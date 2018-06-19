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心理悬疑电影《迷失地铁》首次展映

"无证之罪"女主主演 主创集体揭秘心理幻境

2018-06-19 19:41:28 来源：Mtime时光网

《迷失地铁》日前空降魔都，举办首场展映会，主创分享电影台前幕后的故事，揭秘“心理幻境”真实奥义。

《迷失地铁》

　　时光网讯   心理悬疑电影《迷失地铁》日前空降魔都，举办首场展映会。导演孟瑀，主演王真儿王煜朱莉、杜子名悉数亮相，分享电影台前幕后的故事，揭秘“心理幻境”真实奥义。

　　《迷失地铁》讲述一个发生在神秘地铁车厢的心理实验，失忆的心理幻境师、失控的地铁……通过寻找人心背后隐藏的秘密，探讨自我纠结与救赎的心理博弈。影片营造的“心理幻境”概念，在国内外心理悬疑题材影片中独树一帜。

　　在首场展映会上，“心理幻境”也成为了观众关注的焦点。观影结束后，导演孟瑀，主演王真儿等亮相，从创作理念、演绎方式到影片筹备、拍摄过程，分享《迷失地铁》诞生的全过程。

　　导演孟瑀表示为剧本做足功课，变身心理达人；王真儿坦言自己很享受心理幻境师的角色设定；饰演刑警“徐了然”的王煜笑称自己在电影中全程“不了然”，更与饰演自己妹妹的朱莉现场大秀兄妹情；杜子名透露自己在片中并非一个角色，而是一面人设。

　　《迷失地铁》中除了心理幻境和人格分裂两个话题性概念，还有隐藏的神秘道具引来观众好奇。导演现场揭秘电影中神乎其神的“窒息失忆法”，绝非主创团队臆造，而是有严谨的科学依据。

　　因《无证之罪》《上海女子图鉴》备受观众喜爱的演员王真儿，首次挑战幻境心理师角色，直言喜欢新尝试，对心理悬疑题材充满期待。患有高度恐水症的王真儿，在拍摄期间坚持亲自拍摄水下戏份，敬业精神获赞，更现场分享如何解读、进入角色，克服恐惧。据悉，《迷失地铁》将于6月29日独家登陆优酷。

   编辑：hello王小羊

关键词： 迷失地铁 展映
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迷失地铁

迷失地铁 (2018)

0.0

导演：孟瑀

主演：王真儿 王煜

王真儿

王真儿

Zhen Wang

职业：演员
孟瑀

孟瑀

职业：
王煜

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Yu Wang

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朱莉

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Li Zhu

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