时光网讯
上周宣布定档9月21日的电影《一生有你》
，今日发布了“一生相念”版毕业季先导预告。《一生有你》
作为承载一代人青春回忆的校园经典，当熟悉的旋律响起，毕业季的离愁别绪瞬间涌上了无数毕业生的心头。
而在这个6月，《一生有你》
和肯德基的一系列合作，也是这一国际顶级餐饮品牌与国产青春爱情电影的首次联姻。
重回校园重唱经典 “毕业即分手”扎心引共鸣
每年6月，都有近800万学子离开校园，步入社会。他们中的很多人，除了告别同窗，更要告别爱情。毕业、别离、分手、“一生有你”，这些关键词汇聚在一起，组成了这支戳心的毕业季先导预告。《一生有你》的4位男主演谢彬彬、晏紫东、吕绍聪和金志文共同演绎了这首校园经典，导演卢庚戌
也在预告中惊喜亮相。
无法一生相伴，唯有一生相念。生活中我们因为诸多现实原因而错过，而电影中，徐娇与谢彬彬同样经历了一段令人感伤的错过之爱。9月21日，让我们去电影《一生有你》
中感受校园爱情的美好与遗憾。
强强联合IP共赢 跨界新尝试“制霸”毕业季
此前，《一生有你》
通过和肯德基联合发布的毕业季海报宣布定档，这次双方推出的这支毕业季先导预告，也将此次“毕业季”主题的强强合作推向高潮。
据悉，双方联合打造的“一生有你毕业桶”已经上市，而“一生有你”主题餐厅亦将在近日同全国消费者见面。如此全方位浸入式的合作令双方有望联手“制霸”这个毕业季，这也是对双方IP价值的又一次认可和加磅。
编辑：撒