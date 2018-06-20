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缺席"复联"时，鹰眼拍了一部狂野的喜剧

独家专访《抓人游戏》主演杰瑞米·雷纳

2018-06-20 14:23:05 来源：Mtime时光网

时光网专访杰瑞米·雷纳，揭秘他狂野高能的喜剧新片《抓人游戏》，为拍摄该片时他还意外手臂受伤。

《抓人游戏》海报

      时光网讯 作为复仇者联盟中“鹰眼”的扮演者，杰瑞米·雷纳是当今银幕最大的超级联盟阵营的一份子，无疑对动作戏要求很高。即使不是漫画爱好者，对他也不会陌生，因为他还出演过《碟中谍4》《谍影重重4》这样的知名谍战片，以及《韩赛尔与格蕾特：女巫猎人》这样的对14世纪古老童话的重口味再创作影片。

      雷纳在去年出演《抓人游戏》时胳膊受伤了，更确切的说，是在拍摄现场意外受伤。《抓人游戏》是一部喜剧电影，基于真实故事改编，讲述了一群童年好友在长大以后，依然坚持玩小时候的“抓人游戏”，每年一个月，从不间断，游戏也是他们保持联系的一种方式。雷纳是主演之一，他扮演的Jerry非常擅长这个游戏，甚至从来没被他的朋友们（乔·哈姆、艾德·赫尔姆斯、杰克·M·约翰森和汉尼拔·布列斯）抓到过。当Jerry终于要结婚了，他们感到是一个机会，也许，只是也许，他们终于可以打破Jerry的不败纪录了。

      近日，时光网有幸在洛杉矶比弗利山庄的一家酒店“活捉”瑞米·雷纳，对这位47岁的演员和他的新片《抓人游戏》进行了专访，话题包括他在片场受伤的经历，其本人对竞争的看法，以及关于他可能跟马特·达蒙一起主演《谍影重重》电影的传闻。

Mtime：在现实生活中，你有没有这样一群从小一起长大的朋友？

杰瑞米·雷纳：嗯，有，他们的名字叫“复仇者”。（笑）不，没有从小认识的，因为我总是搬家。但是在高中时，我有一群真正的朋友，我们非常非常要好。而且因为我多年以来忙碌的生活，我没法像这些人一样有时间花在一个游戏上面。但是在洛杉矶，我有大概45个关系很紧密的朋友。我们有时会一起打打垒球，或者玩些类似的活动——但都是类似于大叔们可能会做的那些典型的事。但，是的，我有一个非常忠实的朋友，我也有很多忠实的朋友。但不像电影里的这些家伙，这也是这部电影与众不同的地方之一，这些人从九岁十岁开始就一直这样，一直持续到他们50岁。这真的很了不起，我很喜欢也羡慕这种感觉。


《抓人游戏》剧照

Mtime：你读过报纸上登载的电影原型故事么？

《抓人游戏》预告片

杰瑞米·雷纳：是的。我拿到剧本的时候，就读了这篇文章，而且我还获取了更多信息，甚至还有家庭录像带之类的东西，这些更生动地展示了在现实生活中他们是怎么玩这个游戏的，以及为了抓住对方他们付出的各种努力。这太棒了，让我非常兴奋。我并没有太在意一群老伙伴在玩抓人游戏，尽管这很荒唐。我真正被吸引的，是他们多么忠实于对方，多么严肃地对待这件事。

Mtime：电影中涉及的几位真人在拍摄时去剧组探过班么？

杰瑞米·雷纳：是的，他们去了。不巧的是，他们来的那天我正好不在。但是后来他们去了我家，所有10到12人，我们剧组和这些真人一起办了个大派对。这也是我当时为什么不急着见他们中的任何一个人的原因。还是那个原因，他们10到12个人总是这样聚在一起，所以我不用去深挖什么，去搞清楚到底是怎么回事——事实上这部电视并不需要做这种调研。事实上电影中的角色就是这些人自然而然的缩影。


Mtime：你觉得这部电影激发出你内心中的孩子了么，可以这么说么？

杰瑞米·雷纳：如果你有自己的小孩，一个内心中的孩子能帮你更容易的表达自己。在这方面我一直做得还不错，为了生存我会表演很多东西，所以我很擅长与自己内在的精神沟通。但跟一个孩子在一起的时候，有点像有一个一起卖傻的伙伴，（笑）她会让我变得越来越傻，直到她为此爱上我。（笑）


