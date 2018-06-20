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曝“星爵”帕帕正与施瓦辛格女儿约会

二人被拍到公园野餐 女方比帕拉特小13岁

2018-06-20 16:11:34 来源：Mtime时光网

克里斯·帕拉特被拍到与施瓦辛格女儿约会，这是要当“终结者”女婿的节奏？
　　时光网讯 离婚九个月的帕帕终于开始约会了！上周日，星爵克里斯·帕拉特被拍到与施瓦辛格28岁的女儿Katherine约会，两人在公园野餐，准备了非常简单的三明治跟水果，面对面在木椅上坐着，度过了非常甜蜜的一个下午。两人脸上的开心的笑容说明了一切。帕帕还非常贴心的接送女方。
　　
　

帕拉特主演的《侏罗纪世界2》正在热映

　Katherine打扮的非常简单一条紧身裤搭配宽松毛衣，休闲又保暖。帕帕也打扮低调，棒球服配牛仔裤。Katherine目前28岁，职业身份是儿童作家，属于圈外人，是明星阿诺·施瓦辛格的与玛丽娅·施莱弗的女儿。施瓦辛格大家都知道，大名鼎鼎的明星兼政客，而母亲玛丽娅·施莱弗除了是名广播记者外，还是是著名的肯尼迪家族成员——美国前总统肯尼迪的外甥女。

　　去年8月，41岁的帕拉特与41岁的妻子安娜·法瑞丝宣布结束了8年的婚姻，他们还有一个5岁的儿子杰克，3个月后，前妻安娜就被拍到了与新男友约会。

     在今年4月，帕拉特在接受采访时表示，他和安娜正在尽最大努力度过自己生命中的这段艰难时光。他解释说:“离婚糟透了。但说到底，我们有一个很棒的孩子，他有两个非常爱他的父母。与此同时我和安娜仍然保持着朋友关系，对彼此仍然很友好。”

     至于安娜，他在接受《嘉人》杂志采访时说:“我觉得生活比电影更具戏剧性。现在，我跟克里斯保持着非常好的友谊，杰克也生活的很幸福开心。”

   编辑：詹

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关键词： 克里斯·帕拉特 施瓦辛格
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