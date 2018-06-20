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韩庚主演《解码游戏》定档8.3上映

李媛寸头抢镜"男友力"爆棚 山下智久演反派

2018-06-20 18:32:36 来源：Mtime时光网

韩庚、李媛和山下智久助阵电影《解码游戏》定档发布会，该片将于8月3日公映。在片中韩庚挑战“天才极客”，李媛则化身“女特工”挑战十足。拍戏片场欢乐多，李媛竟然女人缘最好？
       时光网讯安德鲁·摩根、陈熙瑢监制，李海龙执导，韩庚凤小岳李媛山下智久等主演的犯罪题材电影《解码游戏》，6月20日在上海举办首场发布会，并宣布8月3日公映。发布会公布了《偶像练习生》歌手陈立农演唱的同名主题曲MV，主演韩庚、李媛及山下智久亮相现场。韩庚直言这是他拍过的最危险的电影，并大爆猛料：“要说我们剧组谁最有女人缘，那肯定是李媛！”

韩庚挑战“天才极客” 李媛化身“女特工”
《解码游戏》片场欢乐多 李媛竟然女人缘最好？

       电影《解码游戏》讲述了一个逗趣宅男“极客”的成长历险故事，融入高科技元素的犯罪故事。韩庚在片中演绎“天才极客”，李媛则变身“百变女特工”，而山下智久的角色则透露自己是颇具神秘感的大反派。

       现场，主持人提问三位主演，谁在片场最有女人缘？没想到韩庚和山下智久齐刷刷都写了“李媛”。韩庚对着剃了板寸头的李媛说：“你们不觉得她很帅么？在这个剧组，在李媛面前，对于帅这个字，我真的压力很大很大。”而山下智久也表示，李媛站起来的姿势就很帅，自己确实是甘拜下风。

       那么谁在片场是“穿衣显瘦脱衣显肉 “呢？三人又整齐划一地说是凤小岳。山下智久说“我们三个男主角拍完戏都会去健身，有时候甚至都会脱衣健身。当时看到小岳的身材，我们都惊叫了起来“。而李媛在片中将饰演凤小岳的女朋友，两人还有不少感情戏份。

韩庚：这是我拍过最危险的电影
《解码游戏》定档8月3日 同名主题曲MV曝光

       在当天的活动上，博纳影业集团副总裁陈庆奕表示，《解码游戏》将定档8月3日上映，他解释说“今天这个发布会在上海召开，在上海，8代表‘发’，3代表‘财’，所以我们讨个好彩头，8月3日，发财公映！在暑期档的黄金时期献给年轻观众们这部养眼的好作品。“

       随后，众位主创分享了很多拍摄的幕后故事，韩庚说：“这部电影可以说是从影以来拍摄最危险的戏，我感觉我们三个人跑遍了马来西亚。一直在跑，一直在打，虽然很累，但这个电影很有意思，大家都很年轻很拼。很多时候，我们都是自己去真打，还自己演跳楼戏，吊着威亚从8层楼跳下去，一层一层往下跳，现在回想起来都害怕。不过我们幕后团队都非常努力，保护好了我们每个演员的安全，向他们致谢。”

       山下智久也表示，能够和中国导演和团队一起拍摄电影，真的是件很幸运的事情。谈到山下智久的加盟，导演李海龙表示自己一开始其实很担忧：“毕竟我们找山下智久来演一个反派，他的颜值那么高，以往表演的角色都那么正面。当时我们很忐忑地进行第一天拍摄，想了很多方案，没想到拍摄第一天，他特别认真，背后做了很多功课。看到他对角色的诠释，我记得自己就和摄影师互相交换了一个眼神，我们心里这个石头就落地了。”

       电影《解码游戏》将于2018年8月3日全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 解码游戏 韩庚 山下智久 李媛
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