时光网讯
上海国际电影节结束了第四天的日程，电影江湖并不平静。万达与乐创文娱（原乐视影业）先后发布未来片单，前者主打《唐人街探案3》
、《巨齿鲨》
、《哥斯拉2》
、《金刚大战哥斯拉》
、《沙丘》
等国际范儿大IP，后者寄希望徐克
、郭敬明
、李仁港
等导演用系列片带领公司“走出至暗时刻”。
两份片单中出现了不少“中国科幻电影”的身影。万达华语新片矩阵排出罗志良导演的《石人》，号称要打造东方超级英雄系列序章。
徐克导演在宣布执导《神雕侠侣》
三部曲至于，还将与乐创文娱携手打造新片《星宠》，讲述在机器统治的时代关于繁衍的故事；
乐创片单首次公布的郭敬明新片《未来未来》三部曲也将是东方科幻题材的作品。传说中的中国科幻电影元年，距离曙光初现还有多远？
《中国电影产业研究报告》在昨天重磅发布，过去这一年，在北美市场增长幅度下降的情况下，依靠中国市场的增长将世界电影票房增长率拉升了3%，《战狼2》
成为全球第二票房收入影片，成果斐然。
在第五届中美影视产业博览会的发布会上，关于中美合拍片的问题引发业界大佬讨论。过去这一年，《红海行动》《捉妖记2》《唐人街探案2》
等国产大片也走出国门，开启海外合作模式，让中外合拍片甩掉了赔本买卖的包袱。
新片方面，成龙
与约翰·塞纳
主演的动作喜剧《狂怒沙暴》
举行开机发布会，热爱中国文化的新任龙女郎"赵喜娜"现场飙歌《男儿当自强》，中文水平何止十级！
此外，徐峥
现身《我不是药神》
上影节“千人超前点映”专场活动，据说放映结束后哭声四起。徐峥表示：“感谢大家的肯定，对于片中敏感的话题，请大家先给予保护。”