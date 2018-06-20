《新乌龙院》曝"怎样做一个坏人"特辑，曾志伟、王宁领衔电影里一众反派人物，全方位讲述了作为一个坏人的心得。









此次曝光的特辑聚焦了乌龙院里的坏人群体，作为反派人物，他们各有各的坏。比如王宁的“小强”式坏人出身市井，为了完成自己作为一个坏人的目标，他在日常生活中设计了抢小孩子的钱，硬扶老爷爷过马路等“偷拐抢骗”的招数。实际上他也并没有坏得彻底，反而因为刻意使坏大多数时候都变成了闹剧，这个坏人实在是“坏得有点可爱”。





“大佬”式坏人曾志伟排场十足，还差遣王宁和孔连顺进入乌龙院盗宝，一方面他叱咤风云、无恶不作，可大佬的另一面却又是个十足的“女儿奴”，坏里透着温情，让人又恨又爱。王宁和曾志伟在电影里虽然看似站在同一阵营，但二人的关系却十分微妙，至于剧情最终会朝着怎样的方向发展，就要等到电影上映才能揭晓了。



