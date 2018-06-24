Mtime：《女神探夏洛克》对柯南道尔原著进行了很多个角度的重塑，你们对喜欢的改编元素是什么？





竹内结子：我觉得家里的摆设是比较有特色的地方，是很有意思的摆件，然后两个女生做主角，她们之间的关系设定也是比较有意思。





竹内结子最喜欢的“夏洛克家”摆件（图片来源：竹内结子）





竹内结子：有一个不可思议的动物玻璃制品标本。有个照片马上给你看，非常有神秘气息。





Mtime：拍完之后有没有收藏几件道具？





竹内结子：没有没有，因为都是非常珍贵的东西。





小泽征悦：我最喜欢的变动是把地点放在了东京，所有的时间都发生在东京。我在剧中总是“只有二十分钟”的设定，虽然这个角色很忙，但是又透露出在这么繁忙的行程中，还是很关心他的妹妹，想要去救她或者给她帮忙，这种设定我也觉得非常好。





“夏洛克兄妹”





竹内结子：在拍摄时，我的戏份是在前面，即使小泽先生不在片场，我也会把片场发生的事情告诉他，不知不觉已经把我们的兄妹纽带强化了。





小泽征悦：实际生活中我是有姐姐的，但是没有妹妹。这次在剧中有了一个妹妹，在开拍前就总打电话给我汇报，跟我商量事情，就非常依赖我这个哥哥。有竹内小姐这么美丽的女性，能当她的哥哥时非常兴奋的，非常高兴。同时也非常的紧张，就会有’我一定要做个好哥哥’的心情。





Mtime：竹内小姐，拥有小泽先生这样的哥哥是什么感觉？





竹内结子：当我知道要跟小泽先生合作，要演兄妹的时候，就非常高兴，我觉得小泽先生是能把我当成小女孩一样哄着的感觉，





“8岁”夏洛克





竹内结子：塑造这个角色的时候，有很多平常别人不让做的事情，我就会故意去做，去走一个反面，故意做不被允许的举动。





Mtime：那你演绎的夏洛克其实蛮任性孩子气的，你觉得这个角色的心理年龄有多大？





竹内结子：我今年38岁，这个夏洛克的心理年龄我估计也就8岁吧。





Mtime：《女神探夏洛克》今晚就会播最后一集了，两位在读大结局剧本的时候有没有被故事处理惊到？





竹内结子：详细的可能不能说。





小泽征悦：顶级机密。





竹内结子：剧本上写了一个结局，但其实拍摄的时候我们拍了好几个结局。我们也不知道最后会用哪个。后来看到的时候，我们也惊到了，没想到用的是这个。





小泽征悦：所以也有可能播出的时候，用的不是我们看到那个。所以大家猜猜看其他结局是什么？





Mtime：《女神探夏洛克》正在HBO鼎级剧场“鼎级探案+”频道播出，同期还有许多其他推理罪案剧集在播出，你们有自己比较期待的HBO新剧集嘛？









小泽征悦：《真探》《利器》《神探科莫兰》......