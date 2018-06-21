《霸王别姬》闪耀戛纳 分账片《亡命天涯》驾到
改革开放四十周年中国电影大事记（1988-1997）
改革开放四十年，为中国电影飞速发展给予关键助推。1988-1997黄金十年，《红高粱》《霸王别姬》夺大奖,《亡命天涯》打响进口分账片第一枪。→
2018-06-21 09:32:23 来源：Mtime时光网
-
写在前面
改革开放四十年，为中国电影飞速发展、扬威国际给予助推。尤其是1988年，《红高粱》擒金熊，不但加速了张艺谋在国际影坛收割大奖的步伐，也开启了中国电影在国际电影节上频频获奖的通道。《霸王别姬》斩金棕榈，《香魂女》擒金熊，《秋菊打官司》夺金狮，葛优、夏雨荣膺戛纳、威尼斯影帝更是记录下中国影人最闪耀的一刻。
而在国内，进入90年代后，随着市场经济大潮的兴起，中国社会进入了加速转型时期，表现在电影上，电影制作、发行开始向市场经济体制过渡。
1994年《亡命天涯》打响了进口分账大片“第一枪”，而随着1997《甲方乙方》的到来，中国观众正迎来新的商业时代。
-
《红高粱》擒金熊（1988）
1988年2月23日，由张艺谋执导、巩俐和姜文主演的《红高粱》夺得第38届柏林国际电影节金熊奖。这是我国第一次在欧洲三大电影节上获最高奖项，张艺谋也开始了他在国际影坛收割大奖的步伐。
《红高粱》当时产生巨大效应，西方人对中国电影第一次刮目相看。西柏林自由电台在影评中说：“拍摄《末代皇帝》的贝托鲁奇也要向张艺谋请教。”张艺谋成为新闻界的头号明星。
值得一提的是，那年贝托鲁奇执导的合拍电影《末代皇帝》同样斩获大奖，该片横扫第60届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本等九个奖项。电影大师用西方视角重新演绎了一个古老中国的神秘故事。
-
《开国大典》问世（1989）
1989年，对传统革命历史题材影片的发展具有重要意义的电影《开国大典》问世，影片用纪实的手法展现了从1949年1月 28日中国共产党取得三大战役的胜利开始直至10月1日在北京举行开国大典的过程。
电影中历史人物众多、历史事件交替发生，都给把握影片带来难度。在对革命对立面人物，如蒋介石等人的塑造上，电影做出突破。它并没有进行脸谱式的简单抑贬，而是将他们反历史潮流，不能站在人民的立场上顺应历史的发展，所以不可能不失败的原因进行了艺术阐释。
而把蒋介石拍成正常人这一做法，一度面临让电影面临夭折，好在电影得到开明领导人的认可，得以问世。
-
《晚钟》获柏林银熊奖（1989）
由八一电影制片厂摄制，吴子牛编导、侯咏摄影的《晚钟》，因对战争中的人性反思和人道主义光芒，获得了柏林电影节评审团特别奖“银熊奖”。电影讲述了二战期间八路军如何炸毁日军秘密军火库的战斗过程，是一部“另类”到现在看依然很先锋的抗战片。
电影不再是简单地图解正义与非正义、侵略与反侵略，它着重于战争和人性的关系，展现了包括敌方在内的所有卷入战争的人对战争的控诉，对待战争的态度达到了新的认知高度。
而电影镜头语言则如同《孩子王》一样冷峻阴郁，追求构图力度、意象和色彩的饱满，透过反常规的银幕造型给人以视觉冲击。
-
《本命年》柏林擒银熊（1990）
《本命年》是1990年中国三部关于迷惘青年的电影之一。影片被看作是中国第四代电影人对中国影坛的最后一次大冲击，也是80年代中国电影的谢幕式。谢飞获得柏林国际电影节银熊奖时正好是他的本命年。
