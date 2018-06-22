时光网洛杉矶特稿
还记得14年前皮克斯动画片《超人总动员》
中拥有超能力的鲍伯一家吗？“超能先生”鲍伯（格雷格·T·尼尔森 配音）和“弹力女超人“荷莉（霍利·亨特 配音）这对超能夫妇和他们同样具有超能力的三个小孩终于在这个夏天强势回归了！
《超人总动员》曾经在超级英雄火遍全球之前，就抢先以人类、家庭的主题致胜，夺下了当年的奥斯卡最佳动画长片大奖。而如今推出续作，它又将如何在这个“超级英雄”举目皆是的电影市场中成功突围呢？
此外，困扰前作的技术难题如今已经不存在了，但续作又遇到了哪些全新的挑战？看似顺应女权潮流的剧情设定，原来实际上另有隐情！让我们来听听《超人总动员2》主创们是怎么说的。
对于超人一家能够如此受欢迎，伯德导演感到非常开心，然而现在回忆14年前制作《超人总动员》的经历，他依然“心有余悸”：“你要知道，只要能把电影做完，我们就如释重负了，这是我们最大的成就，啊，终于做完了，我还没死，我还活着。”
如今制作《超人总动员2》，虽然技术上已经游刃有余，但对于用老角色讲述新故事，在延续上一部的世界设定和角色基调的同时，又要带给观众惊喜，这项任务同样棘手。伯德导演不禁感叹：“电脑技术已经纯熟到动画电影不能再只靠一个技术突破作为卖点了。”
14年前后，难点大不同
技术全面升级，角色连贯性有挑战
14年来动画电影特效技术的大幅进步、以及皮克斯元老级核心团队的助力，让续作《超人总动员2》在视觉和美术设计上可谓全面升级。但看超人制服就能感受到这一点，它们不再是光滑的塑胶质感，而能够呈现出紧身衣更为逼真的纤维感。
事实上，《超人总动员2》相比前集的制作周期更短，但做出的效果却更为出色。技术上的游刃有余，让制作人约翰·沃克不禁感叹道：“第一集制作过程中经历了不停的反覆修改，但第二集的时候，拿到初稿我就惊叹了：我的天，这太棒了！”
沃克坦言制作第一集时，技术一直是个难题，他将之形容为“血淋淋的走在了科技最前端”。
导演伯德为我们讲述了当时“越做越紧张”的真实情况：“例如巴小倩的发型，当时没有人有办法做出自然的头发。那个时代所有电脑特效做出的头发，外观和活动的样子都像顶安全帽。一开始我们的样品还不到位，但是有信心可以达标。结果后期还是没有明显突破，于是有人开始问：'巴小倩一定要有长发吗…?' ”伯德好像回到当时情况一样，双手一张抬高语调激动的回答：“ 当然！这是角色需求！她都躲在头发后面，所以长发是一定要的必须！”所幸，随后经过大伙儿的集思广益和灵机一动，这个问题在关键的时间点上被解决了。
虽然14年后技术已不再是难题，但作为一部续集作品，如何保持角色的连贯性成为了最大的挑战。
时隔14年的续集，伯德导演却大胆的在剧情的时间轴上直接延续了第一集，在视觉上，彻底利用了动画片不怕演员变老的优势，但在听觉上，演员的配音很难说不会出现问题，但显然伯德导演不认为这能有多大问题，他表示：“只要演员声音不要差太多，就可以接着第一集拍。
”所以第二集中大多数主演都回归再次配音。
但也有例外。第一集由Spencer Fox配音的“飞毛腿”巴小飞，因为14年后已经变声，需要重新返回纽约选角，最后敲定由Huck Milner配音。伯德说：“也不是说巴小飞要有纽约客的口音，只是纽约市有个特点让人感觉节奏很快速（笑）。”
Milner的表现没有让人失望，他在录音室的表现到现在还让伯德导演印象深刻：“其实一开始还摸不透Milner的个性，不过当Milner知道要配音巴小飞之后个性大解放，她的性格刚好和巴小飞相符。他有和Spencer一样的活力，他会说'系上安全带，今天我们要录巴小飞'。他也在录音室里跑来跑去，有一天还穿着巴小飞会穿的服装进场，在工作室里闪电东奔西跑，玩得很开心，成果也很好。”
另一位替换配音演员的是超人一家的好伙伴、探员Rick Dicker，这一角色前集中的配音演员巴德·乐凯在今年2月病逝，之前因健康问题无法重新配音。所以续集中找来了乔纳森·班克斯（《风骚律师》、《绝命毒师》）献声。虽然声音有变化，但伯德认为他为角色带来了新鲜感：“他（班克斯）的Rick Dicker也很不一样，但就和巴德·乐凯的一样酷，可能更硬汉一点。”