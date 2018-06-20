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官宣！《银河护卫队3》不会是前传电影

导演詹姆斯古恩亲自确认 时间线在《复联3》之后

2018-06-20 10:57:26 来源：Mtime时光网

《银河护卫队3》导演在推特上给粉丝们一个明确的答案：《银河护卫队3》的时间线将紧随《复仇者联盟3》其后。

        时光网讯 关于《银河护卫队3》《复仇者联盟3：无限战争》前传的猜测越来越多，就连“星爵”克里斯·帕拉特也曾说过“这部电影可能是前传”的玩笑话，不过最近导演詹姆斯·古恩正式否认：《银河护卫队3》不是前传！

星爵卡魔拉共舞片段

        早些时候，帕帕接受外媒采访时被问到卡魔拉的离去，他表示《银护3》可能发生在过去，没准就是一部前传电影。

        虽然帕特拉的回答几乎肯定是在开玩笑，意在不泄露《复仇者联盟4》未来发展的任何蛛丝马迹，但还是会让一些粉丝想入翩翩。

        而就在昨天，《银河护卫队3》导演在推特上给粉丝们一个明确的答案：《银河护卫队3》的时间线将紧随《复仇者联盟3》之后。

导演在推特上亲自确认

        好的问题来了，在《复联3》中死伤大半的银河护卫队，该如何在《银河护卫队3》中继续在宇宙中混吃混喝呢？

        《复仇者联盟4》将于明年5月3日上映，而《银河护卫队3》将于2020年5月1日上映。

        我好像明白了什么……

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 银河护卫队3 詹姆斯·古恩 复仇者联盟3 漫威
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