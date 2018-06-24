时光网讯 《女神探夏洛克》
取材自柯南道尔经典名著，由HBO亚洲与日本Hulu共同制作，一共八集，每集一部案件。与人气英剧《神探夏洛克》
类似，《女神探夏洛克》同样将故事背景搬到了现代，设定在日本东京，与其他“福尔摩斯”作品不同的是，剧中的两位主角都是女性，呈现出不同的性格特点。
近日，剧中主演、“夏洛克兄妹”竹内结子
与小泽征悦
接受时光网专访，分享拍摄《女神探夏洛克》时的种种幕后趣事。
《女神探夏洛克》完结之后，鼎级剧场推出的“探案”主题的HBO原创剧集推广季——“鼎级探案+”还将陆续为内地观众带来《女神探夏洛克》、艾美奖佳作《罪夜之奔》
、《真探》
、艾米·亚当斯主演的《利器》
以及J·K·罗琳原著改编剧《神探科莫兰》
等7部HBO原创剧集和纪录片。
Mtime：《女神探夏洛克》对柯南道尔原著进行了很多个角度的重塑，你们对喜欢的改编元素是什么？
竹内结子：我觉得家里的摆设是比较有特色的地方，是很有意思的摆件，然后两个女生做主角，她们之间的关系设定也是比较有意思。
Mtime：夏洛克家里的摆件有哪一件是你非常喜欢的吗？
竹内结子：有一个不可思议的动物玻璃制品标本。有个照片马上给你看，非常有神秘气息。
Mtime：拍完之后有没有收藏几件道具？
竹内结子：没有没有，因为都是非常珍贵的东西。
小泽征悦：我最喜欢的变动是把地点放在了东京，所有的时间都发生在东京。我在剧中总是“只有二十分钟”的设定，虽然这个角色很忙，但是又透露出在这么繁忙的行程中，还是很关心他的妹妹，想要去救她或者给她帮忙，这种设定我也觉得非常好。
Mtime：两位在筹备和拍摄时如何酝酿角色之间的兄妹关系？
竹内结子：在拍摄时，我的戏份是在前面，即使小泽先生不在片场，我也会把片场发生的事情告诉他，不知不觉已经把我们的兄妹纽带强化了。
小泽征悦：实际生活中我是有姐姐的，但是没有妹妹。这次在剧中有了一个妹妹，在开拍前就总打电话给我汇报，跟我商量事情，就非常依赖我这个哥哥。有竹内小姐这么美丽的女性，能当她的哥哥时非常兴奋的，非常高兴。同时也非常的紧张，就会有’我一定要做个好哥哥’的心情。
Mtime：竹内小姐，拥有小泽先生这样的哥哥是什么感觉？
竹内结子：当我知道要跟小泽先生合作，要演兄妹的时候，就非常高兴，我觉得小泽先生是能把我当成小女孩一样哄着的感觉，
Mtime：女版夏洛克的性格特别开朗，跟我们以往印象里的夏洛克影视形象差别就比较大。请问你时如何理解这个角色的个性？
竹内结子：塑造这个角色的时候，有很多平常别人不让做的事情，我就会故意去做，去走一个反面，故意做不被允许的举动。
Mtime：那你演绎的夏洛克其实蛮任性孩子气的，你觉得这个角色的心理年龄有多大？
竹内结子：我今年38岁，这个夏洛克的心理年龄我估计也就8岁吧。
Mtime：《女神探夏洛克》今晚就会播最后一集了，两位在读大结局剧本的时候有没有被故事处理惊到？
竹内结子：详细的可能不能说。
小泽征悦：顶级机密。
竹内结子：剧本上写了一个结局，但其实拍摄的时候我们拍了好几个结局。我们也不知道最后会用哪个。后来看到的时候，我们也惊到了，没想到用的是这个。
小泽征悦：所以也有可能播出的时候，用的不是我们看到那个。所以大家猜猜看其他结局是什么？
Mtime：《女神探夏洛克》正在HBO鼎级剧场“鼎级探案+”频道播出，同期还有许多其他推理罪案剧集在播出，你们有自己比较期待的HBO新剧集嘛？
小泽征悦：《真探》《利器》《神探科莫兰》......