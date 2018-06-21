展映的十部电影长片包括《芭芭拉》《监护风云》《痛苦》《一日情人》《童年的许诺》《编剧工坊》《女守卫们》《我的珍宝》《第一名》《心灵暖阳》。





来华十五载 法国电影展推动中法文化交流





法国电影展映是由法国电影联盟(uniFrance)与法国驻华大使馆共同举办的电影展映活动。自2004年举办首届以来，已历经十五个年华。经由影展来华的包括苏菲·玛索、让·雷诺、茱莉亚·比诺什、蕾雅·赛杜等影星，克劳德·勒鲁什等电影大师，及百代公司总裁杰罗姆·赛杜等重要法国电影工业领袖，与中国电影人亲切交流，促进了两国电影工业的合作与繁荣。





黄晓明与拉朵嫣将任影展形象大使









6月26日起优质法片七座城市巡回上映













《监护风云》导演凭此片获得威尼斯最佳导演奖，他用丝丝入扣、引人入胜的方式讲述了一个危险的家庭案件；《编剧工坊》由金棕榈名导劳伦·冈泰执导，讲述了一个暑期编剧工坊中发生的悬疑故事；法式文艺片《一日情人》由“法国兰波”菲利普·加瑞尔导演，对爱情与忠诚的关系进行了深刻探讨；传记电影《芭芭拉》由马修·阿马力克执导，在凯撒奖获得多个重要提名。根据杜拉斯的自传改编的电影《痛苦》，再现了这位伟大作家在二战时的传奇人生；《童年的许诺》是一部横跨二十世纪的暖心亲情电影，由戛纳影后夏洛蒂·甘斯布担任主演；《女守卫们》聚焦一战期间的法国乡村，面对残酷的战争一群女人的故事；《我的珍宝》由“杀手莱昂”让·雷诺阿领衔主演，他将在一场盗窃行动中与两个女儿开展一段啼笑皆非的旅程；托涅·马歇尔执导的《第一名》是一部探讨女性职场问题的电影，埃马纽埃尔·德沃因本片提名了法国凯撒奖最佳女主角；《心灵暖阳》由法国国宝级影后朱丽叶·比诺什出演，讲述了一位离婚的巴黎艺术家在恋爱丛林中反复迷失的故事。





重量级影人华丽亮相









携电影《编剧工坊》来华的劳伦·冈泰曾凭借纪实风格剧情片《墙壁之间》勇夺戛纳金棕榈奖。泽维尔·勒格是开幕片《监护风云》的导演，此片获得了2017年威尼斯电影节最佳导演奖。勒格也曾凭借短片《末路丢失》获得过奥斯卡最佳真人短片的提名。





女导演托涅·马歇尔的作品曾先后入选柏林电影节和威尼斯电影节，此次她将带着新片《第一名》与中国观众见面。同时，在影片《女守卫们》中有精彩演出并获凯撒奖提名的女演员伊瑞斯·布里也将来到现场。