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高亚麟助阵"动漫人才专项基金"成立

100万种子基金已到位 培养新时代动漫人才

2018-06-21 10:00:59 来源：Mtime时光网

中国电影基金会“动漫人才专项基金”宣布成立，著名演员高亚麟等嘉宾出席捐赠仪式，目前100万种子基金已经到位，致力于培养新时代的动漫人才。
       时光网讯 6月20日，中国电影基金会“动漫人才专项基金”在上海正式宣布成立。该专项基金接受中国电影基金会的领导，是中国电影基金会下属的专项基金。中国电影基金会“动漫人才专项基金”将致力于培养优秀动漫人才，推动中国动画产业的良性发展。

       在当天活动上，中国广播电影电视社会组织联合会副会长、中国电影基金会理事长张丕民，中国电影基金会副理事长兼秘书长阎晓明，著名演员，制片人，嘉会义禾有限公司创始人高亚麟等嘉宾出席捐赠仪式。

       在成立仪式上，张丕民理事长代表中国电影基金会致辞。他说，中国电影基金会在国家电影局的领导下，旨在促进中国电影事业的发展，繁荣电影艺术创作和提高电影技术水平，加速电影产业化进程，募集资金，开展各项公益活动。

       现在，中国电影基金会“动漫人才专项基金”的100万种子基金已经到位，希望社会各界给予关注和支持，使该专项基金做大做强。相信在中国特色社会主义文化战略的引领下，在中国电影基金会的领导、扶持和帮助下，为推动中国动画产业发展，培养和扶持我国动画产业高级人才，中国电影基金会“动漫人才专项基金”通过不懈的努力，将做出新的成绩。

       高亚麟先生代表嘉会义禾有限公司致辞，他介绍公司自2016年成立以来，一直秉承 “高品质、大制作”的文化发展理念，以创造影视优质品牌为目标，成立至今投资制作了多部影视作品，其中电视剧《人民的名义》更是创造了近10年国产剧最佳纪录，收视率破8的好成绩。

       动漫产业作为中国的朝阳产业，与欧美相同产业尚存在巨大差距。为使中国动画产业的先进人才与欧美接轨，通过交流学习逐步缩小行业差距。我们发起成立中国电影基金会“动漫人才专项基金”的目的，就是要在中国电影基金会的领导和支持下，充分利用专项基金的优势，争取以后注入更多的资金，开展更多培养人才的活动，搭建更好的平台，为动漫产业的发展发挥应有的作用。随后，张丕民理事长宣布中国电影基金会“动漫人才”专项基金启动。

   编辑：隐饮

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关键词： 动漫人才 高亚麟
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