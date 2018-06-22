针对《封神三部曲》30亿的高投资成本质疑，制片人杜扬称：“我们在演员的成本上大概占了不到30%，70%以上都是用在制作上。”出品人之一的宋歌说“单纯以投资大小去判断一个项目是没有远见的”。

时光网讯 近日，导演乌尔善与《封神三部曲》制片人杜扬受邀一同出席上海电影节万达之夜，会上，乌尔善畅谈自己为何要创作和拍摄幻想类电影以及整个过程中对中国本土电影工业的思考和践行。同时他也透露，《封神三部曲》正在以高规格、严要求、高质量的标准进行筹备。





而对于外界质疑影片投资过大，出品人宋歌和制片人杜扬也分别在上海电影节期间给出回应，称影片投资的70%以上都将投入到制作上，演员成本得以有效控制，《封神三部曲》以最高的制作水准和清晰的投资理念在实现如《阿凡达》系列一样的超级产业结构。





万达之夜“茂军会客厅”环节，乌尔善、杜扬与万达影业总裁曾茂军一起畅聊《封神三部曲》。谈到创作的初衷，乌尔善也自曝自己内心一直怀揣的危机感，当看到自己孩子喜欢的动画和电影，以及崇拜的银幕英雄全部都是来自国外，来自好莱坞，这让他这个作为导演的父亲深感不安，他感叹道：“是该做些事儿了。”

早在筹备阶段乌尔善导演就带领团队拜访并请教了《指环王》系列的导演彼得·杰克逊、《黑客帝国》第二部和第三部的制片人格兰特·希尔，同时也考察了工业光魔和维塔工作室，让团队了解他们的工作模式。与此同时，片方不仅邀请了《指环王三部曲》的制片人巴里·M·奥斯本担任制作顾问，还专门成立了一家视效管理公司来完成《封神三部曲》的视效工作。《封神三部曲》还将启动全片动态预览，让视效的设计实现得更为精准。

据悉，《封神三部曲》2014年就进入了剧本策划阶段，2016年启动制作筹备，计划于2018年至2019年拍摄，拍摄周期预估为18个月，预计于2020年、2021年、2022年分别上映。





之前也有声音对《封神三部曲》30亿的高投资成本有过质疑，制片人杜扬在万达之夜笑谈到：“其实很多投资人都问到我们30亿怎么花的问题，我可以在这里说一个数字，可能大家都不太相信，但是我们的确是做到了。我们在演员的成本上大概占了不到30%，70%以上都是用在制作上。我们所说的制作不仅仅是拍摄，而是建立一套完善的工业流程以及构建立体的产业结构。”

在主演人选方面，乌尔善导演从一开始就定下了不要“流量鲜肉”，而是从素人中挑选并培养的策略，通过六个月的封闭式训练和专业化课程培养演员的表演素质，从表演、武术、马术、鼓乐、射箭、传统文化和身体塑形等方面展开对他们的提升。不过此外，还将有国内超一线明星和表演艺术家加盟。

上海电影节期间，作为《封神三部曲》出品人之一的北京文化董事长宋歌也针对投资问题接受采访，宋歌表示，投资《封神三部曲》有点像当年默多克投资5亿美元拍摄《阿凡达》一样。





“2010年的夏天，我和两个朋友去旧金山默多克家拜访时谈起了《阿凡达》。默多克告诉我，《阿凡达》没有大卡司，几乎全部投资都用在了影片的制作和技术研发上，甚至完片担保公司都不看好《阿凡达》超高投入的商业回报。但默多克坚定的认为《阿凡达》对于全球电影工业及文化市场有着非凡的意义。基于对未来的高瞻远瞩，默多克选择私人追加3亿美元投资，用5亿美元帮助卡梅隆花五年时间成就了一部享誉全球的超级大片。”

《阿凡达》2008年在全球上映以后，除了27亿美元的票房收入，后产品包括DVD、VCD以及电视台的点播还有20多亿美元收入，九年前就形成了50多亿美元的产业收入，直到现在陆续还有版权和乐园的授权收益入账。迄今为止，以《阿凡达》为基础，已经形成了超过百亿美元的产业规模，也极大影响了全球文化市场。而《阿凡达》2-5部的后续作品也在开发拍摄中，未来产业受益及文化营销不可估量。





“所以，单纯以投资大小去判断一个项目是没有远见的，《封神三部曲》30亿人民币的投资并不是把钱都浪费在不必要的东西上，而是用在了可以留下的电影工业基础及文化影响上。”

编辑：hello王小羊