《侏罗纪世界2》中国内地票房已突破10亿大关。今日环球影业公布一支最新电影片段，克里斯·帕拉特饰演的欧文从霸王龙的口中惊险逃生。















今日环球影业还公布一支最新电影片段，在克莱尔的帮助下，克里斯·帕拉特饰演的欧文从霸王龙的口中惊险逃生，这段紧张的室内戏使得整部影片呈现出与以往系列作品与众不同的气质。











据悉，《侏罗纪世界2》的故事发生在主题公园“侏罗纪世界”被毁之后的第三年，纳布拉尔岛的休眠火山开始活动，有可能造成恐龙的二次灭绝，为保护岛上幸存的恐龙，动物行为学家欧文与现恐龙保护组织负责人克莱尔决心重返岛上，惊险刺激的冒险旅程正式开启。