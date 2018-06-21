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侏罗纪系列新篇章《侏罗纪世界2》
，目前正在中国内地热映。影片展现出了这一系列作品在内地强大的票房号召力，预售期间即票房破亿，6月15日内地开画后首周末票房破7亿，位列历年进口片首周票房第四位。截止目前，影片票房已突破10亿大关。
即使正面撞上世界杯开幕以及多支重要球队比赛，《侏罗纪世界2》首周末票房依然达到了人民币7.15亿，连续四天单日票房超过2亿，成为了今年内地电影市场首周末票房第二的好莱坞大片，同时位列进口影片首周末票房第四，仅次于《速度与激情8》
、《复仇者联盟3：无限战争》
、《变形金刚5：最后的骑士》
。目前，《侏罗纪世界2》的排片占比依然高达54.7%，位居同档期电影第一。
今日环球影业还公布一支最新电影片段，在克莱尔的帮助下，克里斯·帕拉特饰演的欧文从霸王龙的口中惊险逃生，这段紧张的室内戏使得整部影片呈现出与以往系列作品与众不同的气质。
据悉，《侏罗纪世界2》的故事发生在主题公园“侏罗纪世界”被毁之后的第三年，纳布拉尔岛的休眠火山开始活动，有可能造成恐龙的二次灭绝，为保护岛上幸存的恐龙，动物行为学家欧文与现恐龙保护组织负责人克莱尔决心重返岛上，惊险刺激的冒险旅程正式开启。