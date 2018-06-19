时光网讯
6月19日下午，由文牧野
执导，宁浩
监制，徐峥
监制并领衔主演的《我不是药神》
，在上海电影节举办“千人超前点映”专场活动，当天主演王传君
、谭卓
、章宇
，王佳佳
悉数亮相。这部由真实事件改编的现实题材电影，在点映当天受到了观众的热烈追捧，不少观众看到后半段流下热泪，现场“哭声四起”，放映结束后观众更是两次长时间自发鼓掌，主演谭卓、王佳佳也在谈及创作故事时，动情落泪。
徐峥此前一直以出演喜剧片见长，但《我不是药神》
并不是一部单纯的喜剧电影，该片讲述了一个药贩子去印度买盗版药，贱卖给国内白血病人救命的故事。电影中的每一个人都处于矛盾中：病人的生存困境、药贩子的道德困境、警察的法律困境、医药公司的商业困境。
有观众这样评价，“开始能想到它有多欢乐，看到最后就有多沉重，《我不是药神》
直面人的脆弱和贪婪、反省和善良，这是一部充满血性和良知的电影。”有观众认为，“这并不是一部让人开怀大笑的电影，整部影片的调性阴郁沉重，徐峥也从影片开始时的龌龊屌丝，最终变成了一个自我献祭的孤胆英雄。”还有观众说，“徐峥不仅是一个伟大的喜剧演员，还是一个伟大的国民演员，看到最后哭崩了，他的表演层次太丰富了。”
徐峥在映后见面会上表示，“首映是个很值得高兴的事情，感谢大家的肯定，对于片中敏感的话题，请大家先给予保护。”从片名《中国药神》
改名为《我不是药神》
，观众大概能看出一些端倪，这是一部和医疗有关、直指现实的电影。我们经常说韩国印度的电影关注当下社会，有批判和深刻的反思，现在国产片终于有了这部《我不是药神》，希望它能给中国观众带来更大的惊喜。
编辑：隐饮