杰瑞米·雷纳（Photo courtesy of Hollywood Foreign Press Association / Armando Gallo）

Mtime：你女儿现在5岁了，你会跟她玩什么游戏呢？

杰瑞米·雷纳：“抓人游戏”，事实上我们昨天还玩了。我们玩的方式不太一样，因为在新西兰，它被叫做“Tiggy”（在美国叫做“Tag”，电影的名字正来源于此）。这个游戏在每个国家都有自己的名字，甚至在迪拜大家也玩它。世界各地的人都在玩，内容都大同小异。但是它有各种不同的名字，所以我们玩的时候会先说，“Wolfe先生，现在几点了？该吃午饭了。”然后我们就开始互相追人。（笑）

Mtime：电影中这些家伙为了抓到别人所花的时间令人惊讶。他们对比赛非常好胜，对待它非常认真。你在现实生活中喜欢竞争么？

杰瑞米·雷纳：竞争一直是我生活中的一部分，有时是不健康的，但大多数都是健康的方式——比方说运动，特别是团队运动。对于年轻人来说只有单人比赛是不太健康的，比如网球或保龄球这种的。总体来说，竞争在我们成长过程中是一种积极、健康的东西，它让我们变得更好，并帮助你找到自己，这才是最重要的。在我人生的这个时间点，我主要是自己跟自己竞争。我不在乎一局游戏的输赢，或者是这样那样的东西。只是自己要跟自己比。就像我在拍电影时弄伤了手臂，这对我自己来说是一个挑战——我要跟我自己和我的身体比赛，争取快点好起来，好完成这部电影，以及接下来拍的《复仇者联盟3：无限战争》。所以我是自己跟自己较劲，来对付这两个家伙（指他自己的两个手臂）。


《抓人游戏》剧照

Mtime：顺着受伤的话题继续问一下，因为《抓人游戏》里的动作拍摄手法跟大片一样，采取的是慢动作分解合成的方式，所以我猜受伤纯属意外？

杰瑞米·雷纳：是的，当时只是个特技拍摄，总是失败，我们反复重试。这个场景是我用一堆椅子在地板上冲浪。我们试了三到五次，花了很长很长的时间。所以我们换了一种方式尝试，然后意外就发生了，我摔倒了，而椅子并没有。然后我们爬起来想再来一次。（笑）然后我就说，“不行，我们得停下来了，开始疼了。”但之后我吃完午饭回来还是拍完了。所以回到刚才那个竞争的问题上，这可能是我那天跟自己的比赛。（笑）我有点自己跟自己比赛的意思，因为我知道在这个场景里我需要露脸，而且我也知道可以用替身。所以我要求自己上的原因是我知道这样效果会更好。椅子在我身下滑过，我自己跟自己竞争，只是因为我知道自己可以做得更好，让这个场景看起来更棒。本来应该是很光滑的，我希望自己能像银影侠一样冲下来，甩开这帮家伙，这是我想象中应该的样子。（笑）但不管怎么说我就是没成功实现。但伙计，整个过程还是很有趣的。没有比这更有意思或更酷的了，那真是个很酷的慢动作，而且我认为导演（杰夫·汤姆西）捕捉到的画面相当精彩。

Mtime：你说过因为你以表演为生，所以能够跟内心的孩子保持沟通。有什么是能让你回到青少年时代的？

杰瑞米·雷纳：任何一个你知道的引子，比方说香味，都能做到这一点——嗅觉。这跟听觉是一样的，因为一首歌可以把你带回到特定的时间、地点和空间。你会回到你的寝室里。有时也会因为见到一个跟你有共同经历的人，比如一个高中同学。对我来说，通常都是音乐。比如，如果你放一首枪炮与玫瑰的“Appetite for Destruction”，我就会觉得自己回到了我的车库里，敲着鼓，让邻居们都恨死我。我可以闻到割草机的味道，煤气就在我旁边，我就在那里，你知道么？有一千件事能让我回到过去。我5岁大的女儿也能让我回想起来很多事。圣诞节也是一个非常特殊的经历，比方说，如果从这个角度来看的话。它会让我想起来小时候的事，我的记忆回随之潮涌而来。所以我的女儿也是能够勾起我回忆的巨大诱因。


《谍影重重4》中的杰瑞米·雷纳

Mtime：最后，你有没有可能出演另一部《谍影重重》电影？外面似乎一直有这种谣言。

杰瑞米·雷纳：我不知道。这似乎超出了我的“工资等级”。但如果在我70岁之前能实现的话，我会很高兴的。（笑）

注：《抓人游戏》将于6月15日星期五于美国上映。

作者：Brent Simon   编辑：en

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关键词： 抓人游戏 杰瑞米·雷纳 BrentSimon
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抓人游戏

抓人游戏 (2018)

0.0

导演：杰夫·汤姆西

主演：杰瑞米·雷纳

杰瑞米·雷纳

杰瑞米·雷纳

Jeremy Renner

职业：演员 | 制作人

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