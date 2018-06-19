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黄建新郑大圣纵论改革开放与电影发展

产业报告发布:中国助推世界电影票房增长

2018-06-19 21:24:48 来源：Mtime时光网

《2018中国电影产业研究报告》发布，中国银幕数超五万张，内地市场增长将世界电影票房增长率拉升了3%。黄建新、郑大圣导演纵论改革开放与电影发展，2003年电影界体制改革带来产业新生。
       时光网讯 6月19日，由中国电影家协会主办《2018中国电影产业研究报告》发布暨“改革开放与中国电影”论坛，在上海国际电影节举行。活动发布了第12卷《中国电影产业研究报告》，并首次发布国际版本。

       中国电影家协会分党组书记张宏在会上致辞；美国电影协会大中华区总裁冯伟、美国电影协会亚太区总裁Mike Ellis（艾⾥善）；《2018中国电影产业研究报告》总主笔、资深电影市场研究专家刘嘉；《2018中国电影产业研究报告》主笔、中国艺术研究院研究员刘藩围绕电影热点发表了主题演讲。资深监制黄建新、导演郑大圣、教授赵宁宇、张宏四位资深电影从业者，围绕“改革开放与中国电影”展开了精彩的探讨。

《2018中国电影产业研究报告》发布
中国市场增长 将世界电影票房增长率拉升了3%

       《中国电影产业研究报告》⾄今年已经连续发布⼗⼆年，已成为业界公认的权威电影研究报告。今年是改革开放四十年，经过一代一代中国电影人的努力，我们中国电影产业直接市场规模已近600亿元，观影人次达16.2亿，刚刚过去2018年第一季度，中国电影创造 200亿元的票房，超过北美同期的28.9亿美元（约合人民币183亿元），创下了全球单一国家季度票房最高纪录，首次成为世界第一。

       美国电影协会大中华区总裁冯伟表示，令美国电影协会引以为豪的是，在中国电影行业这段重要的发展进程中，我们始终参与并发挥了积极的作用。中国电影正在经历一个黄金时代，我们应共同创造优秀电影内容，为我们可爱的电影观众提供精神产品，来回报这个这个激动人心的时代。

       2017年，在北美市场增长幅度下降的情况下，依靠中国市场的增长将世界电影票房增长率拉升了3%。因此，美国电影协会亚太区总裁Mike Ellis（艾⾥善）表示，中国电影市场对美国非常的重要，这意味着中国电影市场有着很多机会。《战狼2》成为全球第二票房收入影片，未来好莱坞和中国电影都必须面临一个事实，就是去争夺有限的银幕资源。中国已经有5万多张银幕，这是美国同事们难以置信的。

       自2016年开始的增速放缓的悲观情绪，到2017年中，被《战狼2》票房一路高歌猛进一扫而光。产业报告课题组主笔，市场研究专家刘嘉发表了题为《中国电影放映业的热点问题剖析》演讲。她分享了部分的最新的研究成果，包括“中国市场已经具备了自我修复的能力”，“中国市场是拉动全球影业上升的大引擎”；“对年轻的观众群的争夺将更加激烈”；“中国5万张银幕世界第一，但尚存缺陷”；“中国电影放映业的下一个风口”等等。

黄建新郑大圣 纵论改革开放与电影发展
2003年电影界体制改革带来新生

       今年正逢改革开放40周年，改⾰开放与中国电影的发展有着密切的关系。中国电影的得益于改革开放。赵宁宇主持，张宏、黄建新、郑大圣，代表不同领域不同时代的电影人，在论坛上共同分享了这一伴随改革开放的电影人的心路历程。

       改革开放以来的中国电影可以分为三个阶段：第五代的电影文化思潮，那是一个繁荣的时代，到90年代初的制片厂体制低谷，到2003年电影界的体制改革。虽然电影界是改革开放比较晚的领域，但体制改革为中国电影的发挥在哪， 带来了新生。

       黄建新从业38年，经历了这个全过程。从《黑炮事件》到《建国大业》到《智取威虎山》到《悟空传》，不难发现，他的创作历程中如此鲜明的时代烙印。有意思的是，一直坚持实验化表达的郑大圣导演于今年年初拿出了最新的作品，以黑白影像呈现的《村戏》，这是一部讲述改革开放的起点土地改革的小概率事件电影，“从那个匮乏的时代，到现在的丰富多彩，你说遥远，其实它离我们很近”。

       从电影家协会分党组书记驻会副主席张宏书记的角度看来，40年的变化包括如下重要的反转：从十六个电影制片厂到2000家民营电影公司，从没有票房统计到全球票房第二；从统购统销的计划经济到电影的多元化娱乐化发展；从多龄观众群体向年轻化群体倾斜。中国电影市场在开放进步的过程中，正在贡献和沉淀了很多新鲜的经验，供世界电影分析和汲取。

       谈到中国电影未来发展动力，三位嘉宾不由自主将话题集中在年轻力量上，张宏书记表示：“中国电影有生命力的地方，正是中国的有独特特色的东西。我们对年轻导演的期待不仅仅是看票房，看谁走得更快，而是要把故事讲好，把路走好。”郑大圣导演送给青年导演的话是：“希望在更新鲜的电影上看到最锐利的力量，最无顾忌的、最生猛的想象力，这是中国点一个最宝贵的最新鲜的能量。”

      “对我来说电影有点像抽烟，上瘾了戒掉很难，躺在地上骂，谁发明的电影，然后还接着抽。”黄建新说到。回顾四十年，这场论坛在对电影艺术的热爱的感念中结束。

   编辑：隐饮

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关键词： 上海国际电影节
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