主人公李慧泉的命运悲剧并非是靠好心人和时代的变革所能拯救，因而具有一种宿命色彩。谢飞曾透露，电影在欧洲放映后，一位外国中年先生很被震撼，他说看到了一个到死都没有与女性有过性接触的男人。刘恒小说里对性压抑、性扭曲的描写很多，谢飞在电影里只能极含蓄、简单地暗示。但这位观众还是看懂了。
谢飞感叹：“是啊，生活在西方环境里的人，确实难以理解我们曾经有过的禁欲时代。”
-
赵丽蓉夺东京影后（1990）
黄健中执导，赵丽蓉、李保田主演的《过年》是一部反映改革开放以后中国农村民俗生活的悲喜剧电影。影片通过一个农村家庭的喜怒哀乐，刻画出在改革开放大潮影响下，中国农村人们的精神面貌和心理状态。
《过年》里的一个家庭几乎浓缩了社会百态，把诸多矛盾体汇集在一起，所产生的摩擦与震动引发了观众的共鸣与深思。主演赵丽蓉还凭借《过年》获得了日本东京国际电影节最佳女主角奖。
值得一提的是，《过年》也是中国第一部同期立体声故事片。
-
《大决战》首映（1991）
在中国电影史上，要论气势宏伟、规模宏大，1991年在人民大会堂首映的革命战争史诗《大决战》系列当属重头戏。该系列分为《辽沈战役》、《淮海战役》、《平津战役》三部，每部都是上下集，均达到了210分钟，篇幅之浩大前所未有。
《大决战》系列全景式地反映了从1948年上半年到1949年初，在东北、华东、华北地区进行的辽沈、淮海、平津三大战役的历史全程。自有中国电影以来，银幕上还从未出现过这样结构复杂、人物众多、场面壮观、气势磅礴的作品。
电影从酝酿到摄制完成历时5年，最后耗资达人民币一个亿，这在当时是史无前例的。
-
《大红灯笼高高挂》获奖（1991）
红灯高挂，宿命已沉。由张艺谋执导，巩俐、何赛飞、曹翠芬、金淑媛等主演的《大头灯笼高高挂》是1991年一部经典之作。电影改编自苏童的小说《妻妾成群》，围绕封建礼教展开话题，讲述了民国年间一个大户人家的几房姨太太争风吃醋，并引发一系列悲剧的故事。
1991年，该片获得第48届威尼斯国际电影节银狮奖。1992年3月13日，电影在北美上映，以260万美元的票房创下当时华语电影在北美的最高票房纪录。同年电影还提名奥斯卡金像奖最佳外语片，成为继《菊豆》后第二部提名该奖项的中国电影。
2015年，被《帝国》杂志评为影史百部最佳外语片第28位，是排名最高的内地电影。
-
上海影城举行落成典礼（1991）
上海，中国电影的发祥地之一，曾经长期占据中国电影的半壁江山。当历史的车轮进入改革开放新时代后，上海电影业重新焕发了青春，不断探索适应社会主义市场经济体制的发展新模式，重塑上海电影的辉煌。
上海影城是中国第一家五星级多功能高档影院，是1991年上海市政府实事工程之一，曾获二十世纪九十年代上海十大新景点最佳设计奖，荣获建国五十周年上海经典建筑提名奖，是历届上海国际电影节的主会场，不仅票房收入和相关收益在全国同行中名列前茅，而且还连续七届获得上海市文明单位的荣誉称号，对上海文化产业的发展做出贡献。
-
《秋菊打官司》夺金狮（1992）
张艺谋的影片有一种隐匿的乡村情结，《秋菊打官司》就是其中的代表作。故事改编自陈源斌的小说《万家诉讼》，由刘恒编剧，巩俐、雷恪生、刘佩琦等主演。主要讲述了农村妇女秋菊为了一口气，讨个说法向村长踢伤丈夫的事情提起复议并最终诉讼的故事。
该片于1992年8月31日上映并获得第49届威尼斯电影节金狮奖、第13届金鸡百花奖最佳故事片和温哥华国际电影节的最受欢迎影片奖等多项奖项。
影片通过秋菊持之以恒的告状之路给观众上了堂法制教育课，影片针对中国发展过程中的一些问题进行剖析，具有很高的普世价值。
