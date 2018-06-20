法国“新浪潮之母”、奥斯卡终身成就奖获得者阿涅斯·瓦尔达首次为中国的影业录制了祝福视频，表示将与承兴影业合作创作出更多好的作品。





据悉，瓦尔达的孙子、著名摄影师valentin vignet 专程来到现场致辞，并且用中文为承兴影业正式进军电影界加油打气，他表示在不久的将来会与承兴影业合作一部讲述中国和俄罗斯之间交流的电影。



























承兴影业总经理孙敏介绍，作为一家新兴的电影公司，今后，承兴影业每一年都会推出优质的片子。今年预计和美国、日本优秀的漫画家合作定制一款属于中国特有的“东方超级英雄”，将其中的漫画形象拍成电影。





此外，剧情类短视频情景剧也即将上线、与青年导演林麟合作的都市情感电影、与台湾团队合作的小清新爱情故事《那年的情书》以及与韩国KBS电视台合作的韩国翻拍剧都将是未来三年重点推出的新项目。





除此之外，承兴影业在打造电影项目的同时，基于对流行音乐的一种情怀，还将与著名主持人林海合作一档《三声有幸》节目，打造2018年华语音乐的文化访谈类的IP，将在内地、香港和台湾实地探访和拍摄，以短视频以及纪录片的呈现方式配合线下的展览和演唱会活动，实现对流行音乐新视角的解读。