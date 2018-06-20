日前，万达电影面向全国会员招募的世界杯护旗手在北京时间6月17日塞尔维亚对阵哥斯达黎加、6月18日瑞典对阵韩国的比赛中先后登场，并将在之后众多精彩赛事以及决赛中陆续亮相。

时光网讯 四年一度的世界杯此刻正聚焦着全球目光，俄罗斯成为了上演足球传奇的“梦之地”。日前，万达电影面向全国会员招募的世界杯护旗手在北京时间6月17日塞尔维亚对阵哥斯达黎加、6月18日瑞典对阵韩国的比赛中先后登场，并将在之后众多精彩赛事以及决赛中陆续亮相。 四年一度的世界杯此刻正聚焦着全球目光，俄罗斯成为了上演足球传奇的“梦之地”。日前，万达电影面向全国会员招募的世界杯护旗手在北京时间6月17日塞尔维亚对阵哥斯达黎加、6月18日瑞典对阵韩国的比赛中先后登场，并将在之后众多精彩赛事以及决赛中陆续亮相。





带着对足球运动的赤忱热爱，护旗手们护送FIFA国际足联旗帜、引领双方球员入场，拉开赛事序幕。在万众瞩目的绿茵场上，中国足球少年风采尽显。万达电影也将持续为足球文化助力添彩，护航少年足球梦。





幸运随行、护旗圆梦 足球少年畅游世界杯





6月17日20点塞尔维亚对阵哥斯达黎加的比赛中，由万达电影招募推选的世界杯护旗手护送国际足联会旗率先登场。首次踏入象征世界足球最高殿堂的赛场、与顶级球星零距离接触，护旗手们激动不已、信心昂扬！

这些脱颖而出的护旗手不仅多才多艺、品学兼优，且从小就与足球结缘。出生于天津足球之乡的张树申流淌着热爱足球的血液，安思同则直言“足球是我最好的伙伴”； 他们从小起便开始足球训练——来自长春的高靖淞作为队长有责任有担当；来自郑州的李宗灿立志成为“中国C罗”；雷佳诺则被教练称为最用脑子踢球的队员；商博更是希望未来可以代表中国站在世界杯赛场。





此次世界杯护旗之行中，护旗手们不仅体验了最地道的俄罗斯风情和最浓郁的足球文化，更收获了不少幸运惊喜。值得一提的是，在前往俄罗斯萨马拉的航班上偶遇塞尔维亚球迷，云端之上“大小球迷”共同欢呼唱起了世界杯主题曲，提前吹响了世界杯的燃情号角，更有幸参观了哥斯达黎加队的赛前热身训练，球员们的高超技艺与坚韧品质让大家感到敬佩。

而最让人激动的莫过于万众瞩目的护旗时刻。护旗手们赛后兴奋地表示，“走进赛场的第一步就让我热血沸腾！” “护旗不仅是荣耀，更让我感受到了责任与梦想。”“回家后会更坚定地训练学习，未来我也要踏上世界杯的赛场！” 相信无论是护旗经历还是俄罗斯之旅，都将成为护旗手们今后美好而难忘的荣耀记忆！

筑梦前行、欢乐续航 万达电影奏响今夏文化强音

在世界杯如火如荼进行的同时，万达电影也全面推出“玩转足球 嗨一夏”主题活动，万达影城全面化身“特色竞技场”，影迷、球迷还有机会参与趣味竞猜等活动。在这里，观众不仅可以全方位体验震撼视听的大片，更能相聚影城共看热血沸腾的世界杯赛事，品尝独具特色的世界杯主题卖品，畅玩别有新意的世界杯主题游戏，让光影的沉浸魅力融汇足球的动感激情，为炎炎夏日带来多重欢乐不断档的体验。





不论是亲临世界杯赛场的护旗之旅，还是电影+体育的跨界创新，万达电影始终致力于传递足球运动与电影文化的魅力。今夏，万达电影将电影的艺术之美与足球的竞技之美交融合奏，奏响新时代的文化乐章！



