网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

雷德利监制《凤凰城遗忘录》曝终极预告

首次将1997年“凤凰城UFO事件”搬上大银幕

2018-06-19 20:02:58 来源：Mtime时光网

《凤凰城遗忘录》曝光终极预告，电影采用手持摄像的拍摄手法，加上第一视角的镜头，对历史真实事件进行了还原，首次将发生在1997年的“凤凰城UFO事件”搬上大银幕。
　　时光网讯  由贾斯廷·巴伯执导，雷德利·斯科特监制，T·S·诺林编剧，弗洛伦斯·哈蒂根、卢克·斯潘塞·罗伯茨、切尔西·洛佩斯、切尔西·洛佩斯主演的悬疑科幻电影《凤凰城遗忘录》，将于6月22日全国上映。今日，电影发布了终极预告和海报，随着失踪真相的逼近，扑朔迷离的悬疑感不断蔓延，将观众的期待推上了新高度。



 
　　终极预告的开端，天空中不断出现的神秘光点配合着旁白，揭示了1997年“凤凰城光团”的始末。后半段开始，三名青年在逐步接近真相之时，一系列可怕的事件却接踵而至：快速闪过狼群身上整齐的灼烧伤口、紧紧追赶的巨型发光体、多次在石壁上出现的涡轮纹等镜头，将剧情推向高潮。

　　视频的结尾，在危机四伏的沙漠里，所有人都在夺命狂奔，想要逃离却困难重重，似乎有一股看不见的力量在操纵着这一切，将影片身临其境的真实和触手可及的恐怖展现。

　　一同发布的海报也尽显紧张压抑的氛围，从天而降的庞然大物，发射出一道耀眼的强光，三名青年抬头仰望神色慌张，好像看到了什么不可思议的画面。海报上方的“谜团从天而降”，也暗示着一段充满悬念的故事即将开启。


 
　　《凤凰城遗忘录》采用手持摄像的拍摄手法，加上第一视角的镜头，对历史真实事件进行了还原，首次将发生在1997年的“凤凰城UFO事件”搬上大银幕。这种颠覆传统的拍摄视角，营造了一个极为真实的观影环境，让观众从不断晃动的镜头中，切身感受到剧情的发展，和主角们一起经历迷茫和绝望，“浸入式”体验将带来前所未有的感官刺激。

　　和其他悬疑电影故弄玄虚的套路不同，该片以二十年前的拍摄内容被意外发现开场，在层层推进中试图寻找真相，让你不到最后一分钟，绝对猜不到结局，一些细节上的设置，回味起来仍然细思极恐。无论是伪纪录片的拍摄形式，还是精巧的叙事结构，甚至是略带粗糙的画面质感，都成为《凤凰城遗忘录》的亮点所在。

   编辑：hello王小羊

关键词： 凤凰城遗忘录 预告片
关注时光网微信

相关电影/影人

凤凰城遗忘录

凤凰城遗忘录 (2017)

0.0

导演：贾斯廷·巴伯

主演：切尔西·洛佩兹

雷德利·斯科特

雷德利·斯科特

Ridley Scott

职业：导演 | 制作人
贾斯廷·巴伯

贾斯廷·巴伯

Justin Barber

职业：制作人 | 导演 | 编剧 | 副导演/助理导演
显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

上影节开幕美图合集!李冰冰抢镜

姚晨马伊琍争奇斗艳 姜文深情回忆上海往事

108
第21届上海国际电影节今日正式开幕，姚晨、马伊琍、刘嘉..
2

《侏罗纪世界2》最全彩蛋解码

恐龙世界这些精彩细节等你来挖

尽管《侏罗纪世界2》没有前作那么强烈地依赖怀旧情绪，..
3

破20亿美元！《复联3》海量概念图发布

灭霸降临瓦坎达、纽约大战还原度惊人

23
《复联3》全球已破20亿美元，一批概念图也随之公布。
4

15年了，它仍未被超越

恐怖佳片《蔷花，红莲》的美丽与哀伤

《蔷花，红莲》上映15年了，它所创造的韩国恐怖片的观影..
5

《海王》登杂志封面妮可基德曼造型曝光

反派黑蝠鲼露面 首支预告让粉丝望穿秋水

10
《海王》预告还是没有，先看看妮可基德曼、杰森·莫玛和..

查看更多