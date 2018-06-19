《迷失地铁》日前空降魔都，举办首场展映会，主创分享电影台前幕后的故事，揭秘“心理幻境”真实奥义。





《迷失地铁》讲述一个发生在神秘地铁车厢的心理实验，失忆的心理幻境师、失控的地铁……通过寻找人心背后隐藏的秘密，探讨自我纠结与救赎的心理博弈。影片营造的“心理幻境”概念，在国内外心理悬疑题材影片中独树一帜。





在首场展映会上，“心理幻境”也成为了观众关注的焦点。观影结束后，导演孟瑀，主演王真儿等亮相，从创作理念、演绎方式到影片筹备、拍摄过程，分享《迷失地铁》诞生的全过程。





导演孟瑀表示为剧本做足功课，变身心理达人；王真儿坦言自己很享受心理幻境师的角色设定；饰演刑警“徐了然”的王煜笑称自己在电影中全程“不了然”，更与饰演自己妹妹的朱莉现场大秀兄妹情；杜子名透露自己在片中并非一个角色，而是一面人设。





《迷失地铁》中除了心理幻境和人格分裂两个话题性概念，还有隐藏的神秘道具引来观众好奇。导演现场揭秘电影中神乎其神的“窒息失忆法”，绝非主创团队臆造，而是有严谨的科学依据。





编辑：hello王小羊