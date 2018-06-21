“水木年华”卢庚戌执导校园青春片《一生有你》首曝先导预告，徐娇、谢彬彬、晏紫东、SNH48黄婷婷等主演现身。









重回校园重唱经典 “毕业即分手”扎心引共鸣













强强联合IP共赢 跨界新尝试“制霸”毕业季









据悉，双方联合打造的“一生有你毕业桶”已经上市，而“一生有你”主题餐厅亦将在近日同全国消费者见面。如此全方位浸入式的合作令双方有望联手“制霸”这个毕业季，这也是对双方IP价值的又一次认可和加磅。













编辑：撒