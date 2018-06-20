新任釜山市长提议釜山电影节明年举办一届南北共同电影节，南北关系的缓和，也让许多韩国电影人找到了新的创作灵感。



釜山电影节理事长李庸观（左）与釜山市长吳巨敦（图片来源见logo） 釜山电影节理事长李庸观（左）与釜山市长吳巨敦（图片来源见logo）





时光网讯 朝鲜半岛南北关系缓和，将有望推进朝鲜和韩国在电影领域的合作。最新当选的釜山市长吳巨敦20日访问了釜山电影节的主会场电影殿堂，与釜山电影节理事长李庸观等电影人会面。提出了要在明年“韩国电影百年”之际，将釜山电影节举办成南北共同电影节的建议。





当天，新任釜山市长吳巨敦就过去四年釜山市政府干涉电影节独立性的过失对电影人们表达了歉意，并强调将在其四年任期内，坚守“支援不干涉“的原则，每年拨发250亿、总计1千亿韩币作为釜山电影、影像发展基金。此外，还提出了希望在“韩国电影百年”的2019年，将釜山电影节举办成南北共同电影节的提议。



韩国电影人在釜山电影节红毯上呼吁保障电影节独立性



