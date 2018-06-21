2018-06-21 09:50:34 来源：Mtime时光网
编辑：詹
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150****2867_16700546
2分钟前
康卡斯特提出800亿美元现金 并承担所有债务
机长
6分钟前
康卡斯特能不能再提高价格啊，或者反垄断通不过。我不想看到X战警插科打诨！！！！！
稷戎
17分钟前
至此，X战警和神奇四侠就将回归漫威，超级英雄电影市场就将被漫威影业一统天下，DCEU的末日就要到了，DC等着被华纳卖给迪士尼吧！
Mr-Cowboy
24分钟前
反垄断千万不要通过
心泉_392046488
25分钟前
第一段看到最后一句蒙住了，是小编语法有问题还是我的？怎么不会算了。。。
辛普森大电影
26分钟前
康卡斯特表示mmp
M_1605041312060528521
29分钟前
康卡斯特哭晕在厕所
starorfire
30分钟前
wasted
htreffart
36分钟前
米老鼠真疯，只拍动画其实也挺好的，有点担心，不过大概能刺激下股价，康卡斯特是福斯请的托吧。。
可乐171609
39分钟前
為了xmen Disney也拼了
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