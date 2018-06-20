万达影视集团总裁曾茂军与现场嘉宾一起回顾了过去一年里万达在W+战略下作出的努力和成绩，并全面解读了2018年W+战略的新升级。





活动当晚，万达影视集团也首次对外发布了2018年片单，分为华语新势力、动漫新纪元、国际新格局 、剧集新篇章四大板块，呈现出多元化、国际化的趋势。









据悉，新战略中，万达会引进血红作品《巫颂》，并与合作伙伴中文在线达成全方位深度合作，双方联手围绕影视游产品对《巫颂》进行长线开发。《巫颂》是一个有着广阔世界观和粉丝沉淀的网文经典作品，目前万达携手中文在线为作品《巫颂》定制了长达十年的开发规划，其中包括3部电影，6部衍生超级剧，未来会将《巫颂》嫁接到万达丰富的场景中。





影视产业的发展必然离不开专业的人才。万达菁英＋计划正是万达在助力中国电影工业化进程中的人才战略规划。事实上，万达从成立影视公司起就始终默默关注并扶植年轻电影人，陈思诚、乌尔善、大鹏、韩延等诸多如今已是行业翘楚的导演们，其电影处女作都与万达紧密相关。





东方影都项目总投资500亿元，建有全球设施最先进、配套最齐全的影视产业园，拥有40个高科技摄影棚，包括世界最大1万平方米的摄影棚、世界唯一室内外合一的水下摄影棚、大型影视外景地、世界先进的影视后期制作工厂，并有国际大剧院、国际秀场、万达茂等影视产业配套设施。





曾总裁表示，东方影都享有总额50亿元影视产业发展专项资金，对入驻东方影都拍摄的影视作品给予制作费用20%-40%的补贴；青岛市设立专项扶持资金，对在东方影都注册经营的影视企业，给予最高可达营业收入10％的补贴。









2018万达之夜片单

【华语新势力】

《天星术》

《石人》

【动漫新纪元】

《全职高手之巅峰荣耀》

【国际新格局】

Godzilla: King of the Monsters《哥斯拉2：万兽之王》（暂译）

【剧集新篇章】

《正阳门下小女人》

《正阳门下年轻人》

《亲爱的他们》

《亲爱的我们》

《激荡岁月》

《如果可以绝不爱你》

《爱情高级定制》









编辑：hello王小羊