网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

卢卡斯影业暂停"星战"外传系列开发计划

受"游侠索罗"票房影响 "星战9"成最后稻草

2018-06-21 08:45:24 来源：Mtime时光网

卢卡斯影业重新调整星战系列的战略方向，暂停所有的星战外传的筹备工作。全力聚焦《星战９》及之后的三部曲上。
欧比·旺个人电影短期内看不到了

　　时光网讯 据外媒报道，卢卡斯影业现在已经暂停了所有星战外传的开发筹备工作，这包括欧比·旺个人电影，以及赏金猎人波巴·费特个人电影。卢卡斯影业将会把所有精力放在《星球大战9》以及之后的莱恩·约翰逊的《星战》三部曲上。

游侠索罗的票房表现促使卢卡斯影业做出战略调整

　　这一系列的决定无疑与《游侠索罗》令人失望的票房成绩有关。这部电影在上映首周末获得了8440万美元的票房，在四周内获得了1.928亿美元的国内票房(在全球的票房收入为3.395亿美元)，远远低于其他星球大战电影的票房表现。

　　据知情人透露，目前“星战外传“”系列欧比·旺项目的工作人员目前已经全部停工。虽然有报道透露《金刚狼3》导演詹姆斯·曼高得与《赏金猎人波巴·费特外传》有过接洽，但这也已经是《游侠索罗：星球大战外传》上映前的动作了。

　　目前卢卡斯影业的主要关注点是《星战9》及之后的下一个三部曲，预计将会收尾结束雷伊的故事，该故事源于《原力觉醒》。

　　另据有国外星战粉丝网站消息，卢卡斯影业原本希望将《游侠索罗》的档期从今年5月推迟到12月，但被母公司迪士尼拒绝。而且为了不影响《复仇者联盟3》的宣传营销计划，《游侠索罗》在宣发上没有得到额外的预算。这两个因素也影响了影片的全球票房。

   编辑：詹

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 星战 卢卡斯
关注时光网微信

相关电影/影人

游侠索罗：星球大战外传

游侠索罗：星球大战外传 (2018)

7.1

导演：朗·霍华德

主演：阿尔登·埃伦瑞奇

莱恩·约翰逊

莱恩·约翰逊

Rian Johnson

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 剪辑
星球大战9

星球大战9 (2019)

0.0

导演：J·J·艾布拉姆斯

主演：约翰·波耶加

显示更多∨

相关文章

会员评论 (20)

发表

本周热读

1

上影节开幕美图合集!李冰冰抢镜

姚晨马伊琍争奇斗艳 姜文深情回忆上海往事

108
第21届上海国际电影节今日正式开幕，姚晨、马伊琍、刘嘉..
2

《侏罗纪世界2》最全彩蛋解码

恐龙世界这些精彩细节等你来挖

尽管《侏罗纪世界2》没有前作那么强烈地依赖怀旧情绪，..
3

看腻了美式CG动画，你还有这些选择

日漫画面太逼真 国漫酝酿下一个“大圣”

除了好莱坞，欧洲、亚洲、美洲等众多国家的电影人也在从..
4

《海王》登杂志封面妮可基德曼造型曝光

反派黑蝠鲼露面 首支预告让粉丝望穿秋水

10
《海王》预告还是没有，先看看妮可基德曼、杰森·莫玛和..
5

除了神奇女侠2，DC未来还将打哪些牌？

小丑闪电侠提上日程 华纳高层变动改战略

杰昆·菲尼克斯主演的小丑电影预计今秋开机，预算只有55..

查看更多