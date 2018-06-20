黄渤是北京电影学院2002级的学生，此次回到母校，是为了参加北京电影学院举办的嘉宾分享活动——表演艺术大讲堂，来参加的同学主要以北京电影学院即将面临毕业的表演系学生。





黄渤是北京电影学院2002级的学生，虽然已经毕业多年，但是依然心系母校。此次回到母校，黄渤是为了参加北京电影学院举办的嘉宾分享活动——表演艺术大讲堂，来参加的同学主要以北京电影学院即将面临毕业的表演系学生。他们正处于人生关键的分水岭，经常会受到一些社会上的诱惑，同时伴随着一些身边同学的年纪轻轻却一夜爆红的现象，往往会对现在自己的选择产生迷茫。





对此，黄渤提醒：好的出名的确是一种认可，但并不是说越早越好。每个人都有属于自己的合适时间，出名太早虽然可以提前收获很多，但也会损失很多年轻时候本该享有的自由与安宁，人生处处皆是一出好戏，不管是成名后还是大学阶段，都值得被认真对待。





现场还有一位北电师弟站起来向黄渤赋《好戏登场》诗作一首：“杀生降魔英雄胆，极限挑战心怒放，迷途泰囧导路棒，渤哥好戏待登场！”





而黄渤曾经的老师，电影学院台词课的教授，大家的“徐妈妈”徐燕老师也对黄渤赞不绝口，“黄渤的众多好品质里，最突出的是善良，因为善良，所以幽默；因为善良，才成就了现在的黄渤”。











虽然说北京电影学院是中国电影界的殿堂级学府，但这并不代表着这里面的学生就可以高枕无忧，他们也同样会面临着毕业即失业的挑战。黄渤表达了想法：“老天爷给我的天分，并没有让我做什么都游刃有余”，只有少部分人可以一毕业就接拍到优秀的作品然后被熟知。对绝大多数人来说，毕业后仍要经历一段挣扎期，“毕业了之后，我们只是进入了一个更大的学校，需要学习更多的知识，收获更多经验”，只有坚持到最后，才能收获满意结果。





除此之外，黄渤也坦言，拍《一出好戏》的时候熬夜三四十个小时可能都是常态，如果不喜欢这一行的话，影视行业可以说是地狱一般的存在了。





大讲堂上，黄渤表示之所以会选择演出不一样的角色，尝试不一样的类型，主要是因为自己不喜欢被固定的模式限制住，自己很喜欢在创作过程中收获的满足与快乐。黄渤直言：自己远没有达到某一种类型角色的大师级别，也不会以固定的模式去不断死磕，尝试不同的类型，不同的方法，不同的生活，这是自己很重要的一个乐趣。

编辑：hello王小羊