马伊琍、王学兵助阵《未择之路》上海电影节展映活动，片中马伊琍出演的货车司机一角，令现场观众印象深刻。













影片自上影节展映后引起了强烈的话题讨论，不少观众对于影片中“鸵鸟”这一形象印象深刻，导演借鸵鸟这一形象展现了了人性的深刻。将鸵鸟成为符号化，更赋予了偏执、寂寞与不甘等多纬度的情感表达。鸵鸟在戈壁滩上盲目奔跑的一幕，似乎表达了它内心不知为何的坚持。





在主创见面环节中，导演唐高鹏、编剧岳小军、演员王学兵、马伊琍等主创悉数到场，片中马伊琍的货车司机一角令现场观众印象深刻。对片中小男孩的饰演者朱耕佑也获得了现场观众极高的评价，导演唐高鹏根据角色特色到当地寻找合适的小男孩饰演者，提到朱耕佑有强大的情景想象能力，十分惊喜。





编辑：隐饮