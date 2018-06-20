



时光网讯 “美中影视产业博览会”(UCFTI EXPO)昨日在上海电影节期间举办中国发布会。作为唯一沟通中美两国影视全产业链的大型国际交流与合作平台，2018年是美中影视产业博览会举办的第五个年头，来自美中影视产业博览会（UCFTI）合作方的中美两国产业大佬齐聚，就中美两国影视产业的合作动态进行分享，也展望了未来合作的发展趋势。





“走出去”打破合拍片不赚钱困局

2018已占据中国票房半壁江山





早先中美合拍片刚刚起步的时候，合拍片的市场表现几乎是拍一部亏一部。然而，今年的内地票房数字显示，合拍片占据了中国票房的半壁江山。









上述三部贺岁大片，都是中国团队走出国门拍摄的优秀案例。对于这些“走出去”的合拍项目，美国电影协会从中发挥了助力作用，借中国与美国大制作的互相合作，使得两国的主流电影能有机会与全球观众交流。





美国电影协会亚太地区副总裁、大中华区仲裁冯伟表示：“一开始，从8年前我们就积极参与合拍，到现在提到的《唐探2》，也是我们成员公司华纳兄弟公司在里面帮助它整个北美的发行，这部片子体现了中国和美国主流的大公司之间的合作，美国的观众不太接受中国的电影，但是有这种合作越来越多的观众会走进影院观看我们的电影。





好莱坞与中国合拍只需三大条件：

联合制作、中国元素、中国主创





苗晓天谈合作片市场表现 去年中国的60多部合拍片，分别是与包括台湾和香港在内的19个国家和地区合作完成的。未来我们的合拍电影、合作的国家会越来越多，数量还会再有增长，合作还会更广泛。





苗晓天认为：“目前国家政策是鼓励合拍的，中国在合拍政策方面我认为是比较宽容的，我们和欧洲国家相比我们没有那么多限制条件”。

那么，加入一个好莱坞公司希望参与中国电影合拍，他们需要满足哪些要求呢？





第一，需要是双方共同投资，联合制作；





第二，第二影片内容里面要有中国元素，如果是一个完全外国人的故事，这个是不符合合拍要求的；





第三，第三就是主创团队主创人员，特别是包括演员双方。主要的演员里面中国至少有一个。





2018“美中影视产业博览会”三大亮点





今年“美中影视产业博览会”还将重点聚焦于三大全新亮点：新媒体视频展映、哥伦比亚大学艺术学院参加的学生电影原创大赛、以及博览会与美国电影市场AFM(American Film Market)联合主办的“中国展厅”。





️美国电影协会亚太区总裁 Mike Ellis致辞 针对中国新媒体视频领域近年来高速增长这一事实，美中影视产业博览会今年也将最新亮点聚焦于新媒体视频展映。主办方希望通过搭建这样一个展示平台，让更多优秀的中国青年电影人的作品有机会亮相于国际舞台。





为了帮助更多的年轻人通过美中影视产业博览会的平台起步，博览会还将继续扩大学生电影原创大赛的影响力。原创大赛曾吸引到包括南加州大学电影艺术学院、加州大学洛杉矶分校影视戏剧学院、纽约大学电影学院、查普曼大学、加利福尼亚艺术学院以及美国电影学会学院等国际顶级名校的参赛者提供的超过600部优秀作品参赛。今年，来自美国常春藤名校哥伦比亚大学艺术学院的学生作品也将参加到学生电影原创大赛的竞选中。





今年，在国家电影局、“中国电影合作制片公司”、中国驻美洛杉矶总领事馆的大力支持下，由博览会主办方联合“美国电影协会”、“好莱坞报道”在美国洛杉矶举办的第三届“中外合拍片颁奖盛典”，即“金色银幕奖（Golden Screen Award）”也将于2018年11月3日在洛杉矶隆重开幕。





️美中影视产业博览会创办人/CEO Bianca Chen 2018年也将是博览会与美国电影市场AFM联手合作的重要一年。2017年，博览会与北京新闻出版广电局组织的“中国北京电影代表团”和上海“东方明珠新媒体股份有限公司”在美国电影市场AFM主场馆（Loews Santa Monica) 联合主办了“中国展厅” 获得国际好评，参展企业也获得了巨大的成功。





2018年，“中国展厅” 将在去年的基础上全方位启动，希望吸引更多优秀的中国企业和影视公司参与，从而更好地通过电影这一视听语言传播及弘扬中华民族的优秀文化和人文精神，让中国文化继续在世界舞台上绽放光彩。





美中影视产业博览会涵盖美中影视全产业链，通过打造影视节目交易平台、影视制作、投资、发行资源整合平台以及影视技术设备交易平台这三大平台，就影视技术和装备、影视产品、影视人才交流和培训、影视投融资等方面，为美中影视产业全方位的密切合作提供便利的沟通渠道。