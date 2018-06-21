第十五届法国电影展映如约而至，自2018年6月底开始，将有十部左右法国新近热片带到北京、深圳、成都、大连、西安、武汉、重庆等七个城市与观众见面。中国著名演员、电影出品人黄晓明
，将与法国知名女演员维吉妮·拉朵嫣
携手担任今年的影展形象大使，黄晓明也成为继葛优、冯小刚、贾樟柯、王小帅、陆川等知名影人之后，又一位邀请您到光影中尽享法国电影魅力的中国巨星。
来华十五载 法国电影展推动中法文化交流
法国电影展映是由法国电影联盟(uniFrance)与法国驻华大使馆共同举办的电影展映活动。自2004年举办首届以来，已历经十五个年华。经由影展来华的包括苏菲·玛索、让·雷诺、茱莉亚·比诺什、蕾雅·赛杜等影星，克劳德·勒鲁什等电影大师，及百代公司总裁杰罗姆·赛杜等重要法国电影工业领袖，与中国电影人亲切交流，促进了两国电影工业的合作与繁荣。
黄晓明与拉朵嫣将任影展形象大使
黄晓明在中国影视世界有较大的影响力，其多年的影视作品更是征服了华语区各个年龄层广大观众。其曾连续10年入选福布斯中国名人榜，并曾在国内获得金鸡奖、百花奖、华表奖、华语传媒大奖等。他的作品如《无问西东》《中国合伙人》《匹夫》《大唐玄奘》
等类型各异，本人亦受到各大高端国际品牌和机构青睐。今年更是成为戛纳电影节入选影片的联合出品人，戛纳之行非常亮眼。黄晓明先生也表示，希望将同样类型丰富又质量上优的法国电影，推介给中国广大观众。希望中法电影有更多交流与合作，希望世界电影获得更多发展。不仅中国能观看到法国影片，也希望法国有更多中国影片上映。
法方形象大使维吉妮·拉朵嫣曾凭借在《赤子冰心》
、《单身女孩》
等片中的表演，连续三年获得凯撒奖最具前途女演员奖。她还出演了台湾导演杨德昌的名作《麻将》
，饰演一位从法国来到台北的少女。2000年，拉朵嫣在丹尼·博伊尔指导的电影《海滩》
中，与莱昂纳多·迪卡普里奥饰演一对青年情侣，成为其著名角色之一。她出演的作品还包括电影《八美图》
《再见，我的王后》等，并在第70届威尼斯国际电影节中担任评审。影展期间，中国影迷将有机会一睹这位法国电影里非常有代表性的女星。
6月26日起优质法片七座城市巡回上映
《监护风云》导演凭此片获得威尼斯最佳导演奖，他用丝丝入扣、引人入胜的方式讲述了一个危险的家庭案件；《编剧工坊》由金棕榈名导劳伦·冈泰执导，讲述了一个暑期编剧工坊中发生的悬疑故事；法式文艺片《一日情人》由“法国兰波”菲利普·加瑞尔导演，对爱情与忠诚的关系进行了深刻探讨；传记电影《芭芭拉》由马修·阿马力克执导，在凯撒奖获得多个重要提名。根据杜拉斯的自传改编的电影《痛苦》，再现了这位伟大作家在二战时的传奇人生；《童年的许诺》是一部横跨二十世纪的暖心亲情电影，由戛纳影后夏洛蒂·甘斯布担任主演；《女守卫们》聚焦一战期间的法国乡村，面对残酷的战争一群女人的故事；《我的珍宝》由“杀手莱昂”让·雷诺阿领衔主演，他将在一场盗窃行动中与两个女儿开展一段啼笑皆非的旅程；托涅·马歇尔执导的《第一名》是一部探讨女性职场问题的电影，埃马纽埃尔·德沃因本片提名了法国凯撒奖最佳女主角；《心灵暖阳》由法国国宝级影后朱丽叶·比诺什出演，讲述了一位离婚的巴黎艺术家在恋爱丛林中反复迷失的故事。
重量级影人华丽亮相
携电影《编剧工坊》来华的劳伦·冈泰曾凭借纪实风格剧情片《墙壁之间》勇夺戛纳金棕榈奖。泽维尔·勒格是开幕片《监护风云》的导演，此片获得了2017年威尼斯电影节最佳导演奖。勒格也曾凭借短片《末路丢失》获得过奥斯卡最佳真人短片的提名。
女导演托涅·马歇尔的作品曾先后入选柏林电影节和威尼斯电影节，此次她将带着新片《第一名》与中国观众见面。同时，在影片《女守卫们》中有精彩演出并获凯撒奖提名的女演员伊瑞斯·布里也将来到现场。