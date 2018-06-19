由成龙与WWE世界冠军约翰·塞纳主演的动作喜剧《狂怒沙暴》举行开机发布会，热爱中国文化的新任龙女郎"赵喜娜"在成龙指导下，飙歌一曲《男儿当自强》，中文水平何止十级！





成龙pk"赵喜娜"！ 沙漠版“极品飞车”整装待发





《狂怒沙暴》的故事以中东为背景，将融合沙漠、激斗、极速飙车等热血动作元素。成龙饰演的退役特种兵罗峰，在一次掩护行动中遭遇被邪恶势力利用的美国雇佣兵克里（约翰·塞纳 饰），两人从最初的生死搏斗，到渐渐彼此了解，为了各自的信仰，为了共同的目标并肩作战......





影片灵感来自成龙在四年前听到的一个真实故事。发布会现场，成龙透露这个局攒了四年才完成：“我是无意中听见一位企业家讲的，在中东发生了一个真实的故事，然后我们就拿过来改编，四年前我们就在美国找编剧编了，终于在一个月前把剧组人员敲定” 。









新“龙女郎”表白偶像 中文十级飙歌《男儿当自强》





不仅导演是成龙的粉丝，WWE超级巨星约翰·塞纳在发布会上也不忘“表白”偶像，操着流利的中文宣告：“我是从小看着成龙电影长大的”，随后还与成龙同台飙歌《男儿当自强》。





成龙对他的新搭档同样赞不绝口：“约翰·塞纳非常以他的动作指导出身为荣，走到哪里都带着他们的皮带扣，这就像和我们成家班到哪里都挂着龙牌一样”。惺惺相惜之余，成龙不忘调侃“我现在就在想办法，怎么才能打赢约翰·塞纳！”









发布会尾声，片方代表奉上水酒，为主创人员饯行。同时还为“勇士们”送上了一幅沙漠地图卷轴，预祝此行拍摄顺利圆满。主创们打开卷轴，《狂怒沙暴》概念海报也随之曝光。





据悉，影片《狂怒沙暴》预计将于2019年登陆各大院线。

编辑：Joker