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上影节Day4：东方科幻扎堆！万达、乐创发片单

中国影市变成世界引擎 中外合拍片开始赚钱

2018-06-20 09:59:15 来源：Mtime时光网

上影节第四天万达与乐创文娱发布片单，东方科幻题材存在感很强；影视论坛方面中国市场“走出国门”成就斐然；徐峥新片《我不是药王》千人观影哭声四起，成龙与约翰·塞纳《狂怒沙暴》将拍......

乐创文娱片单

时光网讯 上海国际电影节结束了第四天的日程，电影江湖并不平静。万达与乐创文娱（原乐视影业）先后发布未来片单，前者主打《唐人街探案3》《巨齿鲨》《哥斯拉2》《金刚大战哥斯拉》《沙丘》等国际范儿大IP，后者寄希望徐克郭敬明李仁港等导演用系列片带领公司“走出至暗时刻”。

万达片单（部分）

两份片单中出现了不少“中国科幻电影”的身影。万达华语新片矩阵排出罗志良导演的《石人》，号称要打造东方超级英雄系列序章。

　　徐克导演在宣布执导《神雕侠侣》三部曲至于，还将与乐创文娱携手打造新片《星宠》，讲述在机器统治的时代关于繁衍的故事；

　　乐创片单首次公布的郭敬明新片《未来未来》三部曲也将是东方科幻题材的作品。传说中的中国科幻电影元年，距离曙光初现还有多远？

　　《中国电影产业研究报告》在昨天重磅发布，过去这一年，在北美市场增长幅度下降的情况下，依靠中国市场的增长将世界电影票房增长率拉升了3%，《战狼2》成为全球第二票房收入影片，成果斐然。

　　在第五届中美影视产业博览会的发布会上，关于中美合拍片的问题引发业界大佬讨论。过去这一年，《红海行动》《捉妖记2》《唐人街探案2》等国产大片也走出国门，开启海外合作模式，让中外合拍片甩掉了赔本买卖的包袱。

成龙与约翰塞纳

　　新片方面，成龙约翰·塞纳主演的动作喜剧《狂怒沙暴》举行开机发布会，热爱中国文化的新任龙女郎"赵喜娜"现场飙歌《男儿当自强》，中文水平何止十级！

　　此外，徐峥现身《我不是药神》上影节“千人超前点映”专场活动，据说放映结束后哭声四起。徐峥表示：“感谢大家的肯定，对于片中敏感的话题，请大家先给予保护。”

   编辑：Joker

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关键词： 上影节
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