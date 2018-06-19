上海国际电影节“问道先师：青年导演的引路者”分享论坛上，导演张杨、FIRST青年影展创始人宋文、香港电影资深监制文隽、导演李睿珺等行业资深人士，就如何挖掘与帮助新人导演展开讨论。









文隽认为年轻人在选择导演之路前，还需要先认清自我：“老话讲得好，是金子总会发光，但如果你是石头的话，投石问路，这个石头还是石头”如果你想当导演，你要先衡量一下自己有没有这个能力在行业内当金子，不要只是有野心，自我感觉良好，觉得自己在电影学院教书，电影去戛纳也就拿个2分，这个肯定不是好导演的料。





张杨导演认为青年导演在控制预算与周期等制片问题上缺乏经验，如果他为年轻导演担任监制，这也是他能提供帮助的地方。“我发现某些导演没有实际操作过电影，他们对片子的预算，周期是没有概念的，去年就有一个片子，导演永远觉得预算时间不够，制片永远觉得导演在超期，但其实二者不是对立的，我们在拍电影的时候，前期会跟制片反复讨论周期和预算预估，最后拍完基本跟预算相差就10万块钱左右。”





今年携《路过未来》参展戛纳电影节“一种关注”单元的李睿珺导演，在论坛上分享他从30万预算的电影拍到1000万预算的经验。“我发现电影的好与坏，是和预算多少钱没什么关系。当你预算很高的时候，能按照预设的想法拍摄，预算有限的时候，你会去想有没有其他实现方式，其实钱越少，自由度是越大”。





李睿珺为新导演支招：“作为年轻导演控制预算非常重要，尤其是不要什么都想要，尤其是控制商业和艺术，我觉得没有经验的导演是很难做到的，非要去兼顾可能出来的作品就什么都不是了。如果做艺术，就做好准备走这条路，如果做商业电影，就好好拍商业片。”









宋文认为影展的功能就是做好平衡木，“当我们的资本独立性更强的时候，当我们的作者太奔放太自由之后，我们都会去平衡。我觉得很多我们这类的影展，都应该帮助作者去陪伴他们学会如何与资本的厮杀，不只是第一部作品，我觉得前三部都可以辅助”。





论坛随后的环节中，导演帮携手烹小鲜联盟发布了 “导火线”计划，作为青年导演成长之路的补充，主要做的就是三件事：设立新制、发现新导演、提供新机会。





活动当天，烹小鲜联合艾漫数据，推出青年导演榜单，选取2017年1月1日-2018年5月22日时间范围内的作品，从他们的票房、曝光量、口碑、导演对电影的票房贡献、全网播放量等维度，综合评比，对青年导演做一次全面的透视，获奖名单如下：





最佳新晋导演：

网大类——《缞神契约》邢键钧

最具口碑新锐导演：《二十二》导演郭柯

最具商业价值导演：《闪光少女》导演王冉





年度优秀扶持机构奖

吴天明青年电影专项基金、青葱计划、FIRST青年电影展、、坏猴子72变电影计划、优酷电影有限公司、争气机计划、HISFF华时代全球短片影展





编辑：Joker