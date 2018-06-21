网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

第十五届法国电影展映七城市将举行

黄晓明和维吉尼·拉朵嫣联合担任形象大使

2018-06-21 23:07:03 来源：Mtime时光网

展映的十部电影长片包括《芭芭拉》《监护风云》《痛苦》《一日情人》《童年的许诺》《编剧工坊》《女守卫们》《我的珍宝》《第一名》《心灵暖阳》。

第十五届法国电影展映活动海报

     第十五届法国电影展映如约而至，自2018年6月底开始，将有十部左右法国新近热片带到北京、深圳、成都、大连、西安、武汉、重庆等七个城市与观众见面。中国著名演员、电影出品人黄晓明，将与法国知名女演员维吉妮·拉朵嫣携手担任今年的影展形象大使，黄晓明也成为继葛优、冯小刚、贾樟柯、王小帅、陆川等知名影人之后，又一位邀请您到光影中尽享法国电影魅力的中国巨星。

     来华十五载 法国电影展推动中法文化交流

     法国电影展映是由法国电影联盟(uniFrance)与法国驻华大使馆共同举办的电影展映活动。自2004年举办首届以来，已历经十五个年华。经由影展来华的包括苏菲·玛索、让·雷诺、茱莉亚·比诺什、蕾雅·赛杜等影星，克劳德·勒鲁什等电影大师，及百代公司总裁杰罗姆·赛杜等重要法国电影工业领袖，与中国电影人亲切交流，促进了两国电影工业的合作与繁荣。

     黄晓明与拉朵嫣将任影展形象大使

黄晓明

     黄晓明在中国影视世界有较大的影响力，其多年的影视作品更是征服了华语区各个年龄层广大观众。其曾连续10年入选福布斯中国名人榜，并曾在国内获得金鸡奖、百花奖、华表奖、华语传媒大奖等。他的作品如《无问西东》《中国合伙人》《匹夫》《大唐玄奘》等类型各异，本人亦受到各大高端国际品牌和机构青睐。今年更是成为戛纳电影节入选影片的联合出品人，戛纳之行非常亮眼。黄晓明先生也表示，希望将同样类型丰富又质量上优的法国电影，推介给中国广大观众。希望中法电影有更多交流与合作，希望世界电影获得更多发展。不仅中国能观看到法国影片，也希望法国有更多中国影片上映。

维吉妮·拉朵嫣

    法方形象大使维吉妮·拉朵嫣曾凭借在《赤子冰心》《单身女孩》等片中的表演，连续三年获得凯撒奖最具前途女演员奖。她还出演了台湾导演杨德昌的名作《麻将》，饰演一位从法国来到台北的少女。2000年，拉朵嫣在丹尼·博伊尔指导的电影《海滩》 中，与莱昂纳多·迪卡普里奥饰演一对青年情侣，成为其著名角色之一。她出演的作品还包括电影《八美图》《再见，我的王后》等，并在第70届威尼斯国际电影节中担任评审。影展期间，中国影迷将有机会一睹这位法国电影里非常有代表性的女星。
 
     6月26日起优质法片七座城市巡回上映

     今年，从6月26日到7月底，法国电影展映节目单中的十部电影长片包括《芭芭拉》《监护风云》《痛苦》《一日情人》《童年的许诺》《编剧工坊》《女守卫们》《我的珍宝》《第一名》《心灵暖阳》


    《监护风云》导演凭此片获得威尼斯最佳导演奖，他用丝丝入扣、引人入胜的方式讲述了一个危险的家庭案件；《编剧工坊》由金棕榈名导劳伦·冈泰执导，讲述了一个暑期编剧工坊中发生的悬疑故事；法式文艺片《一日情人》由“法国兰波”菲利普·加瑞尔导演，对爱情与忠诚的关系进行了深刻探讨；传记电影《芭芭拉》由马修·阿马力克执导，在凯撒奖获得多个重要提名。根据杜拉斯的自传改编的电影《痛苦》，再现了这位伟大作家在二战时的传奇人生；《童年的许诺》是一部横跨二十世纪的暖心亲情电影，由戛纳影后夏洛蒂·甘斯布担任主演；《女守卫们》聚焦一战期间的法国乡村，面对残酷的战争一群女人的故事；《我的珍宝》由“杀手莱昂”让·雷诺阿领衔主演，他将在一场盗窃行动中与两个女儿开展一段啼笑皆非的旅程；托涅·马歇尔执导的《第一名》是一部探讨女性职场问题的电影，埃马纽埃尔·德沃因本片提名了法国凯撒奖最佳女主角；《心灵暖阳》由法国国宝级影后朱丽叶·比诺什出演，讲述了一位离婚的巴黎艺术家在恋爱丛林中反复迷失的故事。

     重量级影人华丽亮相

     来华与观众见面的法方嘉宾包括女演员维吉妮·拉朵嫣、导演托涅·马歇尔、导演劳伦·冈泰、导演泽维尔·勒格朗、女演员伊利斯·布里以及知名媒体人、法国电影联盟总裁伊莎贝拉·吉奥尔达诺。

     携电影《编剧工坊》来华的劳伦·冈泰曾凭借纪实风格剧情片《墙壁之间》勇夺戛纳金棕榈奖。泽维尔·勒格是开幕片《监护风云》的导演，此片获得了2017年威尼斯电影节最佳导演奖。勒格也曾凭借短片《末路丢失》获得过奥斯卡最佳真人短片的提名。

     女导演托涅·马歇尔的作品曾先后入选柏林电影节和威尼斯电影节，此次她将带着新片《第一名》与中国观众见面。同时，在影片《女守卫们》中有精彩演出并获凯撒奖提名的女演员伊瑞斯·布里也将来到现场。

   编辑：边界

关键词： 第十五届法国电影展映
关注时光网微信

相关电影/影人

黄晓明

黄晓明

Xiaoming Huang

职业：演员 | 制作人
维吉妮·拉朵嫣

维吉妮·拉朵嫣

Virginie Ledoyen

职业：演员
劳伦·冈泰

劳伦·冈泰

Laurent Cantet

职业：导演 | 编剧 | 摄影 | 副导演/助理导演
泽维尔·勒格朗

泽维尔·勒格朗

Xavier Legrand

职业：演员 | 导演 | 编剧
托涅·马歇尔

托涅·马歇尔

Tonie Marshall

职业：编剧 | 演员 | 导演 | 制作人
显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

上影节开幕美图合集!李冰冰抢镜

姚晨马伊琍争奇斗艳 姜文深情回忆上海往事

108
第21届上海国际电影节今日正式开幕，姚晨、马伊琍、刘嘉..
2

《侏罗纪世界2》最全彩蛋解码

恐龙世界这些精彩细节等你来挖

尽管《侏罗纪世界2》没有前作那么强烈地依赖怀旧情绪，..
3

看腻了美式CG动画，你还有这些选择

日漫画面太逼真 国漫酝酿下一个“大圣”

除了好莱坞，欧洲、亚洲、美洲等众多国家的电影人也在从..
4

《海王》登杂志封面妮可基德曼造型曝光

反派黑蝠鲼露面 首支预告让粉丝望穿秋水

10
《海王》预告还是没有，先看看妮可基德曼、杰森·莫玛和..
5

除了神奇女侠2，DC未来还将打哪些牌？

小丑闪电侠提上日程 华纳高层变动改战略

杰昆·菲尼克斯主演的小丑电影预计今秋开机，预算只有55..

查看更多