电影《最后一球》发布“国足四小天鹅最后一球”特辑和“态度”版海报。视频中曾经的国足“四小天鹅”悉数亮相。时隔20年首次重聚向网友讲述自己的足球生涯，并回忆了最后一球。









此次“国足四小天鹅最后一球”特辑围绕着“四小天鹅”的职业经历展开，国足“四小天鹅”由李金羽、李铁、隋东亮、张效瑞组成，被称为“中国足球的白金一代”。视频中，四人披露了自己离开球场时的心声，负伤、退役，残酷的现实和对足球的酷爱使他选择了退居场外，站在场边看着年轻一代的球员挥洒汗水，以另一种方式守护着那片绿茵场。





如今的“四小天鹅”虽然已不再奋斗与一线，但他们的心却依然停留在球场上从改变。“能为更多下一代的球员提供帮助，是我一生所奋斗的目标。”视频中李金羽动情地说。





伤痛、失利、涅槃构成了这支视频最深刻的部分，也让观众了解到，在球员的字典里从来没有“放弃”二字。正如《最后一球》中，尤里从国家队明星队长沦落为“三流球队”的教练，跌落谷底之时正是那种永不放弃、绝不服输的精神支撑着尤里带领着“流星队”一路向前。

编辑：hello王小羊