时光网讯
6月19日上午，上海国际电影节“问道先师：青年导演的引路者”分享论坛在上海展览中心正式举行。论坛环节上，导演张杨
、FIRST青年影展创始人宋文
、香港电影资深监制文隽
、导演李睿珺
等行业资深人士，就如何挖掘与帮助新人导演展开讨论。
在提携新导演的问题上，文隽向大家介绍了香港的现状。“香港的新导演是最近四五年比较多，以前都是师傅带徒弟的。香港特区政府四年前办了一个‘首部剧情计划’，去扶植从来没有拍摄过剧情片的新导演。我们去年有一部很棒的电影《一念无明》
就是这个计划出来的”。
文隽认为年轻人在选择导演之路前，还需要先认清自我：“老话讲得好，是金子总会发光，但如果你是石头的话，投石问路，这个石头还是石头”如果你想当导演，你要先衡量一下自己有没有这个能力在行业内当金子，不要只是有野心，自我感觉良好，觉得自己在电影学院教书，电影去戛纳也就拿个2分，这个肯定不是好导演的料。
张杨导演认为青年导演在控制预算与周期等制片问题上缺乏经验，如果他为年轻导演担任监制，这也是他能提供帮助的地方。“我发现某些导演没有实际操作过电影，他们对片子的预算，周期是没有概念的，去年就有一个片子，导演永远觉得预算时间不够，制片永远觉得导演在超期，但其实二者不是对立的，我们在拍电影的时候，前期会跟制片反复讨论周期和预算预估，最后拍完基本跟预算相差就10万块钱左右。”
今年携《路过未来》参展戛纳电影节“一种关注”单元的李睿珺导演，在论坛上分享他从30万预算的电影拍到1000万预算的经验。“我发现电影的好与坏，是和预算多少钱没什么关系。当你预算很高的时候，能按照预设的想法拍摄，预算有限的时候，你会去想有没有其他实现方式，其实钱越少，自由度是越大”。
李睿珺为新导演支招：“作为年轻导演控制预算非常重要，尤其是不要什么都想要，尤其是控制商业和艺术，我觉得没有经验的导演是很难做到的，非要去兼顾可能出来的作品就什么都不是了。如果做艺术，就做好准备走这条路，如果做商业电影，就好好拍商业片。”
First影展创立到今年就是12届，宋文认为他们“不太能够提供市场需要的产品，只是希望能够帮助更多的中国新一代的导演的作品参与世界范围内话语权的争夺” 。First电影节推出了导演胡波长达230分钟的遗作《大象席地而坐》
，此后该片在柏林电影节摘得费比西国际影评人奖。宋文说这个世界最不可理解的是这个世界是可理解的。
宋文认为影展的功能就是做好平衡木，“当我们的资本独立性更强的时候，当我们的作者太奔放太自由之后，我们都会去平衡。我觉得很多我们这类的影展，都应该帮助作者去陪伴他们学会如何与资本的厮杀，不只是第一部作品，我觉得前三部都可以辅助”。
论坛随后的环节中，导演帮携手烹小鲜联盟发布了 “导火线”计划，作为青年导演成长之路的补充，主要做的就是三件事：设立新制、发现新导演、提供新机会。
活动当天，烹小鲜联合艾漫数据，推出青年导演榜单，选取2017年1月1日-2018年5月22日时间范围内的作品，从他们的票房、曝光量、口碑、导演对电影的票房贡献、全网播放量等维度，综合评比，对青年导演做一次全面的透视，获奖名单如下：
最佳新晋导演：
网大类——《缞神契约》邢键钧
最具口碑新锐导演：《二十二》导演郭柯
最具商业价值导演：《闪光少女》导演王冉
年度优秀扶持机构奖
吴天明青年电影专项基金、青葱计划、FIRST青年电影展、、坏猴子72变电影计划、优酷电影有限公司、争气机计划、HISFF华时代全球短片影展
编辑：Joker