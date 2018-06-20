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釜山电影节将变"南北"共同电影节？

新任釜山市长提议 李沧东梦想到朝鲜拍电影

2018-06-20 14:26:58 来源：Mtime时光网

新任釜山市长提议釜山电影节明年举办一届南北共同电影节，南北关系的缓和，也让许多韩国电影人找到了新的创作灵感。

釜山电影节理事长李庸观（左）与釜山市长吳巨敦（图片来源见logo）

　　时光网讯 朝鲜半岛南北关系缓和，将有望推进朝鲜和韩国在电影领域的合作。最新当选的釜山市长吳巨敦20日访问了釜山电影节的主会场电影殿堂，与釜山电影节理事长李庸观等电影人会面。提出了要在明年“韩国电影百年”之际，将釜山电影节举办成南北共同电影节的建议。

　　当天，新任釜山市长吳巨敦就过去四年釜山市政府干涉电影节独立性的过失对电影人们表达了歉意，并强调将在其四年任期内，坚守“支援不干涉“的原则，每年拨发250亿、总计1千亿韩币作为釜山电影、影像发展基金。此外，还提出了希望在“韩国电影百年”的2019年，将釜山电影节举办成南北共同电影节的提议。

韩国电影人在釜山电影节红毯上呼吁保障电影节独立性

　　南北关系缓和，也让许多电影人们找到了新的创作灵感。最近刚刚携新作《燃烧》戛纳参赛归来的李沧东导演就曾在接受韩国学者、电影人金永郁（音译）的采访时坦言能去朝鲜拍摄南北合作电影是他的梦想。

　　2014年第19届釜山电影节举办时，时任釜山市长徐秉洙以组织委员长的身份，要求釜山电影节停止上映“世越号惨案“纪录电影《潜水钟》，政府对电影节独立性的干涉遭到了电影人的群体性抗议，也成为了过去四年釜山电影节日渐惨淡的起点。前总统朴槿惠被弹劾下台后，今年1月，此前被诬告免职的李庸观理事长回归电影节主掌大局，新任釜山市长就职，釜山电影节似乎也将迎来真正的转机。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 釜山电影节 朝鲜 南北
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