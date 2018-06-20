时光网讯
今日，惊悚悬疑电影《伊阿索密码》
邀请不同性别、不同年龄、不同职业的观众参与“测脑”看片会，通过技术手段监测观众反应。电影发布一支口碑视频，观众纷纷为影片点赞。
从此次发布的口碑视频中，可以看出活动现场观众的反应，大家全神贯注观看影片过程不时发出惊声尖叫，一些惊悚的场面让观众闭紧双眼，出乎意料的剧情又让他们瞠目结舌。检测数据显示，观众专注度为48.29，放松度为27.30，负责测试的专业数据公司负责人、数据专家郑珣表示：“这是惊悚悬疑片呈现出的典型数据类型，紧凑的剧情能让观众的专注度一直保持较高数值。”
观众的反应还是存在有趣的差异，相对女性而言男性对该片的专注度更高，并且影片对25岁以上的观众更有吸引力。随着剧情推进，观众注意力保持逐步提升状态，影片每隔十分钟左右出现一个关注度高峰，紧张刺激的剧情持续吸引着现场观众。
为了突显《伊阿索密码》
中包含的丰富内容和创作者想要打造的未来感世界，影片以黑白色彩定调。有非常喜欢惊悚悬疑类型影片的观众表示“黑白色调的衬托令影片增加了不少质感”。导演曾透露：“影片非常节制的运用了彩色，巧妙的将家人在一起的美好时光和命悬一线的黑暗时刻做了对比。”
编辑：隐饮