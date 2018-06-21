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"水木年华"卢庚戌《一生有你》首曝预告

导演本人惊喜亮相 徐娇谢彬彬恋情揪心

2018-06-21 21:39:01 来源：Mtime时光网

“水木年华”卢庚戌执导校园青春片《一生有你》首曝先导预告，徐娇、谢彬彬、晏紫东、SNH48黄婷婷等主演现身。

先导预告

　　时光网讯 上周宣布定档9月21日的电影《一生有你》，今日发布了“一生相念”版毕业季先导预告。《一生有你》作为承载一代人青春回忆的校园经典，当熟悉的旋律响起，毕业季的离愁别绪瞬间涌上了无数毕业生的心头。

　　而在这个6月，《一生有你》和肯德基的一系列合作，也是这一国际顶级餐饮品牌与国产青春爱情电影的首次联姻。

重回校园重唱经典 “毕业即分手”扎心引共鸣 

　　每年6月，都有近800万学子离开校园，步入社会。他们中的很多人，除了告别同窗，更要告别爱情。毕业、别离、分手、“一生有你”，这些关键词汇聚在一起，组成了这支戳心的毕业季先导预告。《一生有你》的4位男主演谢彬彬、晏紫东、吕绍聪和金志文共同演绎了这首校园经典，导演卢庚戌也在预告中惊喜亮相。

　　无法一生相伴，唯有一生相念。生活中我们因为诸多现实原因而错过，而电影中，徐娇与谢彬彬同样经历了一段令人感伤的错过之爱。9月21日，让我们去电影《一生有你》中感受校园爱情的美好与遗憾。

强强联合IP共赢 跨界新尝试“制霸”毕业季

　　此前，《一生有你》通过和肯德基联合发布的毕业季海报宣布定档，这次双方推出的这支毕业季先导预告，也将此次“毕业季”主题的强强合作推向高潮。

　　据悉，双方联合打造的“一生有你毕业桶”已经上市，而“一生有你”主题餐厅亦将在近日同全国消费者见面。如此全方位浸入式的合作令双方有望联手“制霸”这个毕业季，这也是对双方IP价值的又一次认可和加磅。

　　电影《一生有你》，由卢庚戌导演，徐娇谢彬彬晏紫东、SNH48黄婷婷吕绍聪金志文主演，讲述了一个工科男爱上一个女孩、遇见一个梦想，经历错过、告别与成长的故事。9月21日，一起去重温青春里的美好与遗憾。


   编辑：撒

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 华语片 预告 一生有你 水木年华 卢庚戊 校园 青春
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一生有你

一生有你 (2018)

0.0

导演：卢庚戌

主演：徐娇 谢彬彬

徐娇

徐娇

Jiao Xu

职业：演员
晏紫东

晏紫东

Zidong Yan

职业：
黄婷婷

黄婷婷

Kotete

职业：演员
吕绍聪

吕绍聪

职业：演员
金志文

金志文

Zhiwen Jin

职业：演员 | 原创音乐
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