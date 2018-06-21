时光网讯
IMAX公司今日宣布，《西虹市首富》
将经由IMAX专利的数字原底翻版(DMR)技术转制为IMAX版本，于7月27日登陆全国IMAX影院。一支主创推荐特辑也随着IMAX版本的官宣一同释出，推荐观众们去看IMAX版本的《西虹市首富》
。影片由西虹市影视文化（天津）有限公司、星空盛典影业（深圳）股份有限公司、北京开心麻花影业有限公司、新丽传媒股份有限公司、上海阿里巴巴影业有限公司出品。
2015年，由闫非
和彭大魔
编剧并执导的《夏洛特烦恼》
是近年来最成功的国产喜剧电影之一。“特笑大片”《西虹市首富》
是他们编剧并执导的第二部电影作品，电影由沈腾
、宋芸桦
领衔主演，张一鸣、张晨光、常远、魏翔、王成思、陶亮联袂出演，这群“特笑家”将带给观众们期待已久的经典喜剧和充满想象力的电影元素。
《西虹市首富》的故事发生在《夏洛特烦恼》中的“特烦恼”之城“西虹市”。混迹于丙级业余足球队的守门员王多鱼（沈腾饰演），因比赛失利被开除离队。正处于人生最低谷的他接受了神秘台湾财团“一个月花光十亿资金”的挑战。本以为快乐生活就此开始，王多鱼却第一次感到“花钱特烦恼”。IMAX观影体验将会让影迷们更加沉浸式地进入到这个充满张力和反转的喜剧故事中。
IMAX版《西虹市首富》经由IMAX DMR® （数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验®标准的无与伦比的影音品质。水晶般清澈的影像、配合量身定制的IMAX影院设计，以及强大的数字音效系统，也为电影观众营造出一个独一无二的环境，让观众们真切地感受到“身临其境”的观影感受。