动画片《神奇马戏团》曝光宣传曲MV《嗷嗷嗷》，由音乐人萧全为影片量身打造，他的作品《海草舞》曾引发全民模仿热潮。





《嗷嗷嗷》是由华语创作人、音乐制作人，歌手萧全亲自创作，他的诸多作品脍炙人口，其中《海草舞》通过洗脑的节奏和朗朗上口的歌词，引发全民模仿热潮。这次的新歌《嗷嗷嗷》更是旋律清新令人印象深刻，成为继《海草舞》之后热门神曲。





歌曲以小女孩天真可爱的童音作为开场，仿佛一下子进入了一个奇妙的世界。MV中萧全变身马戏团魔术师，小丑等形象搭配电影画面，仿佛将马戏团的欢乐带到了现实世界。同时MV中增加了许多新的角色形象，机灵的小猴子、勇敢的小松鼠、蠢萌的鳄鱼等小动物纷纷亮相，透露出了更多电影的故事情节，让大家对电影里神奇的马戏团更加好奇和期待。





该曲用一种轻松搞笑的风格诠释了动物系陪伴的新定义。“小仓鼠打滚逗你笑” 、“难过给你一个熊抱” 、“勇敢的小老虎保护你”和“陪你看星星的猫头鹰”等一系列歌词尽显温情和治愈，将影片中男主欧文在遇到危险时对女儿保护和陪伴女儿成长的经历娓娓道来，同时也像是爸爸给女儿的告白，令人羡慕。





《神奇马戏团》将在7月27日同步登陆全国院线。

编辑：隐饮