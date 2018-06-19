张昭领衔乐创文娱公司新亮相，公司发布28大系列电影品牌，包括徐克、郭敬明、李仁港、陈嘉上等导演的系列新作，走过2017年乐视系公司的“至暗时刻”，乐创文娱正准备重新出发。





在本次分享会上，乐创文娱董事长、CEO张昭宣布了28大电影系列品牌项目。张昭表示，即使在去年乐创文娱最艰难的时刻，公司仍聚焦在电影上，以电影为公司业务的基石。电影的文化价值之光“照亮”乐创文娱走出“至暗时刻”。未来，乐创文娱将以电影业务为基石，打造系列电影品牌。













乐创互娱“飞轮模式”辐射五大产业

华语文学经典力作将拍成品牌电影





当前，经过近十年互联网及文化产业高速发展，中国正在成为网络文学、文化旅游、互联网视频、网络游戏互联网视频及消费品新零售等领域的最大消费市场；另一方面，当前电影行业存在单片票房风险高，依赖导演、明星资源，收入模式单一等模式缺陷，导致持续经营能力无法判断，在资本市场遇冷。

如何解决传统电影行业不可持续增长的商业模式缺陷，成为了行业关注的焦点。乐创文娱提出，应该从传统娱乐品牌授权商的“单向品牌授权模式”转向“双向品牌联营模式”，进行平台化升级。该模式系基于电影系列化、品牌化核心优势，连接文学、文旅、互联网视频、游戏、消费品等产业，通过不同产品服务于不同场景的用户，塑造品牌价值。





在发布会上，乐创文娱高级副总裁黄紫燕与一壹集团董事长王一洋宣布共同研发华语文学力作，将华语文学经典力作电影品牌化，让经典IP生生不息。双方将推动《神雕侠侣》系列、《笑傲江湖》系列及《卫斯理传奇之卫斯理》系列实现电影品牌化。其中，《神雕侠侣》系列三部曲电影品牌文本作者，将由徐克导演担任。





此外，乐创文娱与中文在线宣布成立合资公司乐创在线，乐创文娱副总裁刘培尧与中文在线执行总裁戴和忠共同宣布，实现电影与网络文学、在线出版的联营。首批合作项目为《修罗武神》、《从龙记》、《斩龙》、《穿越者》、《太玄战纪》。乐创文娱董事长、CEO张昭同时宣布与著名文化学者、作家朱大可联合研发《华夏上古神系》系列电影品牌。

编辑：隐饮