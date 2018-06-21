2018-06-21 10:23:01 来源：Mtime时光网
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编辑：hello王小羊
导演：杨文军
主演：杨幂 阮经天
Mini Yang
Ethan Juan
导演：迈克·内威尔
主演：丹尼尔·雷德克..
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唐土沟老肥牛
26分钟前
片方很高兴，谢谢大家为我们炒作了一波热度，虽然是抄袭嫌疑，但是有人关注了就行
渐变画
28分钟前
普罗普民间故事形态学
事实上，全世界的故事母题是有限的，情节相似也难免
忆梦似梦
38分钟前
中国人真牛逼，这都能抄袭到，你他爸的，花精力抄袭，不如直接去创作了，怪不得中国绝大部分电视剧都是，也不加大惩罚力度，你赚100元，就罚你一百万，看你敢不敢作假抄袭。
Sephiroth1765583
44分钟前
能看这些的本来也都是些弱智
阿米JC
45分钟前
中国编剧界的人才短缺程度 跟中国足球差不多
假面骑士123
46分钟前
这种垃圾国产古装剧玩抄袭是第一天的事情吗？
寂寂无声
49分钟前
真闲啊，这都能翻腾出来
黄泥东4140189
1小时前
这样的片子也有人来分析 你们真是闲的
想长胖
既然能忍受杨幂了，还在乎剧情？
天行者七草
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