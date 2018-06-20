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《新乌龙院》曝"怎样做一个坏人"特辑

"坏人"曾志伟大金链子抢镜 叱咤风云排场足

2018-06-20 16:25:03 来源：Mtime时光网

《新乌龙院》曝"怎样做一个坏人"特辑，曾志伟、王宁领衔电影里一众反派人物，全方位讲述了作为一个坏人的心得。
       

曾志伟“坏人”造型排场十足

时光网讯 即将于7月13日上映合家欢喜剧《新乌龙院之笑闹江湖》近日曝出一支特辑，别出心裁地教人“怎样做一个坏人”，曾志伟王宁领衔电影里一众反派人物，全方位讲述了作为一个坏人的心得，诙谐搞笑之余也让观众对于这些个“坏人”有了更加立体的了解。

       王宁此次饰演的角色是一个“坏得有点可爱”的坏人，“大佬”曾志伟在坏之余还是个十足的“女儿奴”。导演朱延平在此前的采访中透露重拍“乌龙院”是因为找到了可以接替郝劭文、释小龙的萌娃。有了这些喜剧元素的加入，《新乌龙院》的合家欢属性令人期待。

      此次曝光的特辑聚焦了乌龙院里的坏人群体，作为反派人物，他们各有各的坏。比如王宁的“小强”式坏人出身市井，为了完成自己作为一个坏人的目标，他在日常生活中设计了抢小孩子的钱，硬扶老爷爷过马路等“偷拐抢骗”的招数。实际上他也并没有坏得彻底，反而因为刻意使坏大多数时候都变成了闹剧，这个坏人实在是“坏得有点可爱”。

       “大佬”式坏人曾志伟排场十足，还差遣王宁和孔连顺进入乌龙院盗宝，一方面他叱咤风云、无恶不作，可大佬的另一面却又是个十足的“女儿奴”，坏里透着温情，让人又恨又爱。王宁和曾志伟在电影里虽然看似站在同一阵营，但二人的关系却十分微妙，至于剧情最终会朝着怎样的方向发展，就要等到电影上映才能揭晓了。

       据悉，电影《新乌龙院之笑闹江湖》即将于7月13日全国上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 新乌龙院 曾志伟 王宁
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新乌龙院之笑闹江湖

新乌龙院之笑闹江湖 (2018)

0.0

导演：朱延平

主演：吴孟达 宋小宝

曾志伟

曾志伟

Eric Tsang

职业：演员 | 制作人

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