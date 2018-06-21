《铁血战士》系列首次在国内以五部联映的方式亮相电影节。









展映会粉丝福利满满 三位嘉宾空降深度解析电影





1987年，第一部《铁血战士》横空出世，“州长”阿诺·施瓦辛格带领特种兵小队与来自外太空的铁血战士在丛林中展开巅峰对决，各种冷热武器科技感十足，肌肉猛男在丛林中与铁血战士上演的猎杀与反猎杀设计更是令人热血喷张，成为年度科幻动作佳片。之后陆续推出了包括《铁血战士》第二部，《新铁血战士》，以及联手大IP《异形》拍摄的两部番外篇《异形大战铁血战士》共计五部作品，堪称电影史上最具影响力的系列科幻电影。时间没有冲淡观众对该系列影片的热忱，经过30周年发酵却变得愈久弥香，这一科幻大IP现在已经形成集电影、周边、游戏等多元融合的文化体系，全球“铁血迷”的数量也堪称惊人。





此次《铁血战士》粉丝观影会正是为影迷们提供了这样一个重温经典的绝佳机会，“愿你走出半生，归来仍是少年”，将时间重返，却依然可以窥见电影对科幻题材超强的保鲜方式。活动当天的会场中，来自于铁血战士资深粉丝、独立艺术家倒吊男为现场布置了大量铁血战士装备秀，各种海报、手办以及创意合影立牌等也是应有尽有，满足了粉丝们对影片的一切幻想，除此之外每位观众还意外收到了精心准备的礼物，可以说收获满满。三位做客嘉宾姬少亭、陈楸帆以及倒吊男也为粉丝们在电影人物、武器装备以及文化背景方面做出了深度解读。令不少粉丝再次感叹经典之所以为经典的缘由。





在粉丝与嘉宾们畅聊电影之后，活动进入正式项目观影阶段。粉丝们跟随阿诺·施瓦辛格的步伐重新迈入了这场充满危机的惊险之旅。观影结束后全场掌声雷动，虽然知道没有彩蛋但直至片尾字幕全部结束才离场，《铁血战士》的热血魅力可见一斑。不少观众在观影结束后表示：“虽然这是一部科幻动作片，但情怀作祟令我居然有一种热泪盈眶的感觉”“影片张力十足，环境气氛的渲染和恐惧气氛的营造令人窒息，人们的恐惧来源于对未知物种的威胁，铁血战士已经成为不可超越的经典角色。”





重启版《铁血战士》热血来袭 《钢铁侠3》导演沙恩·布莱克操刀





《铁血战士》系列还将在上影节持续上映，想在大银幕观看宇宙最强猎手与“地球最强男人”战斗的影迷请抓紧最后时间。值得一提的是，万众期待的重启版《铁血战士》也将于今年9月14日在北美上映，深挖前作精髓，重启版将以更宏大的世界观为观众呈现出更震撼的视觉冲击。





重启版《铁血战士》由执导了《钢铁侠3》的导演沙恩·布莱克操刀，他曾在1987版《铁血战士》中饰演了一名爱讲荤段子的特种兵霍金斯，是一名地地道道的“铁血粉”。据他本人透露，《铁血战士》将会是一部和《钢铁侠３》同等规模的大制作。做客嘉宾倒吊男对重启版发表了自己的看法：“沙恩·布莱克希望把《铁血战士》打造成一部“现象级”影片，而他效仿的目标正是雷德利·斯科特的作品《普罗米修斯》和《异形：契约》”；姬少亭、陈楸帆也对影片在故事格局，剧情设置，人物塑造，新的故事场地等方面表示了期待。





演员方面，男女主角由波伊德·霍布鲁克（代表作品《金刚狼3》）携手奥立薇娅·玛恩（代表作品《X战警：天启》）出演，曾出演了《房间》《奇迹男孩》的童星雅各布·特伦布莱以及在斯特林·K·布朗（代表作品《黑豹》）、伊冯娜·斯特拉霍夫斯基（代表作品《超市特工》）、科甘-迈克尔·凯（代表作品《黑人兄弟》）、崔凡特·罗兹（代表作品《月光男孩》）、托马斯·简（代表作品《迷雾》）等人参演，阵容堪称豪华。





《铁血战士》热血仍温，重启版即将重磅归来，各位影迷们机会不容错过。

编辑：Joker