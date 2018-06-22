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俄罗斯电影《最后一球》北京首映

导演：希望中国队有一天也加入世界杯

2018-06-22 10:03:03 来源：Mtime时光网

《最后一球》导演兼主演丹尼拉表示，作为俄罗斯人，他当然希望俄罗斯队拿到世界杯的冠军。同时他也表示，中国人也很爱足球，他希望有一天中国队也能加入世界杯。

《最后一球》终极预告

      时光网讯 6月21日，俄罗斯电影《最后一球》“逆袭吧！英雄”首映礼在北京举行。同时，影片还发布了终极预告，预告首次对尤里与“流星队”命运般的相遇进行了曝光，孤独英雄与菜鸟球队的故事开始显露真容。

      俄罗斯世界杯正在如火如荼的进行，《最后一球》导演兼主演丹尼拉表示，作为俄罗斯人，他当然希望俄罗斯队拿到世界杯的冠军。同时他也表示，中国人也很爱足球，他希望有一天中国队也能加入世界杯。

      电影不仅仅是为观众讲述了一个关于坚持、信仰与荣誉的故事，更是对深沉的父爱进行了细腻的刻画。

      首映放映结束后，几位俄罗斯主创亮相现场。饰演女主席一角的伊琳娜·戈尔巴乔娃一出场便用一句字正腔圆的中文“爱你们”问候中国观众。随后，导演兼主演丹尼拉入乡随俗为片中的“父亲”敬上了诚意满满的一杯热茶，表达了自己对安德烈的尊重和感谢。这对不善用言语表达爱意的“父子”在现场用一个深深的拥抱表达了自己对对方的感情。

      当谈到片中尤里与父亲这条感情线时，丹尼拉为观众介绍说，尤里那一记失误的点球不仅是他人生的转折点，更是尤里与父亲关系开始升华的起点。安德烈也表达了自己对于戏中这段父子感情的看法：“孩子都想快点离开父母得到自由，但每个父亲都希望与自己的孩子更多相处，矛盾在所难免，但爱能解决一切。”

   编辑：羊羊

关键词： 最后一球
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