《西虹市首富》曝光的剧照将“图文不符”贯彻到底，看似科普了“世界杯术语”，却给了最标准的不正确示范，展现了大翔队在绿茵场最别致的瞬间。





近日片方曝光了一组“西虹市届杯专业术语”剧照，以大翔队在球场的“热火”瞬间另类诠释世界杯术语，虽然图文完全不符，但剧照中每个人都大汗淋漓竭尽全力，满满的反差萌更添喜感。

影片中，沈腾饰演的王多鱼是西虹市业余丙级球队大翔队的守门员，面对一支屡战屡败的球队，却永远不败他对足球的梦想。此前曝光的预告片中，遭遇天降十亿的王多鱼宴请全体队员，壕气十足，哥们儿间粗糙的深厚友谊可见一斑。尽管一夜暴富，但对足球初心从未改变，王多鱼霸气喊出“钱是王八蛋，我们要尊重梦想”的口号，上演了一出现世童话。为实现终极足球梦想，王多鱼投资买下大翔队不说，还邀请由艾伦带领的国内最顶级球队来到西虹市举办了一场友谊赛。





沈腾评价王多鱼这个角色对足球有着令人肃然起敬的“热爱和执念”，他坦言“王多鱼在三四十岁的时候还在活跃于丙级球队的赛场上，而且拥有十亿巨款之后还依然没有放弃足球，可以证明他非常非常热爱这个职业”，而对于自己和王多鱼的共鸣点，沈腾则表示，“王多鱼让我想起在麻花演话剧的十几年，就是热爱，没有什么理由能让我离开那个舞台。”





此次曝光的剧照将“图文不符”坚决贯彻到底，看似科普了“世界杯术语”，却给了最标准的不正确示范，展现了大翔队在绿茵场最别致的瞬间。“点球”“插上进攻”“假摔”“解围”等足球专业术语，都被胡乱诠释了一遍。但实际上，大翔队每个人在剧照中都是大汗淋漓、拼尽全力，这些“标题党”剧照反而显示出他们对待比赛的认真态度。





发生了什么，才会让教练马大翔（魏翔饰）抡起腰带想和对方球员打架？又是什么原因，王多鱼在裁判举了红牌的情况下还咬着对方球员的腿不放？大翔队的首次亮相就让人忍俊不禁又期待。

编辑：hello王小羊