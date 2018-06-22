《超人总动员》在超级英雄火遍全球之前就夺下了当年的奥斯卡最佳动画长片大奖。而如今推出续作，它又将如何在这个超级英雄举目皆是的电影市场中成功突围呢？





《超人总动员》曾经在超级英雄火遍全球之前，就抢先以人类、家庭的主题致胜，夺下了当年的奥斯卡最佳动画长片大奖。而如今推出续作，它又将如何在这个“超级英雄”举目皆是的电影市场中成功突围呢？





此外，困扰前作的技术难题如今已经不存在了，但续作又遇到了哪些全新的挑战？看似顺应女权潮流的剧情设定，原来实际上另有隐情！让我们来听听《超人总动员2》主创们是怎么说的。









对于超人一家能够如此受欢迎，伯德导演感到非常开心，然而现在回忆14年前制作《超人总动员》的经历，他依然“心有余悸”：“你要知道，只要能把电影做完，我们就如释重负了，这是我们最大的成就，啊，终于做完了，我还没死，我还活着。”





如今制作《超人总动员2》，虽然技术上已经游刃有余，但对于用老角色讲述新故事，在延续上一部的世界设定和角色基调的同时，又要带给观众惊喜，这项任务同样棘手。伯德导演不禁感叹：“电脑技术已经纯熟到动画电影不能再只靠一个技术突破作为卖点了。”





14年前后，难点大不同

技术全面升级，角色连贯性有挑战





14年来动画电影特效技术的大幅进步、以及皮克斯元老级核心团队的助力，让续作《超人总动员2》在视觉和美术设计上可谓全面升级。但看超人制服就能感受到这一点，它们不再是光滑的塑胶质感，而能够呈现出紧身衣更为逼真的纤维感。



《超人总动员２》中文剧场版预告片

事实上，《超人总动员2》相比前集的制作周期更短，但做出的效果却更为出色。技术上的游刃有余，让制作人约翰·沃克不禁感叹道：“第一集制作过程中经历了不停的反覆修改，但第二集的时候，拿到初稿我就惊叹了：我的天，这太棒了！”





沃克坦言制作第一集时，技术一直是个难题，他将之形容为“血淋淋的走在了科技最前端”。





导演伯德为我们讲述了当时“越做越紧张”的真实情况：“例如巴小倩的发型，当时没有人有办法做出自然的头发。那个时代所有电脑特效做出的头发，外观和活动的样子都像顶安全帽。一开始我们的样品还不到位，但是有信心可以达标。结果后期还是没有明显突破，于是有人开始问：'巴小倩一定要有长发吗…?' ”伯德好像回到当时情况一样，双手一张抬高语调激动的回答：“ 当然！这是角色需求！她都躲在头发后面，所以长发是一定要的必须！”所幸，随后经过大伙儿的集思广益和灵机一动，这个问题在关键的时间点上被解决了。



