《最后一球》导演兼主演丹尼拉表示，作为俄罗斯人，他当然希望俄罗斯队拿到世界杯的冠军。同时他也表示，中国人也很爱足球，他希望有一天中国队也能加入世界杯。









电影不仅仅是为观众讲述了一个关于坚持、信仰与荣誉的故事，更是对深沉的父爱进行了细腻的刻画。





首映放映结束后，几位俄罗斯主创亮相现场。饰演女主席一角的伊琳娜·戈尔巴乔娃一出场便用一句字正腔圆的中文“爱你们”问候中国观众。随后，导演兼主演丹尼拉入乡随俗为片中的“父亲”敬上了诚意满满的一杯热茶，表达了自己对安德烈的尊重和感谢。这对不善用言语表达爱意的“父子”在现场用一个深深的拥抱表达了自己对对方的感情。





当谈到片中尤里与父亲这条感情线时，丹尼拉为观众介绍说，尤里那一记失误的点球不仅是他人生的转折点，更是尤里与父亲关系开始升华的起点。安德烈也表达了自己对于戏中这段父子感情的看法：“孩子都想快点离开父母得到自由，但每个父亲都希望与自己的孩子更多相处，矛盾在所难免，但爱能解决一切。”

编辑：羊羊