中国首部检察与公安部门联手跨界打造的海外追逃电影《A级通缉令》在上影节举办发布会，宣布影片制作正式启动，概念海报同步曝光





影片目前处在剧本打磨阶段，导演人选也正在协商当中，此前曾与高群书多次接触，但最终未能促成执导。《A级通缉令》将是一个打击金融犯罪，维护群众与国家利益为核心的故事。





据中国检察官文联影视协会会长马丽莉介绍：“《A级通缉令》是一部法治题材、现实主义主旋律电影艺术作品。以法治精神和公平正义为核心文化元素和艺术创作支点，以国家追逃追赃行动为社会背景，以执法机关通令缉捕负案在逃犯罪嫌疑人，跌宕悬疑、险象环生的案情为故事结构，抒写执法者不负使命、责任和对国家的承诺，雷霆出击、睿智执着，惩治犯罪，维护法治尊严、维护正义的精神密码、英雄图谱，彰显了有逃必追、虽远不怠，负罪必诛、罪无可逭的正义铁律和天理公道。”





发布会上，来自金融行业的电影投资家们与电影行业资深从业人员就“创新电影金融，助力电影工业化进程”展开主题对话。以解决电影项目及电影公司投融资痛点为核心，主要探讨“金影融合”新模式。对话中探讨了小成本电影成为爆款的原因，有嘉宾认为，小成本、“用真心”的电影可能成为将来市场的宠儿。 发布会上，来自金融行业的电影投资家们与电影行业资深从业人员就“创新电影金融，助力电影工业化进程”展开主题对话。以解决电影项目及电影公司投融资痛点为核心，主要探讨“金影融合”新模式。对话中探讨了小成本电影成为爆款的原因，有嘉宾认为，小成本、“用真心”的电影可能成为将来市场的宠儿。





当天，网络军事电影《战天娇之娇龙再生》的主创们也为观众揭开了《特种兵王》系列电影的神秘面纱。