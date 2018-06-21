IMAX版《西虹市首富》经由IMAX DMR® （数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验®标准的无与伦比的影音品质。









《西虹市首富》的故事发生在《夏洛特烦恼》中的“特烦恼”之城“西虹市”。混迹于丙级业余足球队的守门员王多鱼（沈腾饰演），因比赛失利被开除离队。正处于人生最低谷的他接受了神秘台湾财团“一个月花光十亿资金”的挑战。本以为快乐生活就此开始，王多鱼却第一次感到“花钱特烦恼”。IMAX观影体验将会让影迷们更加沉浸式地进入到这个充满张力和反转的喜剧故事中。





IMAX版《西虹市首富》经由IMAX DMR® （数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验®标准的无与伦比的影音品质。水晶般清澈的影像、配合量身定制的IMAX影院设计，以及强大的数字音效系统，也为电影观众营造出一个独一无二的环境，让观众们真切地感受到“身临其境”的观影感受。