腾讯NEXT IDEA第四届编剧大赛启动，董子健韩延担任青年召集大使，业界大咖为青年创作者“把脉”支招，专家寄语“创作者要有天赋、直觉和悟性，加强生活阅历的积累。”

时光网讯 6月19日，由2018腾讯NEXT IDEA(以下简称NI)青年编剧大赛启动仪式暨青年创作沙龙在上海举行，各界嘉宾齐聚现场。腾讯影业副总经理、大梦电影工作室总经理陈洪伟，腾讯影业内容创意中心总监任吉颖等现场宣布新一届赛事启动，并公布了最新计划。王红卫、述平、吴冠平、尹鸿、五百、丁亚平、顾小白等行业大咖出席圆桌会谈并为新人“把脉”，探讨青年影视创作者现状与发展，多位往届年轻创作者也到场袒露心声。





腾讯NEXT IDEA第四届赛事正式启动

董子健、韩延担任青年召集大使





活动伊始，陈洪伟介绍NI大赛初衷，并对创作者们致以良好祝愿：“我们希望通过NI青年编剧大赛的方式，发现更多的带有闪光点的年轻创作者，给他们一个机会，用在座专家、老师，用我们的阳光、水、空气给你成长的空间，也许某一个小苗有一天就会成为参天大树。”





仪式现场播放了大赛新一届官方宣传片，演员董子健和导演韩延两位优秀的青年代表将担任本届大赛的召集大使，号召更多有才华有梦想的年轻人参加比赛。





活动现场宣布文学评审和市场评审阵容，包括著名编剧、策划、北京电影学院教授王红卫，著名制作人柴智屏和著名导演、编剧苏照彬等业界大咖。赛事评委代表现场登台，接受由NI年轻创作者代表授予的聘书。





除了赛事、工作坊和推介会，本届赛事的生态助力模块也是一大特色，包括影人寄语和生态调研。关于影人寄语活动，赛事负责人介绍说：“2017年，一个在团队讨论中随口一提的想法，后来成为了一张囊括127位编剧、导演、制作大咖共同寄语青年影人的长图，在去年的暑假里，这个活动的最高微博热度仅次于《战狼2》。今年这一传统也将延续，并有腾云智库、青腾大学和北京电影学院等合作伙伴共同发起，并确定主题《灵感》。





针对青年编剧生存现状的调研，腾讯影业将携手专业的合作伙伴凡影、画外一起完成。凡影和画外的创始人王义之和腾讯影业代表任吉颖一同登台，介绍了调研发起的背景与现实意义。





学界业界专家为青年创作者“把脉”支招

要有天赋、直觉和悟性，加强生活阅历的积累





在圆桌会议环节，嘉宾就《把脉：青年影视创作者现状与发展探讨》的议题深入讨论。为青年创作者走向市场的障碍“把脉”，并分享创作经验，对新人提出宝贵建议。王红卫、吴冠平、述平、尹鸿、五百、丁亚平、顾小白、任吉颖等行业大咖出席了圆桌会议。





嘉宾就青年创作者在走向市场过程中存在的问题深入分析。五百认为其中存在多方面问题，如创作者和团队经验不足、缺乏体验生活的积淀、对作品的社会性考虑不够等。





王红卫则倡议导师们要下心力、花时间行使“扶持”的责任，面对干扰和压力时要帮他们开路，在新人容易走弯路的地方，利用过来人的经验帮他们节省时间。吴冠平认为，要多从年轻人身上发现闪光点，且为之保驾护航，不要扼杀他们的创造力。





嘉宾对新人提出了宝贵建议。述平认为创作者要有三个必要条件，一是要有天赋、直觉、悟性，二是生活阅历的积累，三是要放眼世界文化背景确定自己的坐标。尹鸿建议年轻人要善于观察生活，读万卷书、行万里路、悟万种人，善于发现生活的独特性。





顾小白指出，新人要解决体验不够、积累不够的问题，要大量看书、看电影，才能够分辨什么才是独特的。王红卫忠告新人要眼光长远，不要做“只是会卖自己的商人”，“人的积累肯定会带给你最大的财富” 。五百则鼓励新人要吃得了苦，“拼命写，怎么也得写个几百万字”，这是必经的物理过程。





编辑：隐饮