-
金鸡奖和百花奖合体（1992）
金鸡奖诞生于1981年，因当年属中国农历鸡年，故取名中国电影金鸡奖，以金鸡啼晓并激励电影工作者闻鸡起舞。
百花奖是中国历史最为悠久的电影奖，创办于1962年，是由周恩来总理特地指明举办的电影大奖。1963举办第二届之后，一直中断了17年，直到1980 年才恢复举办了第三届。百花奖之所以用“百花”命名是为了体现“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针。
1992年，金鸡奖和百花奖颁奖大会从那一届起改为“金鸡百花电影节”。自2005年起，专业评审制的金鸡奖与观众投票制的百花奖轮流举办，前者在单数年举办，后者为双数年，一直延续至今。
-
谢晋成立影视公司（1992）
谢晋堪称新中国电影史上最重要的导演，也是中国经典电影的最后一位大师，谢晋一生所拍36部电影如果全部连起来，几乎就是一部中国近代史。
1988年，上影为谢晋成立“谢晋导演工作室”。1992年退休后的谢晋，花800万元注册成立了当时国内第一家民营影视公司：谢晋—恒通影视公司。为支持谢晋，当时国家广电总局特别给了谢晋公司一个政策，谢晋公司可以直接从广电总局获得“厂标（生产许可证）”。和公司一起成立的还有谢晋—恒通明星学校。
但谢晋公司成立的时候，中国电影开始从计划经济转向市场经济，电影市场相当暗淡，电影基本上是拍一部亏一部，中国电影企业遇到了前所未有的困难。
-
改革电影发行机制（1993）
随着市场经济体制改革的到来，中国的电影发行模式也开始向市场经济体制过渡。1993年，国家广播电影电视部终于下发了《关于当前深化电影行业机制改革的若干意见》及其《实施细则》，被业内称之为“3号文件”。
根据这一改革精神，中影公司不再统管35毫米国产电影的发行工作，由制片厂与省或市级发行公司直接交易。中国电影在市场化的道路上迈出了重要一步。
“3号文件”的出台，改变了中影一家独大的局面。自此，电影制片厂可以按照自己的意愿把影片直接销售给各省级发行公司，通过省级发行公司向下发行，但外国影片的进口和发行仍由中影公司经营。
-
《霸王别姬》斩获金棕榈（1993）
作为华语影坛的旗帜级的作品，陈凯歌执导，张国荣、张丰毅、巩俐等主演的《霸王别姬》兼具史诗格局与文化内涵，在京剧艺术背景下，展示了人在角色错位及面临灾难时的多面性和丰富性，其中蕴含的人性力量和演员们绝妙的表演征服了世界观众。
《霸王别姬》获得了戛纳电影节金棕榈大奖、美国金球奖最佳外语片等国际大奖，是中国电影史上一座难以逾越的高峰。
与其说《霸王别姬》是讲两位京剧名伶半个世纪的悲欢命运，实则在言人的生存状态及对人性的思考领悟。张国荣作为一名在香港出生，几乎从未接触过京剧艺术的演员，成功诠释了京剧旦角程蝶衣的内心世界，让观众难以忘怀。
-
《香魂女》擒金熊（1993）
提到中国女性的电影，《香魂女》是绕不开的一个标杆。这部由第四代领军人物谢飞执导的电影与李安的《喜宴》1993年共同摘取了第43届柏林国际电影节最佳影片金熊奖，成就一段佳话。
《香魂女》也是继1988年张艺谋的《红高粱》后第二个捧得金熊奖的中国电影。电影根据周大新小说《香魂塘畔的香油坊》改编，是一部表现我国现代化进程中农村生活题材的影片，谢飞的目光又一次回到农村，讲述了一个已经成了母亲的童养媳的故事。影片一方面反映大陆农村经济的现代化，另一方面也以现代化观念来刻画传统妇女的悲剧，含义丰厚。
-
《亡命天涯》驾到（1994年）
