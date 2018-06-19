强森《摩天营救》发布父亲节特辑及海报。













“巨石”强森真诚献祝福 致敬“平凡而伟大”













威尔·索耶无比珍惜现在的生活，当突如其来的危机打破美好，他克服万重艰险，徒手攀爬百米高空塔架，挑战极限距离凌空一跃，只为营救被火灾困在超级摩天大楼“珍珠塔”里的妻儿。





在父亲节海报上，他于熊熊火海中将女儿牢牢护在怀里，用宽阔的胸膛和坚实的臂膀给孩子依靠，将充满柔情与力量、为家庭奋不顾身的父亲形象展现的淋漓尽致。





有爱有担当 “巨石”强森银幕内外皆英雄











巨石强森与大女儿席梦妮







强森与二女儿杰思敏 强森与二女儿杰思敏







强森与刚出生的小女儿 强森与刚出生的小女儿





现实生活里强森本人也是一位有担当的好父亲，他经常在社交平台晒出与女儿的合影，分享家庭的温馨瞬间，和女儿相处的有爱日常，为强森平添了一分柔情。









编辑：飒飒