HBO剧集《继承》由奥斯卡提名影片《大空头》导演亚当麦凯执导，讲述一个传媒巨头家族的故事。日前，时光网记者采访到主创人员，深入聊了聊关于该剧的各种事情。

目前，备受瞩目的福斯并购案正在进行中，在迪士尼和康卡斯特经过一番“加价”的较量后，最新消息称福斯接受了迪士尼713亿美元的提案，比原先的524亿活生生多出了将近200亿美元。因此有人称，福斯才是真正的赢家。 目前，备受瞩目的福斯并购案正在进行中，在迪士尼和康卡斯特经过一番“加价”的较量后，最新消息称福斯接受了迪士尼713亿美元的提案，比原先的524亿活生生多出了将近200亿美元。因此有人称，福斯才是真正的赢家。





这一出精彩的大戏的背后，是福斯的董事会主席詹姆斯·默多克，传媒大亨鲁珀特·默多克的次子。





《大空头》导演探讨社会政治问题最新力作













布莱恩·考克斯饰家族元老Logan











吉瑞米·斯特朗饰Kendall，被视为Logan的继承人











