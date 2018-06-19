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好爸爸强森！"摩天营救"曝父亲节特辑

现身向所有父亲致敬 银幕内外皆英雄

2018-06-19 20:17:58 来源：Mtime时光网

强森《摩天营救》发布父亲节特辑及海报。
　　时光网讯 由美国传奇影业和美国环球影业联合出品、道恩·强森担任制片人并领衔主演的动作巨制《摩天营救》发布父亲节特辑及海报。

　　“巨石”强森在《摩天营救》中饰演了一位家庭美满、儿女双全的超级好父亲，当危机降临，他如英雄般克服万重艰险，只为营救家人。

　　在父亲节特辑中，强森呼吁大家多多关心“身边的英雄”们，并深情祝福所有伟大的父亲：“父亲节快乐！”《摩天营救》罗森·马歇尔·瑟伯执导，内芙·坎贝尔黄经汉昆凌、巴勃罗·施瑞博尔等共同主演，北美将于2018年7月13日上映。

“巨石”强森真诚献祝福 致敬“平凡而伟大” 

父亲节特辑

　　在《摩天营救》发布的父亲节特辑中，“巨石”强森向所有在家庭中默默付出、为照顾与保护家人奋不顾身的父亲们致敬，同时也提醒大家多多关心身边的这些平凡英雄们：“父亲们每天都为家庭奔波奋斗，英雄不仅出现在大银幕上，有时候他们就在我们的身边，所以别忘了告诉你的老爸，你爱他。”

　　“巨石”强森此次在《摩天营救》中饰演的威尔·索耶曾是美国联邦调查局的精英，在一次人质救援任务中失去左腿，也因此结识妻子萨拉，组建美满家庭。

　　威尔·索耶无比珍惜现在的生活，当突如其来的危机打破美好，他克服万重艰险，徒手攀爬百米高空塔架，挑战极限距离凌空一跃，只为营救被火灾困在超级摩天大楼“珍珠塔”里的妻儿。

　　在父亲节海报上，他于熊熊火海中将女儿牢牢护在怀里，用宽阔的胸膛和坚实的臂膀给孩子依靠，将充满柔情与力量、为家庭奋不顾身的父亲形象展现的淋漓尽致。

有爱有担当 “巨石”强森银幕内外皆英雄

　　“巨石”强森以硬汉形象为观众熟知，塑造了许多一往无前的银幕英雄，但他在《摩天营救》中饰演的威尔·索耶却是一位平凡而伟大的父亲，即使因公负伤失去左腿，依旧努力工作，照顾家庭。


巨石强森与大女儿席梦妮


强森与二女儿杰思敏


强森与刚出生的小女儿

　　现实生活里强森本人也是一位有担当的好父亲，他经常在社交平台晒出与女儿的合影，分享家庭的温馨瞬间，和女儿相处的有爱日常，为强森平添了一分柔情。

　　除了担纲《摩天营救》男主外，强森也是本片的制片人，为人父的经历和感受让强森更懂父亲，更加能够理解“父亲”这一角色所应承担的责任，相信强森会把这种为保护家人奋不顾身的精神，贯穿在电影之中，带给观众无比惊险却也温暖感人的超刺激高空营救体验。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 摩天大楼 巨石强森 摩天营救 父亲节
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