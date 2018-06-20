



万达片单（部分） 两份片单中出现了不少“中国科幻电影”的身影。万达华语新片矩阵排出罗志良导演的《石人》，号称要打造东方超级英雄系列序章。









乐创片单首次公布的郭敬明新片《未来未来》三部曲也将是东方科幻题材的作品。传说中的中国科幻电影元年，距离曙光初现还有多远？