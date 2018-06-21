改革开放四十年，为中国电影飞速发展、扬威国际给予助推。尤其是1988年，《红高粱》擒金熊，不但加速了张艺谋在国际影坛收割大奖的步伐，也开启了中国电影在国际电影节上频频获奖的通道。《霸王别姬》斩金棕榈，《香魂女》擒金熊，《秋菊打官司》夺金狮，葛优、夏雨荣膺戛纳、威尼斯影帝更是记录下中国影人最闪耀的一刻。

而在国内，进入90年代后，随着市场经济大潮的兴起，中国社会进入了加速转型时期，表现在电影上，电影制作、发行开始向市场经济体制过渡。

1994年《亡命天涯》打响了进口分账大片“第一枪”，而随着1997《甲方乙方》的到来，中国观众正迎来新的商业时代。