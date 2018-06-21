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冲奥片《欢迎来到马文镇》首曝预告

《阿甘正传》导演新作 真人+动画形式呈现

2018-06-21 10:05:00 来源：Mtime时光网

《欢迎来到马文镇》是改编自真人真事，之前还有一部纪录片《马尔文科》，罗伯特·泽米基斯就是从纪录片中得到的灵感来拍摄这部电影。
　　时光网讯《阿甘正传》导演罗伯特·泽米吉斯执导的新片《欢迎来到马文镇》发布了首款预告片和首款海报，影片由史蒂夫·卡瑞尔黛安·克鲁格莱斯利·曼恩主演，是一部治愈系电影，影片定于今年11月21日北美公映，明显是瞄准年底颁奖季和奥斯卡而去的。

《欢迎来到马文镇》首款海报

　　《欢迎来到马文镇》这首款预告片选用的BGM是 Foo Fighters 的“walk”，一只很振奋人心的歌曲，从预告片中已经可以理清整个故事脉络。影片讲述美国一个名叫马克（史蒂夫·卡瑞尔）的青年，在纽约的一个晚上，被五名暴徒袭击。马克身体和心理都遭遇状况，生活都快不能自理。

　　在预告片中可以看到，他为了走出阴影，在身体逐渐恢复之后，开始在自己家的庭院里制作二战兵人，而且还按照1:6的比例来复制一座比利时的小镇，他给这座小镇取名为“马文镇”。马克把自己和朋友制作成美国大兵，幻想这些美国大兵在比利时小镇上对抗纳粹军人。

　　绝妙的是，影片中展现出了他想象的战斗画面，导演罗伯特·泽米基斯运用CG和动作捕捉等技术来展现这些幻想中的战斗场面。罗伯特·泽米基斯作为好莱坞的技术流大导演，曾拍摄过《极地特快》《贝奥武夫》等动作捕捉动画大片，《欢迎来到马文镇》中的动画场景对他来说是驾轻就熟。

　　或许也正是因为这个故事能融入现实和动画的场景，才让他有兴趣来执导。罗伯特·泽米基斯当年还曾拍过票房大片《谁陷害了兔子罗杰》，这就是一部真人和动画相结合的电影，几十年过去了，《欢迎来到马文镇》又让真人和动画的技术更进了一步。

　　《欢迎来到马文镇》是改编自真人真事，之前还有一部纪录片《马尔文科》，罗伯特·泽米基斯就是从纪录片中得到的灵感来拍摄这部电影。

作者：崔汀   编辑：汀

关键词： 欢迎来到马文镇 预告片 视频
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欢迎来到马文镇 (2018)

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导演：罗伯特·泽米吉斯

主演：史蒂夫·卡瑞尔

罗伯特·泽米吉斯

罗伯特·泽米吉斯

Robert Zemeckis

职业：导演 | 制作人
史蒂夫·卡瑞尔

史蒂夫·卡瑞尔

Steve Carell

职业：演员 | 制作人
黛安·克鲁格

黛安·克鲁格

Diane Kruger

职业：演员 | 制作人
莱斯利·曼恩

莱斯利·曼恩

Leslie Mann

职业：演员
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