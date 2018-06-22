电影《小偷家族》的几千张票几分钟之内全部售罄，火爆程度连金像奖影后春夏都得想方设法私信网友求票。今日电影曝光口碑特辑，懂行的观众纷纷翘首以盼。

比如《生存家族》中的铃木一家，爸爸铃木对家庭漠不关心，妈妈是全职太太，一双儿女沉迷于网络和手机，不爱和家人沟通。电影开头一家人的生活状态平常到你随便推开一户人家的门，都会看到相似的情景。







这样的情景是全世界每一个家庭的日常，也是城市现代化后的病态。《生存家族》的诞生得益于导演矢口史靖对城市病态的反思，他骨子里的末世感让他不得不比别人多想一层，如果有一天灾难降临这个世界该怎么办？此次，他接过了末日灾难片的接力棒，让全世界突然陷入了停电的境遇。

所谓的城市文明在断水断电后瞬间崩塌，所有的电器无法运转，手机、电脑、地铁都不能使用了。人们迅速陷入了疯狂的境地，飞涨的物价使人焦虑不堪，人性的弱点在末日下暴露无遗。导演矢口史靖没有花费大量篇幅描写顷刻破败的城市，而是聚焦于个体的蜕变，电影《生存家族》记录了停电后铃木一家从东京逃亡乡下的经历。

在这一路上，这一家人经历了食物匮乏、水的缺失、地图出错、恶劣天气等多种障碍，他们不得不硬着头皮面对，相互支撑着渡过难关。

渡过难关并非一件容易的事情，预告中的一个片段令人记忆深刻，一家人骑着自行车到达另一个城市，城市依然空寂无人，满目破败。儿女指责父亲铃木“一无是处、只会虚张声势”这时妻子不经意地说了一句“你们又不是第一天认识他了，不知道他一直不在意别人吗”，此语一出，铃木郁闷的跌坐在地上。沉迷工作的爸爸认为自己努力工作就是对家人最大的付出，实际不知道家人真正需要的是什么。影片中还有很多现实的场景，让你恍惚到以为“这拍的不就是我的生活吗”。

《生存家族》以灾难开头的同时也是一部治愈人心的电影，没有了电力的铃木一家在逃亡路上逐渐学会了苦中作乐，重新寻回了家庭的温暖。

据悉，电影《生存家族》由矢口史靖执导，小日向文世、深津绘里、泉泽祐希、葵若菜主演，将于2018年6月22日上映。