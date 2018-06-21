《欢迎来到马文镇》是改编自真人真事，之前还有一部纪录片《马尔文科》，罗伯特·泽米基斯就是从纪录片中得到的灵感来拍摄这部电影。





《欢迎来到马文镇》首款海报 《欢迎来到马文镇》这首款预告片选用的BGM是 Foo Fighters 的“walk”，一只很振奋人心的歌曲，从预告片中已经可以理清整个故事脉络。影片讲述美国一个名叫马克（史蒂夫·卡瑞尔）的青年，在纽约的一个晚上，被五名暴徒袭击。马克身体和心理都遭遇状况，生活都快不能自理。





在预告片中可以看到，他为了走出阴影，在身体逐渐恢复之后，开始在自己家的庭院里制作二战兵人，而且还按照1:6的比例来复制一座比利时的小镇，他给这座小镇取名为“马文镇”。马克把自己和朋友制作成美国大兵，幻想这些美国大兵在比利时小镇上对抗纳粹军人。













《欢迎来到马文镇》是改编自真人真事，之前还有一部纪录片《马尔文科》，罗伯特·泽米基斯就是从纪录片中得到的灵感来拍摄这部电影。



