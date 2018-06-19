网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

黄健翔柳岩助阵电影《最后一球》

国足“四小天鹅”20年首次重聚引球迷飙泪

2018-06-19 20:18:55 来源：Mtime时光网

电影《最后一球》发布“国足四小天鹅最后一球”特辑和“态度”版海报。视频中曾经的国足“四小天鹅”悉数亮相。时隔20年首次重聚向网友讲述自己的足球生涯，并回忆了最后一球。

“国足四小天鹅最后一球”特辑

　　时光网讯  今日，电影《最后一球》发布“国足四小天鹅最后一球”特辑和“态度”版海报。视频中曾经的国足“四小天鹅”悉数亮相。时隔20年首次重聚向网友讲述自己的足球生涯，并回忆了最后一球。

　　影片同步曝光的“态度”版海报更请来了柳岩黄健翔等，与电影主演丹尼拉·科兹洛夫斯基及“四小天鹅”一起向观众展示了“不低头，无退路”的态度。

　　此次“国足四小天鹅最后一球”特辑围绕着“四小天鹅”的职业经历展开，国足“四小天鹅”由李金羽、李铁、隋东亮、张效瑞组成，被称为“中国足球的白金一代”。视频中，四人披露了自己离开球场时的心声，负伤、退役，残酷的现实和对足球的酷爱使他选择了退居场外，站在场边看着年轻一代的球员挥洒汗水，以另一种方式守护着那片绿茵场。

　　如今的“四小天鹅”虽然已不再奋斗与一线，但他们的心却依然停留在球场上从改变。“能为更多下一代的球员提供帮助，是我一生所奋斗的目标。”视频中李金羽动情地说。

　　伤痛、失利、涅槃构成了这支视频最深刻的部分，也让观众了解到，在球员的字典里从来没有“放弃”二字。正如《最后一球》中，尤里从国家队明星队长沦落为“三流球队”的教练，跌落谷底之时正是那种永不放弃、绝不服输的精神支撑着尤里带领着“流星队”一路向前。

   编辑：hello王小羊

关键词： 最后一球 特辑
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

最后一球

最后一球 (2018)

0.0

导演：丹尼拉·科兹洛..

主演：丹尼拉·科兹洛..

柳岩

柳岩

Ada

职业：演员
黄健翔

黄健翔

Jianxiang Huang

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

上影节开幕美图合集!李冰冰抢镜

姚晨马伊琍争奇斗艳 姜文深情回忆上海往事

108
第21届上海国际电影节今日正式开幕，姚晨、马伊琍、刘嘉..
2

《侏罗纪世界2》最全彩蛋解码

恐龙世界这些精彩细节等你来挖

尽管《侏罗纪世界2》没有前作那么强烈地依赖怀旧情绪，..
3

破20亿美元！《复联3》海量概念图发布

灭霸降临瓦坎达、纽约大战还原度惊人

23
《复联3》全球已破20亿美元，一批概念图也随之公布。
4

15年了，它仍未被超越

恐怖佳片《蔷花，红莲》的美丽与哀伤

《蔷花，红莲》上映15年了，它所创造的韩国恐怖片的观影..
5

《海王》登杂志封面妮可基德曼造型曝光

反派黑蝠鲼露面 首支预告让粉丝望穿秋水

10
《海王》预告还是没有，先看看妮可基德曼、杰森·莫玛和..

查看更多