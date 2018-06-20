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日本口碑电影《生存家族》曝变形记版预告

比把手机装兜里更重要的是把身边的人装进心里

2018-06-20 09:51:16 来源：Mtime时光网

导演矢口史靖在电影《生存家族》中着眼于“现代人对手机过度依赖的问题”，通过脑洞大开的科幻设定，即“全球大断电”展现了没电后人类几近崩溃的生活状态。
　　时光网讯  日常生活中，你一定经历过停电？哪怕只是停电几个小时，也会对生活造成极大的不便。据数据统计，每6.5分钟人们就要看一次手机，每天点击手机的次数高达2617次。地铁、办公室、家里，随处可见的“低头族”已经成为最严重的城市病之一，如果这个世界没电了会怎么样？你能否继续生存？

　　导演矢口史靖在电影《生存家族》中着眼于“现代人对手机过度依赖的问题”，通过脑洞大开的科幻设定，即“全球大断电”展现了没电后人类几近崩溃的生活状态。电影日前在北京、上海、广州、深圳四个城市举办了超前点映，同时曝光变形记版预告片。



　　变形记预告中断电前的场景正是每个家庭的日常，机不离手的儿女，被工作压榨的父亲，只懂做家务的母亲，生活在一个屋檐下的他们，却彼此冷漠，丝毫不关心对方。没想到，一场突如其来的断电成为了重新联结这个家庭的纽带。当电力消失后，一家四口不得不把精力从繁重的工作、娱乐、手机网络中抽离。尽管从城市逃亡到农村的路上啼笑皆非，但他们相互依靠、努力拼搏的样子让他们重新体会到家庭的温暖，找回了真正的生活。



　　比起把手机装进兜里更重要的是把身边的人装进心里，很多当天走出电影院的观众表示“这是一部有笑有泪的电影，自己就像片中的儿子一样，平时对父母很冷漠。如果带着爸爸妈妈来看他们肯定会看哭的”。
 
　　据悉，电影《生存家族》由矢口史靖执导，小日向文世、深津绘里、泉泽祐希、葵若菜主演，中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行，将于2018年6月22日上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 生存家族 预告片
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生存家族

生存家族 (2018)

0.0

导演：矢口史靖

主演：小日向文世

矢口史靖

矢口史靖

Yaguchi Shinobu

职业：导演 | 编剧 | 摄影

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