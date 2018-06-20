科幻灾难电影《呼吸》近日曝光了一组剧照。该片是首部以“雾霾”为主题的科幻灾难片，不管是场景、剧情设计都与现实生活息息相关。据悉电影有望引进中国。





该片是首部以“雾霾”为主题的科幻灾难片，不管是场景、剧情设计都与现实生活息息相关。据悉电影有望被沣禾汇传媒（TURBO FILM）、芒果娱乐联合引进。

电影《呼吸》以全新的“佛系”理念讲述了一个“雾袭巴黎”的故事。巴黎遭遇地震，致命的烟雾从地表升起，整个城市陷入了恐慌，离异的马修和安娜与其它幸运者逃到楼顶，暂时躲过一劫。





然而他们患有严重呼吸道疾病的女儿萨拉必须待在家里全封闭的氧气舱当中，此时全城停电，救援队迟迟不来，女儿的氧气舱随时面临着断电的危险，为了救女儿，马修和安娜抱着必死的决心离开了安全的屋顶与死神赛跑，究竟他们最终能否成功救出女儿？









该影片之所以称之为“佛系”科幻灾难片，是因为它非常具有现实意义，没有美式灾难的大特效场面，也没有个人英雄情结，有的只是灾难面前人性、爱与欲望碰撞的种种火花，带给人不一样的灾难片视听享受。

值得一提的是，本片的主演罗曼·杜里斯是一位非常有魅力的法国演员，他曾主演的电影《只爱陌生人》(Gadjo dilo)、《也许》(Peut-être)为他分别赢得恺撒奖的提名。而2005年，他主演的《我心遗忘的节奏》，其颇具深度和内涵的表演又让世界影坛刮目相看，堪称实力准影帝。





另一位女主则是在《007：大破量子危机》饰演邦女郎的柯瑞兰寇，她曾主演多部好莱坞大片，在商业以及文艺片中游刃有余地证明了自己的演技。此次挑战一位母亲形象，将离婚母亲对孩子的爱展现得触动人心。