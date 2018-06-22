《未来机器城》正式宣布定档8月17日。电影讲述机器人7723偶然被叛逆的足球少女苏小麦唤醒，在机器城并肩冒险的过程中，7723始终保持温暖“机芯”，逐渐被本厌恶机器人的苏小麦所理解、接受。

定档预告 时光网讯 电影 电影 《未来机器城》 今日发布定档预告及定档海报，正式宣布定档8月17日。《未来机器城》讲述了一个发生在未来世界中的暖心故事： 机器人7723偶然被叛逆的足球少女苏小麦唤醒，两人也因此遭遇了重重险境。在机器城并肩冒险的过程中，7723始终保持着自己温暖的“机芯”，也逐渐被本厌恶机器人的苏小麦所理解、接受，一步一步走进了小麦的心中。





今日发布的预告片向我们揭开了未来世界的神秘面纱：公路悬空交错，未来世界的交通工具行驶在建筑上空，各个种类的家用机器人更是无处不在……主角机器人7723与少女小麦在机器城初遇彼此，小麦由讨厌机器人到与7723成为挚友，由初遇时彼此试探，到双方友谊的逐渐坚定，电影的温暖基调也随之奠定。





定档海报中，机器人7723身躯庞大、憨态可掬，镜面中手持拍立得的小麦却似乎为这次相遇感到吃惊。一人一机相对而立，凝望彼此，机器人7723“开心”的表情符号与人类少女的惊喜神情在赤黄色的天幕下互相交映，似乎预示着一场美好的羁绊之旅即将开启。





两位主角生活的未来世界为这段故事增添了不少奇妙色彩。万物皆AI，你能想到的都有可能是机器人。酷炫的高科技设定，奇妙的未来城之旅。不仅每家每户家中的佣人都是智能机器人，连牙刷机器人都化身功夫大师，与厌恶刷牙的儿童做“斗争”，还有张牙舞爪瞎嘚瑟的泡面机器人、能开口高歌的梳子机器人、载着人满天飞舞的通勤机器人……这些有趣的机器人将我们带入进入前所未见的未来世界，小麦和7723的冒险之旅少不了这些小机器人的“插科打诨”。

编辑：hello王小羊