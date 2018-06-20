IMAX版海报以写意画风表现出姜文的无边想象力，混沌之间点缀星光点点，危城之上侠者闻风而来，用智与勇行走于刀背上，刺破藏匿在时代之下的阴谋。





IMAX版《邪不压正》，沉浸式感受飞檐走壁的屋顶世界





电影《邪不压正》全新发布的IMAX版海报，以写意画风表现出姜文的无边想象力，混沌之间点缀星光点点，危城之上侠者闻风而来，用智与勇行走于刀背上，刺破藏匿在时代之下的阴谋。一静一动立现写意之美感，一正一邪尽显时局之动荡，来者身份未明，留下无尽悬念。





电影《邪不压正》将于7月13日登陆全国IMAX影院，据悉为了创造一个全新的屋顶世界，姜文导演特地搭出了一个北平的屋顶世界，IMAX高清高亮的大银幕再加上清晰逼真的画面质感，配合上电影里主角的刀光剑影、飞檐走壁，会更真实的还原在观众面前，令观众产生身临其境般的观影感受，完全沉浸在《邪不压正》充满想象力的“屋顶世界”里。IMAX影院强大的数字音效系统，让电影中每一次刀剑出鞘、每一颗子弹上膛的声音都逼真呈现；枪林弹雨，火车轰鸣声仿佛近在咫尺，每分每秒都能引燃肾上腺素，让观众收获真正沉浸式的观影体验。





姜文四年磨一剑，暑期档期待值MAX





《邪不压正》剧情版预告片 《邪不压正》是姜文继上一部作品四年之后再出新作，无怪乎各方影迷对这部电影期待值MAX。在刚刚过的微博之夜，电影《邪不压正》揽获最受期待年度电影、最受期待年度导演、最佳男演员三项全场最具份量大奖，名副其实的“暑期档最受期待影片 ”。





从此前曝光的预告来看，《邪不压正》讲述的是1937年，彭于晏饰演的李天然身上背负着血海深仇，在美国秘密训练多年后回到北平，在这座国际间谍之城，各方势力相继登场，神秘人物各怀心思，古城即将迎来腥风血雨的故事。《邪不压正》这部充满悬念、动作场面密集、荷尔蒙冲破屏幕、力量与美感兼具的电影，将于7月13日登陆全国IMAX影院，等你来见证刀剑出鞘。