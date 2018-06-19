《凤凰城遗忘录》曝光终极预告，电影采用手持摄像的拍摄手法，加上第一视角的镜头，对历史真实事件进行了还原，首次将发生在1997年的“凤凰城UFO事件”搬上大银幕。











终极预告的开端，天空中不断出现的神秘光点配合着旁白，揭示了1997年“凤凰城光团”的始末。后半段开始，三名青年在逐步接近真相之时，一系列可怕的事件却接踵而至：快速闪过狼群身上整齐的灼烧伤口、紧紧追赶的巨型发光体、多次在石壁上出现的涡轮纹等镜头，将剧情推向高潮。





视频的结尾，在危机四伏的沙漠里，所有人都在夺命狂奔，想要逃离却困难重重，似乎有一股看不见的力量在操纵着这一切，将影片身临其境的真实和触手可及的恐怖展现。





一同发布的海报也尽显紧张压抑的氛围，从天而降的庞然大物，发射出一道耀眼的强光，三名青年抬头仰望神色慌张，好像看到了什么不可思议的画面。海报上方的“谜团从天而降”，也暗示着一段充满悬念的故事即将开启。









《凤凰城遗忘录》采用手持摄像的拍摄手法，加上第一视角的镜头，对历史真实事件进行了还原，首次将发生在1997年的“凤凰城UFO事件”搬上大银幕。这种颠覆传统的拍摄视角，营造了一个极为真实的观影环境，让观众从不断晃动的镜头中，切身感受到剧情的发展，和主角们一起经历迷茫和绝望，“浸入式”体验将带来前所未有的感官刺激。





和其他悬疑电影故弄玄虚的套路不同，该片以二十年前的拍摄内容被意外发现开场，在层层推进中试图寻找真相，让你不到最后一分钟，绝对猜不到结局，一些细节上的设置，回味起来仍然细思极恐。无论是伪纪录片的拍摄形式，还是精巧的叙事结构，甚至是略带粗糙的画面质感，都成为《凤凰城遗忘录》的亮点所在。