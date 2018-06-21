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杨幂《扶摇》剧情竟与”哈利波特”雷同？

网友晒出情节对比图 跟"火焰杯"故事如出一辙?

2018-06-21 10:23:01 来源：Mtime时光网

有网友指出杨幂主演的《扶摇》剧情与《哈利波特与火焰杯》相似度极高，还晒出了电视剧与电影片段对比图。目前《扶摇》片方还未就此做出回应，哈利波特吧则发布一则说明。
　　时光网讯  由杨幂阮经天领衔主演的电视剧《扶摇》正在热播，在引发话题热议的同时，近日则有网友指出该剧剧情与《哈利波特与火焰杯》相似度极高，还晒出了电视剧与电影片段对比图。

　　目前《扶摇》片方还未就此做出回应，哈利波特吧则发布一则说明。


杨幂饰扶摇
阮经天饰长孙无极

　　据悉，《扶摇》讲述的是出生底层的平凡少女扶摇，为解救同伴奋而下山踏上五洲历险征途，在此过程中意外结识长孙无极，并与其相知相爱并肩而立；两人坚守“虽千万人吾往矣”的信念，历经磨难披荆斩棘，最终成功对抗不公的命运。

   编辑：hello王小羊

关键词： 杨幂 扶摇 哈利波特
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