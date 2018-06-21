时光网讯
据外媒报道，卢卡斯影业现在已经暂停了所有星战外传的开发筹备工作，这包括欧比·旺个人电影，以及赏金猎人波巴·费特个人电影。卢卡斯影业将会把所有精力放在《星球大战9》
以及之后的莱恩·约翰逊
的《星战》三部曲上。
这一系列的决定无疑与《游侠索罗》
令人失望的票房成绩有关。这部电影在上映首周末获得了8440万美元的票房，在四周内获得了1.928亿美元的国内票房(在全球的票房收入为3.395亿美元)，远远低于其他星球大战电影的票房表现。
据知情人透露，目前“星战外传“”系列欧比·旺项目的工作人员目前已经全部停工。虽然有报道透露《金刚狼3》
导演詹姆斯·曼高得与《赏金猎人波巴·费特外传》有过接洽，但这也已经是《游侠索罗：星球大战外传》上映前的动作了。
目前卢卡斯影业的主要关注点是《星战9》及之后的下一个三部曲，预计将会收尾结束雷伊的故事，该故事源于《原力觉醒》。
另据有国外星战粉丝网站消息，卢卡斯影业原本希望将《游侠索罗》的档期从今年5月推迟到12月，但被母公司迪士尼拒绝。而且为了不影响《复仇者联盟3》的宣传营销计划，《游侠索罗》在宣发上没有得到额外的预算。这两个因素也影响了影片的全球票房。