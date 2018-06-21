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办卡吗？可以随便看电影的那种

美国AMC院线开设月票服务 颠覆传统影院消费习惯

2018-06-21 15:40:54 来源：Mtime时光网

AMC的A级会员可以每周观看三部电影，可以在同一天观看，但放映时间间隔必须超过两小时，并且允许会员反复观看同一部电影。

        时光网讯 美国院线巨头AMC影院公司宣布，即将推出一项针对影院会员的电影月票计划。只要你是AMC影院的A级会员，每月仅需19.95美元（约合人民币130元）就可以每周在影院中观看最多三部影片。如果按一个月四周来算，那仅仅花费不到20美元便可观看12部院线影片。

        AMC的这项优惠举措，旨在向自己的竞争对手——喜满客娱乐的电影俱乐部计划做出回应，同时也是为了与近年来MoviePass发展迅速的院线电影订阅服务竞争。后者被称为电影院版的Netflix，每个月用户只要花费9.95美元（约合人民币65元）便可在每天在电影院内观看一部电影（限2D），去年年底价格更是降到了7美元（约合人民币45元），这种订阅式消费颠覆了传统的观影消费方式。

《侏罗纪世界2》

        《侏罗纪世界2》于北美上映首周后，办理这项业务的AMC的A级会员可以在美国任意地点的AMC影院观看这部影片，而且包括IMAX、杜比影院、3D等等多种上映方式在内。

        这一系列的变化，都是紧随MoviePass令人瞩目的改变了观众的观影习惯之后带动的连锁反应，好莱坞的各大公司也必须面对电影院上座率持续下降的问题。AMC新推出的这项计划同之前的AMC内幕、AMC首映一样，还允许AMC的A级会员享受免费升级爆米花和饮料的服务，以及快速取票、不收取在线服务费等其他优惠措施。

        AMC影院CEO亚当·阿伦表示：“我们相信，我们现在和未来的忠实用户会对这类优惠项目感兴趣，我们为用户提供的回报无人可及：包括每周三次IMAX、杜比影厅、3D在内的观影机会。这也是一个非常简易的可持续订阅的价格。”

        阿伦此前承认，AMC A级会员的订阅费用是包括MoviePass在内的竞品的两倍，但他为这个定价辩护，称其为“可持续的价格”，可以保证AMC通过忠实用户获利，并与好莱坞的合作公司们分享这些增加的收益。

MoviePass推出的电影月票

        按照阿伦的说法，这个价格是更为合理的，而不像竞争对手那样持续大量的亏损。但是他也明确表示目前19.95美元的价格不会永远保持，他还引用一些评论，指出竞争对手MoviePass的商业模式是没有可持续性的。

        “我们运营自己的业务，他们运营他们的，我祝他们好运。AMC还与IMAX、杜比影院、3D达成了收入协议，我们会源源不断的为我们的A级会员展示他们的优质电影，而不通过传统的付费模式。AMC将为A级电影用户支付一个适当的市场价格。”

IMAX观影是AMC的杀手锏，同行的电影月票只支持2D电影服务

        IMAX CEO理查德·盖尔方德对这项计划表示了肯定，AMC的A级会员可以在不增加额外费用的情况下观看IMAX电影，他确信这样会为美国大银幕带来更多的观众。“根据我们的预估，这项令人兴奋的新项目将推动IMAX的观影需求，作为首次体验，IMAX将为消费者提供自由享受《侏罗纪世界2》IMAX版的服务，而不产生额外的费用。”根据AMC和IMAX之间的收入协议，AMC将确保IMAX的整体收益不会减少

        具体到这项计划，AMC的A级会员可以每周观看三部电影，可以在同一天观看，但放映时间间隔必须超过两小时，并且允许会员反复观看同一部电影。

        有趣的是，MoviePass在推特上居然回应了AMC推出的这项举措。“听说AMC影院也加入了院线电影订阅行列，只有四分之一的电影院数量却是双倍的价格，观影次数还少了60%，感谢你们让我们看起来更实惠！

        这场美国院线消费方式的转型升级战正式打响，不知观众是否会因此更愿意关闭网络，走出家门，在电影院中欣赏电影。而作为普通消费者，我有些羡慕美国观众享受的各种优惠服务。

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： AMC 电影院
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