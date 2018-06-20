时光网讯
6月19日晚，“万达之夜”在上海万达瑞华酒店举行。活动当晚，万达影视集团总裁曾茂军
与现场嘉宾一起回顾了过去一年里万达在W+战略下作出的努力和成绩，并全面解读了2018年W+战略的新升级。从项目研发的多元化国际化，原创IP的全面开拓到发掘优秀青年影视人才的菁英＋计划，以及拥有尖端技术设施和优越拍摄条件的东方影都全面开幕，万达已逐步构建并完善自有的电影工业化体系，成为打通上下游产业链的全球电影生态圈企业。
活动当晚，万达影视集团也首次对外发布了2018年片单，分为华语新势力、动漫新纪元、国际新格局 、剧集新篇章四大板块，呈现出多元化、国际化的趋势。
此外，活动上还宣布东方影都与IMAX计划建立摄影机战略合作。据悉，ALEXA IMAX摄影机是一款65毫米革命性数字摄影机，能拍摄到分辨率极高的影像，达到前所未有的画面质量和广度。导演陈思诚
受邀现场见证万达和IMAX公司的揭幕及签约，并表示将采用这台摄影机拍摄《唐人街探案3》
。
据悉，新战略中，万达会引进血红作品《巫颂》，并与合作伙伴中文在线达成全方位深度合作，双方联手围绕影视游产品对《巫颂》进行长线开发。《巫颂》是一个有着广阔世界观和粉丝沉淀的网文经典作品，目前万达携手中文在线为作品《巫颂》定制了长达十年的开发规划，其中包括3部电影，6部衍生超级剧，未来会将《巫颂》嫁接到万达丰富的场景中。
影视产业的发展必然离不开专业的人才。万达菁英＋计划正是万达在助力中国电影工业化进程中的人才战略规划。事实上，万达从成立影视公司起就始终默默关注并扶植年轻电影人，陈思诚、乌尔善、大鹏、韩延等诸多如今已是行业翘楚的导演们，其电影处女作都与万达紧密相关。
由乌尔善
执导的英雄神话史诗《封神三部曲》
目前就正在东方影都影视产业园紧张筹备，乌尔善现场肯定了东方影都硬件设施、全产业链结构等优势，说道：“电影工业化有三个最重要环节，项目开发、制作管理和电影技术方面。东方影都以高标准的硬件设施与软件服务体系，全面满足《封神三部曲》的拍摄需求。”
东方影都项目总投资500亿元，建有全球设施最先进、配套最齐全的影视产业园，拥有40个高科技摄影棚，包括世界最大1万平方米的摄影棚、世界唯一室内外合一的水下摄影棚、大型影视外景地、世界先进的影视后期制作工厂，并有国际大剧院、国际秀场、万达茂等影视产业配套设施。
曾总裁表示，东方影都享有总额50亿元影视产业发展专项资金，对入驻东方影都拍摄的影视作品给予制作费用20%-40%的补贴；青岛市设立专项扶持资金，对在东方影都注册经营的影视企业，给予最高可达营业收入10％的补贴。
据悉，东方影都已吸引20家中外剧组签约拍摄，其中包括好莱坞大片《环太平洋：雷霆再起》
、黄渤导演处女作《一出好戏》
、中国科幻电影《流浪地球》
等。作为东方影都即将入园的第20家剧组代表，乐创文娱高级副总裁黄紫燕现场与万达影视集团总裁首席助理兼东方影都总经理孙恒勤共同进行第20家剧组入园签约。
2018万达之夜片单
【华语新势力】
《天星术》
《石人》
【动漫新纪元】
《全职高手之巅峰荣耀》
【国际新格局】
Godzilla: King of the Monsters《哥斯拉2：万兽之王》（暂译）
【剧集新篇章】
《正阳门下小女人》
《正阳门下年轻人》
《亲爱的他们》
《亲爱的我们》
《激荡岁月》
《如果可以绝不爱你》
《爱情高级定制》
编辑：hello王小羊