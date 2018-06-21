卢卡斯影业重新调整星战系列的战略方向，暂停所有的星战外传的筹备工作。全力聚焦《星战９》及之后的三部曲上。

欧比·旺个人电影短期内看不到了









游侠索罗的票房表现促使卢卡斯影业做出战略调整









目前卢卡斯影业的主要关注点是《星战9》及之后的下一个三部曲，预计将会收尾结束雷伊的故事，该故事源于《原力觉醒》。





另据有国外星战粉丝网站消息，卢卡斯影业原本希望将《游侠索罗》的档期从今年5月推迟到12月，但被母公司迪士尼拒绝。而且为了不影响《复仇者联盟3》的宣传营销计划，《游侠索罗》在宣发上没有得到额外的预算。这两个因素也影响了影片的全球票房。