1994年8月1日，当时的广电部出台348号文件《关于进一步深化电影行业机制改革的通知》，明确规定自1995年起，中影公司每年以分账发行方式进口10部“基本反映世界优秀文明成果和当代电影艺术、技术成就”的进口大片。
当年9月率先与中影签约的是美国华纳公司，11月12日，北京、上海等 6座城市上映该公司影片《亡命天涯》，打响了进口分账大片“第一枪”。
电影产业还未全面改革的年代，进口大片上映遭受很大阻力，改革派和保守派开始论战。20多年过去了，进口大片如同鲶鱼，在每个电影产业改革的节点上，都发挥着刺激效用。
-
夏雨荣膺威尼斯影帝（1994）
《阳光灿烂的日子》无疑是90年代中国影界的意外之喜。从某种角度来看，它也是姜文的“成人仪式”，在这过后，确立了姜文作为一个才情卓越的导演的独特地位。
而提到夏雨，人们便会想到《阳光灿烂的日子》里那个在荒谬年代肆意挥霍青春的马小军。《阳光灿烂的日子》被《时代》周刊称为中国跨时代的电影，而“马小军”却曾经一度是夏雨刻意想要绕过去的角色。
17岁主演的影片即赢来“最年轻威尼斯影帝”光环，少年成名，荣誉来的太快，夏雨也不得不承担难以想像的压力。过早“加冕”，他此后的演绎生涯都似乎像是在为自己“正名”。
-
葛优戛纳加冕（1994）
伴随贺岁片的出现逗观众玩了十几年，葛优电影中那番自嘲、假正经，五味陈杂的冷幽默形象，击中了不少国人的心。然而葛大爷还有另一张“正经脸”，他当年摘下首个华人戛纳影帝桂冠，凭借的就是一部彻底的悲剧——1994年由张艺谋导演、改编自余华同名小说的《活着》。
《时代》周刊评价：中国过去六十年所发生的一切灾难，都一一发生在福贵和他的家庭身上。作为一张“东方面孔”，在那个年代，葛优并没有因此走向世界，也没有延续“影帝”的精英路线，反而是“没完没了”地演起小人物，和冯小刚一起开启、主导了中国贺岁片的黄金时代。
-
《红番区》引入贺岁概念（1995）
进口大片的进入除刺激市场回升，也让电影产业改革找到方向：1995年成龙主演的《红番区》（CEPA协议签订之前，香港电影也被当成引进大片）春节期拿到3500多万票房，让“贺岁片”的概念进入中国，启发了后来冯小刚的《甲方乙方》。
重要的是，国产片发行也学会了分账模式。1994年的348号文件同时规定，任何发行单位都可突破原有行政区划限制，直接向全国大部分省市发行，并实行收入分账，《红樱桃》和《阳光灿烂的日子》便是最早从分账制中获益的国产片。
-
《鸦片战争》破纪录（1996）
由谢晋执导的历史战争题材影片《鸦片战争》投资一亿人民币，打破了当时国产电影的投资和票房纪录，是中国第一部真正意义上的“大片”，也是谢晋游走于主旋律与作者意识间的一次大手笔。
电影主要讲述的是道光年间，英国的鸦片贸易给大清帝国造成严重威胁，道光皇帝被迫下诏，委派湖广总督林则徐为钦差大臣，前往广东禁烟。
电影从史实出发，反映了中英之间发生的一场战争的始末，也突破了国产片脸谱化的通病，将一个个历史人物再现于大银幕，给观众留下深刻印象。
-
大陆第一部贺岁片问世（1997）
1997年，中国大陆第一部贺岁片《甲方乙方》问世。《甲方乙方》在中国电影史上至少创了两个“第一”：1949年以来第一部为特定档期所拍摄的影片；第一部采取导演不领取片酬、而于影片利润中提成的“风险共担”形式。
作为中国商业贺岁片的开山之作，从这部影片开始，中国电影市场有了每年一度竞争最激烈的贺岁档期。
影片讲述的是四个年轻的自由职业者，他们突发奇想，开办了一个“好梦一日游”业务，承诺帮人们过上梦想成真的一天。人们离奇古怪的愿望接踵而至，似乎人人都想给自己现有的生活来一个180度大转弯，电影让观众在欢笑中感受温暖，是冯氏喜剧的经典。1997年过去了，我很怀念它。