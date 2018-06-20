克里斯·帕拉特被拍到与施瓦辛格女儿约会，这是要当“终结者”女婿的节奏？





去年8月，41岁的帕拉特与41岁的妻子安娜·法瑞丝宣布结束了8年的婚姻，他们还有一个5岁的儿子杰克，3个月后，前妻安娜就被拍到了与新男友约会。





在今年4月，帕拉特在接受采访时表示，他和安娜正在尽最大努力度过自己生命中的这段艰难时光。他解释说:“离婚糟透了。但说到底，我们有一个很棒的孩子，他有两个非常爱他的父母。与此同时我和安娜仍然保持着朋友关系，对彼此仍然很友好。”





至于安娜，他在接受《嘉人》杂志采访时说:“我觉得生活比电影更具戏剧性。现在，我跟克里斯保持着非常好的友谊，杰克也生活的很幸福开心。”

编辑：詹