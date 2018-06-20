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马伊琍王学兵助阵《未择之路》展映

马伊琍出演货车司机 粗粝风格充满西部色彩

2018-06-20 16:09:59 来源：Mtime时光网

马伊琍、王学兵助阵《未择之路》上海电影节展映活动，片中马伊琍出演的货车司机一角，令现场观众印象深刻。
       时光网讯 6月19日，荣获上影节亚洲新人奖单元“最佳影片”和“最佳导演”两项大奖提名的公路力作《未择之路》，亮相上海国际电影节展映环节，导演唐高鹏携主演王学兵马伊琍及编剧岳小军登场亮相，与现场观众进行了互动交流。片中马伊琍的货车司机一角，令现场观众印象深刻。

       电影《未择之路》讲述了茫茫戈壁滩上，负债累累的二勇带着来历不明的孩子踏上了“追妻之路”，在三天两夜的旅途中，与性格迥异的人们在西部公路上相遇，发生一系列出人意料事件的故事。

       导演通过细腻的镜头语言打造出了大西北独有的粗粝风格，同时剧情的铺垫陈设又极具个性化，融合一体形成了独特的影片调性，种种细节充满了对人生之路抉择难题的隐喻。《未择之路》通过二勇这个典型的悲剧人物深刻展现了人性的无力、纠结、偏执，独特寓意令观众眼前一亮。

       影片自上影节展映后引起了强烈的话题讨论，不少观众对于影片中“鸵鸟”这一形象印象深刻，导演借鸵鸟这一形象展现了了人性的深刻。将鸵鸟成为符号化，更赋予了偏执、寂寞与不甘等多纬度的情感表达。鸵鸟在戈壁滩上盲目奔跑的一幕，似乎表达了它内心不知为何的坚持。

       在主创见面环节中，导演唐高鹏、编剧岳小军、演员王学兵、马伊琍等主创悉数到场，片中马伊琍的货车司机一角令现场观众印象深刻。对片中小男孩的饰演者朱耕佑也获得了现场观众极高的评价，导演唐高鹏根据角色特色到当地寻找合适的小男孩饰演者，提到朱耕佑有强大的情景想象能力，十分惊喜。

       活动现场，导演唐高鹏还为到场观众讲述了《未择之路》的灵感来源，取自著名美国诗人罗伯特·弗罗斯特的著名诗集<THE ROAD NOT TAKEN>，“有的时候选择了一条路，就决定了人的一生”，电影希望通过这部电影带给大家更多思考和感悟。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 未择之路 马伊琍 王学兵
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