“老鼠”即将吞掉“狐狸”！福斯宣布接受迪士尼713亿美元的报价。







时光网讯 迪士尼终于坐不住了，眼看康卡斯特提出了650亿美元的全现金报价，昨日，迪士尼宣布将原先的524亿美元的报价提高到713亿，并且收购形式由全股票也改成了现金股份各一半。同时还将额外承担福斯138亿美元的债务，这么算来这个报价包总价值已经达到了713亿美元。





目前福斯的董事会也已经做出了回应，宣布将接受迪士尼提供的报价，并表示比康卡斯特的条件要优厚太多，并修改了并重述了迪士尼提供的收购协议。





据彭博社报道，现在就等美国司法部反垄断部门批准这一协议，收购即宣布生效。流程预计将要几周。