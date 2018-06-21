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《侏罗纪世界2》独家影评

“功过相抵，没浪费钱，也没新东西”

2018-06-21 15:35:38 来源：Mtime时光网

《侏罗纪世界2》可以说是功过相抵。巴亚纳绝对没有被它的超大预算和规模吓倒，但他也没能成功创造出一些新的或令人难忘的东西。
      时光网讯 侏罗纪系列电影的最新之作《侏罗纪世界2》，是1993年史蒂文·斯皮尔伯格导演石破天惊的代表作品《侏罗纪公园》的后续篇章之一，它就像那些聪明的好孩子一样，从小就受益于家庭关系和各种优渥条件，但在生活中却没什么大出息——表达流行文化，甚至不乏一些好的想法，但因为没有必要真正去做那些辛苦的工作，所以对观念和内容缺乏实质性和有意义的探索。

      因此，它还是相当引人入胜，时而不乏精彩之处，比2015年的重启系列首部要好一些。所以在6月22日美国首映之前，它就已经被视为了全球的票房巨无霸。但它仍然以剧情和焦点的失败为标志，削弱了重启情怀的价值，难以企及斯皮尔伯格原版电影令人尊敬的地位。胡安·安东尼奥·巴亚纳接任上一部导演科林·特莱沃若（他仍然是本部电影的编剧之一）的位置，提升了这部电影的技术高度和精准性，但并没有成功赋予它独特、显著的个性。

      这次剧情发生在特莱沃若第一部故事的几年之后，并继续沿用上一部的设定，努布拉岛上一处被认为是休眠火山的火山即将爆发，在此威胁下，恐龙将讽刺地面临又一次灭绝的命运——但是这一次，人类有能力干预。在政府拒绝采取任何行动之后，Benjamin Lockwood（詹姆斯·克伦威尔饰），这位与已故John Hammond（理查德·阿滕伯勒饰）开创侏罗纪公园的前生意伙伴，决定个人资助一项拯救恐龙的计划，并将尽可能多的恐龙迁徙到一个与世隔绝的岛上。在那里，它们可以在纯自然的环境中自由生活，远离游客的骚扰。

      洛克伍德雄心勃勃的第二任指挥Eli Mills（拉菲·斯波饰）负责执行这次任务，作为计划的一部分，他请来了克莱尔（布莱丝·达拉斯·霍华德饰），她现在正为一个非营利性的恐龙保护组织工作，为了更容易进入主题公园的某些生物访问控制区域，他需要利用她的掌纹。然后克莱尔又找来欧文（克里斯·帕拉特饰）加入，因为他之前非常成功地训练过迅猛龙布鲁。这一行人还包括古生物兽医Zia Rodriguez博士（丹妮艾拉·皮内达饰）和富兰克林（贾斯提斯·史密斯饰），后者是一个总爱紧张的神经系统分析师和IT专家。



      然而，当一行人抵达努布拉岛以后，Ken Wheatley（泰德·拉文饰）很快就出现了，他是Mills军事救援与恐龙采集小组的负责人，而且是按照与克莱尔和欧文不同的指令在进行任务的。在克莱尔的小组迅速定位并找到布鲁和其他许多恐龙以后，他们的阴谋就被聚焦了：向竞价最高者出售恐龙。接下来，事情自然而然发生了变化，许多生物变得不受控制了。

      《侏罗纪世界2》很大程度上被现代系列电影的条框和约束拖累了。有时这意味着过于依赖繁复的定型动作（其中一些会被精心修饰——稍后详述），而不是在故事叙述的特定时刻，做出更适合情景的表达。而有时候，一些有趣的主题元素被引入进来，但都是以比较敷衍的方式，似乎更多是为了第三部电影做铺垫。下一部电影正在筹备之中，拟定2021年上映，科林·特莱沃若再次执掌导演之责。

      比方说，电影中有一个重要的情节跟Benjamin Lockwood的外孙女梅茜（Isabella Sermon饰）有关，她发现了Mills邪恶阴谋的蛛丝马迹。一部更大胆的、追求艺术更高价值的电影可以让这个情节成为叙述故事的焦点，可能会让克莱尔或欧文在第三部电影中再回归，或者在这里简单客串一下。但是因为这等于把1亿7000万美元的巨额投资依靠在一个9到10岁不知名的孩子身上，冒着巨大的风险，所以这个想法就被和谐掉了，放弃了，真的就是如此简单。所以这个角色被简化成了一个熟悉的符号，一个受虐的孩子——虽然有些时候很有效果，但还是感觉到一些偷懒和廉价。特别是如果梅茜这个角色在新三部曲的第三部中没有突显的话，就更印证了这一点。



      至于表演方面，克里斯·帕拉特和布莱丝·达拉斯·霍华德再一次产生出了美好的化学反应，尽管他们在这个剧本里没得到什么发挥的余地。另外，几位在之前的侏罗纪电影中登场过的人物又现身了。这其中包括伊恩·麦尔科姆（杰夫·高布伦饰），他的出现也是彩蛋之一，在美国国会面前作证，并给出毁灭性的警告预言；还有黄荣亮扮演的亨利·吴博士，他既是原始的侏罗纪公园，也是后来的侏罗纪世界的首席遗传研究员。

      在电影的第二幕和第三幕，《侏罗纪世界2》已经基本上不是由故事驱动，而在实质上变成了一部恐怖片。其中“暴虐迅猛龙”，一种被人工控制干预的新型基因工程恐龙，变成了恐怖电影里的恶魔，追踪着它的猎物（在这里是梅茜、克莱尔、欧文和其他人）。毋庸置疑的是，《侏罗纪世界2》更像是一部典型的巴亚纳式电影，很多场景都令人联想到这位西班牙导演在《孤堡惊情》中渲染的紧张玄妙气氛。还有一个很盛大的画面，是在岛上火山喷发的时候逃离的场景。



      尽管如此，围绕着这些场景的很多细节还是很糙的，比如欧文和克莱尔从一量卡车上逃脱，跳到船上，竟然不可思议地没有吸引到周围任何士兵的注意。最终，《侏罗纪世界2》可以说是功过相抵。巴亚纳绝对没有被它的超大预算和规模吓倒，但他也没能成功创造出一些新的或令人难忘的东西。


其他媒体对《侏罗纪世界2》的评论：

“一部华丽的，基本还算好看的大片。”— Scott Mendelson, Forbes

“胡安·安东尼奥·巴亚纳导演的《侏罗纪世界2》终于跟它的名字（Fallen Kingdom）对应上了，终于告别了那个公园——不仅仅是带着即将灭绝的恐龙离开了那座岛，而且摆脱了该系列前4部电影一直沿用的风格。” — John DeFore, Hollywood Reporter

“表现尚可。”— Owen Gleiberman, Variety

“这些电影会一直这么继续下去，但是我们中的一些人还是在等待着它们的进化。” — Justin Chang, Los Angeles Times

“你越不去分析它的剧情，就越能好好享受它。” — Chris Nashawaty, Entertainment Weekly

作者：Brent Simon   编辑：en

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 侏罗纪世界2 BrentSimon
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侏罗纪世界2

侏罗纪世界2 (2018)

7.3

导演：胡安·安东尼奥..

主演：克里斯·帕拉特

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