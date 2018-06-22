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福斯才是真正赢家？传媒巨头艰辛知多少

专访美剧《继承》主创：并非影射默多克家族

2018-06-22 07:53:38 来源：Mtime时光网

HBO剧集《继承》由奥斯卡提名影片《大空头》导演亚当麦凯执导，讲述一个传媒巨头家族的故事。日前，时光网记者采访到主创人员，深入聊了聊关于该剧的各种事情。
　　时光网洛杉矶讯 目前，备受瞩目的福斯并购案正在进行中，在迪士尼和康卡斯特经过一番“加价”的较量后，最新消息称福斯接受了迪士尼713亿美元的提案，比原先的524亿活生生多出了将近200亿美元。因此有人称，福斯才是真正的赢家。

　　这一出精彩的大戏的背后，是福斯的董事会主席詹姆斯·默多克，传媒大亨鲁珀特·默多克的次子。

　　正巧有一部美剧《继承》正在播出，它聚焦一个类似于默多克家族的传媒界巨头，大亨的孩子也掌管着董事会，为并购的事情忙得焦头烂额。不过，他似乎没有詹姆斯·默多克幸运。
《大空头》导演探讨社会政治问题最新力作
　　2015年，以像《塔拉迪加之夜：瑞奇鲍比的民谣》《非亲兄弟》这样大胆狂野的喜剧而闻名的导演亚当·麦凯开始转型，开始拍摄《大空头》这样更加有深度的成人故事。片子讲述了07-08年间次贷危机之时，几伙人谋取暴利的过程，这也让主流观众深感理解甚至富有娱乐性。

　　当时，这部影片赢得了奥斯卡最佳改编剧本奖、最佳导演提名以及一种前无古人的行业尊重。麦凯这回将这种喜剧与剧情融合起来，在这部《继承》中再次探讨棘手的社会政治问题。《继承》将于美国HBO电视台播出，麦凯导演了这部剧的首播集，并担任此剧的执行制片人。

　　《继承》杰西·阿姆斯特朗《灵通人士》《副总统》《黑镜》）创作，聚焦Roy家族——最顶端的是家族元老Logan Roy（布莱恩·考克斯饰），掌管着世界上最大的媒体娱乐公司之一。在他病危后，重新考虑并撤回了自己的退休计划。这就让他的四个子女以及公司其他人开始蠢蠢欲动（有的委婉，有的毫不掩饰），为最后取代Logan开始了博弈。

布莱恩·考克斯饰家族元老Logan

　　Logan第一段婚姻所养育的大儿子Connor（阿兰·卢克饰）在公司董事会占有一席之地，但他的一生中没找过一份工作，一直靠家族财富度日。Kendall（吉瑞米·斯特朗饰）是Logan第二段婚姻的长子，被视为继承人的他已在公司许多部门都打通了关节。然而，当Logan中风病愈归来，他也只得让位。


吉瑞米·斯特朗饰Kendall，被视为Logan的继承人

　　突然崛起的还有Kendall的妹妹Siobhan，昵称“Shiv”（萨拉·斯诺克饰），她是名政治运动顾问；还有他的弟弟Roman（基南·卡尔金饰），一个自大纨绔、又毫无礼数的人（“我就是个王牌，谁都想跟我上床，”他在剧中这样吹嘘道）。之前他曾就职于家里公司旗下的电影工作室，但后来辞了职，改换了其他职业。

　　Logan的第三任、也是现任太太Marcia（西娅姆·阿巴斯饰）现在在照看隐退并日渐多疑的Logan。

　　前不久，剧组刚刚去到纽约证券交易所敲钟。时光网找到机会，见到了《继承》的主创以及部分演员，并聊了聊他们的角色、这部剧独特的视角、为什么这并不是借鉴了默多克家族的故事，以及这部剧该如何在政治动荡的现在给观众可看的理由。

作者：Brent Simon   编辑：飒飒

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 美剧 继承 传媒 商业 鼎级剧场 HBO BrentSimon

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